SuperMacron nous protègera. Alléluia !

« Ukraine : Emmanuel Macron veut "protéger" la France des conséquences de la guerre. »

« Face à ces conséquences économiques et sociales, je n'aurai qu'une boussole : vous protéger. » Les Echos, Paris mars 2022.

À chaque campagne électorale, chez Macron, c’est une manie : le 8 mai 2017 il déclarait : « Je vous protégerai face aux menaces » et carrément, il promettait de « protéger la république. »

Rappelons que SuperMacron a invité Vladimir Poutine à Versailles fastueusement et de manière très cordiale voire amicale au fort de Brégançon pendant ses vacances d’été en août 2019.

C’est peut-être depuis qu’ils se tutoient.

L’Allemagne, la Suisse, la Finlande, la Suède en renonçant à leur neutralité bienveillante habituelle se sont engagées délibérément et énergiquement pour soutenir l’Ukraine.

Les États-Unis, la Grande Bretagne ont décidé un embargo sur le gaz et le pétrole russes entre autre.



La France envoie 500 soldats avec des blindés en … Roumanie, 200 autres en … Estonie.

La France a engagé des avions de combat Rafale en … Pologne pour une mission de surveillance aérienne.

La France a envoyé … des pastilles d’iode en Ukraine.

En revanche, SuperMacron parle tous les jours ou presque à Vladimir Poutine en le tutoyant nous dit-on : lequel, au cours de ces entretiens, l’avait assuré que les centrales nucléaires ne seraient pas ciblées … que des couloirs humanitaires seraient organisés …

On a vu.

Comme il avait accepté le principe d’une rencontre avec Biden la veille de l’entrée en guerre ….

Confiant dans sa grande capacité à raisonner et convaincre les plus réticents, il tente obstinément d’éteindre l’incendie.

A quoi ça sert ?

A moins qu’en se revendiquant président de la république, chef de guerre, président du conseil de l’Europe cela serve sa campagne électorale… Ou que ça justifie sa non campagne de premier tour : pas de bilan à défendre, pas de programme à présenter, pas de débat démocratique, pas de risque d’être contredit, d’être discrédité, d’être démasqué.

En 2017 SuperMacron disait vouloir protéger les SDF, « plus personne dans la rue à la fin de l’année », « de moraliser la vie publique, de construire les nouvelles protections, de donner une place à chacun par l'école, le travail et la culture et d'assurer la sécurité de tous les Français » ; « Je rassemblerai et je réconcilierai car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. »

SuperMacron avait annoncé que pour les femmes et pour les personnes âgées son quinquennat serait révolutionnaire : femmes battues, agressions sexuelles, féminicides, premières de corvée, scandale des EHPAD privés, Orpéa …

Pénurie de masques, de respirateurs, de lits de réanimation…

Etc.

Longue, longue est la liste des déboires.

Alors quand SuperMacron annonce à nouveau vouloir nous protéger, ça fait peur.

Il n’y a qu’une chose pour laquelle il a été le champion :



- fin 2019, les 2% de Français les plus aisés devraient avoir capté à eux seuls 42% des gains générés par la politique macronienne ! Capital, Publié le 24/07/2018.

- « En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. » Oxfam, 2022.

Voilà pourquoi ses amis intimes milliardaires français, Bernard Arnault, Xavier Niel et d’autres plus ou moins proches, le félicitent et le remercient.

SuperMacron protège les français qui ont le plus à perdre. Il ne peut pas s‘occuper de tout le monde, en même temps !

