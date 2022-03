Nous sommes tellement nombreux à ne plus supporter Emmanuel Macron : attention danger !

Je sens que je vais encore voter blanc au 2nd tour de l’élection présidentielle comme en 2017. La gauche éparpillée donc éliminée. Unie elle aurait pu gagner. Pécresse qui est en train de s’éliminer toute seule. Mais vu le personnage, elle n’avait aucune chance.

Voter Macron est au-dessus de mes forces : à cause de sa politique mais plus encore à cause de l’individu.

De mauvaise foi, partial, médisant, partisan, sectaire, acrimonieux, buté ?

Pour prévenir ce genre de critique sachez que ma conviction a été forgée par la lecture d’enquêtes publiées par des auteurs d’horizons professionnels et politiques différents comme Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Éliot Blondet et Paul Larrouturu, Corinne Lhaïk, Marc Endelveld, François Ruffin ou Juan Branco ; d’articles de journaux d’investigation, Canard Enchainé, Médiapart ; et de chroniques d’Agoravox bien documentées.

Des milliers de pages sur : « qui est Emmanuel Macron ? » Certaines écrites par des condisciples ou des compatriotes régionaux donc des gens qui l’ont bien connu.

L’individu.

Traitre - En 2010 il fait croire aux journalistes du journal Le Monde qu’il les soutient et les conseille dans leur démarche de reprise du quotidien en difficulté financière. En fait les journalistes découvriront qu’il est le sous-marin de leurs adversaires conduits par Alain Minc qui le soutiendra en 2017.

Traitre - L’élection présidentielle de 2017 approche.

En mars 2016 Emmanuel Macron vient de créer En Marche. Il rassure François Hollande : « ça va être bon pour toi, on va élargir, avec une double appartenance PS/En Marche ! »

En juillet Macron tient son premier meeting. Hollande lui demande s’il veut partir du gouvernement. Macron répond : « Non, non. Je veux rester. Je suis loyal, il n’y a pas de raison. »

Le 30 août, Macron annonce sa candidature !!! (Le traitre et le néant de Gérard Davet et Fabrice Lhomme.)

Menteur - Le canard enchainé, « En octobre 2014, deux mois après son arrivée à Bercy, le fringant ministre remet sa déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Surprise : il en ressort que son patrimoine net s’élève qu’à 230 000 euros. Alors qu’au cours des deux dernières années il a gagné, chez Rothschild, environ 2 millions d’euros. Où est passé l’argent ? Dépensé ? »

Parmi toutes les biens déclarés, Emmanuel Macron a indiqué avoir en 2005 acheté 40 000 € une Volkswagen EOS d’occasion. Or la VW EOS n’est commercialisée qu’à partir de 2006. De plus le modèle le plus cher neuf vaut 36 000 € ? Menteur !

Dans son patrimoine déclaré à la HATVP en 2014, il l’estime désormais sa valeur à 6 000 €. Or en, 2014, les modèles de 2006 se revendent, d’occasions, 10 à 12 000 € et pas 6 000. Menteur !

Dans sa déclaration, Emmanuel Macron indique détenir 40 157 € sur un livret de développement durable (LDD) dont le plafond est normalement limité à 12 000 € ? Menteur !

À propos de son patrimoine, en 2013 et 2014 Emmanuel Macron n’a pas été assujetti à l’ISF. Après enquête de l’administration fiscale il a dû payer 2 ans de retard plus l’ISF de l’année 2015 et les suivantes.

Arrogant, méprisant.

- 18 septembre 2014 - « Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. » En parlant des ouvrières en grève de l'abattoir Gad en Bretagne.

- 3 novembre 2016 - « Je ne vais pas interdire Uber et les VTC, ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Stains. » Tous délinquants.

- Février 2017 - « Le chômage de masse en France c’est parce que les travailleurs sont trop protégés. » Ceux qui sont au chômage c’est parce qu’ils le veulent bien alors ?

- 18 janvier 2019 - « Certains ont plus intérêt à travailler quatre à six mois, se remettre au chômage et trouver des combines à côté. »

Chômeurs = combinards … Ou … fainéants : « Je traverse la rue, je vous en trouve (du travail) ! » - 06 mars 2019 -



- 28 février 2019 - « Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. » Evidemment, lui a réussi.

Fils d’une généraliste médecin conseil à la sécurité sociale et d’un neurologue : ça n’a pas dû être facile tous les jours pour lui.

- 04 février 2019 - « Le boxeur, la vidéo qu’il fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d’extrême gauche. Ça se voit ! Le type, il n’a pas les mots d’un Gitan. Il n’a pas les mots d’un boxeur gitan. » Gitan, ça ne peut pas savoir bien parler français.

- 7 septembre 2017 - « Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir, chaque jour, la même détermination. » Fainéants, cyniques, extrêmes : les gilets jaunes par exemple ?

- 12/06/2018 - « On met un pognon de dingue dans les minimas sociaux. Ceux qui naissent pauvres restent pauvres. Il faut responsabiliser les pauvres pour qu’ils sortent de la pauvreté. » Traduction : si les pauvres le sont, c’est de leur faute !

Sa politique.

En matière d’économie, il se présentait lui-même comme un génie moderne et innovant. Il a appliqué les mêmes recettes pratiquées partout en occident depuis trois siècles presque sans interruption.

Quelques aspects pas très brillants de son bilan.

L’INSEE chiffre à 10 millions le nombre de pauvres en forte augmentation ; 14,6% de la population mais, qui serait de 22,2 % si on supprimait les prestations sociales et les minimas sociaux. Réduire les impôts, sur les dividendes, sur les sociétés, l’ISF, c’est réduire le potentiel de redistribution donc augmenter la pauvreté.

La fondation Abbé Pierre chiffre à « 14,6 millions les personne fragilisées par la crise du logement ; 4 millions de mal logés » ; « 1 068 000 personnes ne disposent pas d’un vrai logement personnel, elles sont sans domicile fixe (SDF), vivent dans des habitations de fortune, sont hébergées chez des tiers ou sont en chambres d'hôtel » ; « plus de 2 millions habitent des logements sans confort (pas d'eau courante, toilettes communes sur le palier, moyen de chauffage très dégradé...) ».

Le génie avait pourtant déclaré le 27 juillet 2017 : « Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues ».

Chute de la construction : de 437 000 mises en chantier en 2017 à 350 000 en 2020. « 12 millions de personnes vivent en précarité énergétique. »

Il y a en France 5 546 900 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi (cat. A, B, C) en moyenne en janvier 2022. Source, Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques.

Le gouvernement félicite Macron pour la baisse que cela représente surtout chez les jeunes.

Il oublie de préciser que celle-ci a été obtenue par 718 000 contrats d’apprentissage en 2021, payés 182 euros, pour lesquels chaque patron signataire a reçu 5 à 8 000 euros et, de stipuler que rien ne garantit un emploi à la fin du contrat. Le parisien, 2 février 2022.

Il oublie de spécifier que la réforme de l’assurance chômage a déjà fait sortir des statistiques un certain nombre d’ayants droit.

Et il oublie de dire que la majorité des nouvelles embauches ne sont pas en CDI et sont liées au rattrapage après le plongeon de la croissance due à la pandémie.

Il ne dit pas non plus que la France compte 3,3 millions d’emplois à statut précaire, soit 12,4 % des emplois, plus les travailleurs indépendants les moins qualifiés assimilables à des emplois précaires. (Insee – Données 2020 – © Observatoire des inégalités)

Il se félicite de la hausse du pouvoir d’achat en oubliant de dire qu’elle concerne les plus favorisés et surtout les ultra-riches et qu’au contraire il a baissé pour les plus pauvres.

« En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. Avec les 236 milliards d'euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3 500 euros à chaque Français-e-s (...) les travailleurs précaires (notamment les femmes), les personnes migrantes et les jeunes – ont vu leur situation se détériorer encore davantage (…) 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française, et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité. »

Source, nouveau rapport d’Oxfam 17 janvier 2022.

Au passage, parmi les milliardaires français on trouve les amis intimes de Brigitte et d’Emmanuel Macron, Bernard Arnault, Xavier Niel et d’autres proches tous très reconnaissants. Comme Martin Bouygues, un des heureux bénéficiaire de la vente d’Alstom à General Electric imposée par Emmanuel Macron ministre de l’économie contre une offre de Siemens soutenue par Arnaud Montebourg ministre du Redressement productif. Sous Macron président, EDF a été obligé de racheter beaucoup plus cher la branche énergie de General Electric, une parcelle de ce qui avait été vendu 7 ans plus tôt.

Pour financer la suppression des cotisations sociales des salariés, il fait payer les retraités. Il met en place le reste à charge zéro mais ponctionne les mutuelles qui répercutent tout ça sur leurs adhérents. Il supprime la taxe d’habitation, les taxes foncières explosent. Etc.

Abrégeons. Il y aurait trop à dire.

Le bilan de l’action macronienne en matière d’écologie jugé par diverses institutions.

« Le déni du gouvernement sur l’insuffisance de ses politiques climatiques n’a pas convaincu les juges : dans le recours de la ville de Grande-Synthe devant le Conseil d’État, le gouvernement est condamné à “prendre toutes les mesures nécessaires” pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que l’État s’est engagé à respecter. (…) Dans un vain effort pour camoufler son inaction, le gouvernement avait largement basé sa défense sur sa future loi “Climat et résilience”.

L’insuffisance du texte “Climat et résilience” avait pourtant été soulignée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique, ainsi que par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. » Source Greenpeace, publié le 1 juillet 2021.

Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique. Il juge que la carence partielle de l’Etat français à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engage sa responsabilité.

Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a, pour la première fois, enjoint à l’Etat de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique.

Pourtant, lui se vante d’avoir fait beaucoup mieux que la plupart des autres chefs d’état. Donc lui, pas grand-chose, et les autres encore moins : l’humanité n’est pas près d’être sauvée !

Pour la crise ukrainienne le grand négociateur a eu 10 entretiens en présentiel ou téléphoniques avec Vladimir Poutine jusqu’à la veille de l’attaque russe. Non seulement il s’est ridiculisé mais en plus il a retardé la prise de conscience du danger pourtant signalé par les américains. Soi-disant il avait réussi à arracher un entretien entre Poutine et Biden…

Et depuis pour le défendre les affidés, genre Bernard Guetta, répètent : « et qu’est-ce qu’on aurait dit s’il n’avait pas tout tenté ? »

On aurait dit qu’il n’était pas si crédule et naïf ou, tellement infatué de sa grandeur, pour s’imaginer qu’il pouvait obtenir quelque chose de ce menteur de Poutine. On aurait dit qu’il y avait mieux à faire pour organiser une riposte commune efficace.

Aujourd’hui l’Allemagne, la Suède, la Norvège, la Suisse, la Pologne, l’Europe, les USA, chacune, chacun dans sa partie agit efficacement. Et la France…

Macron, lui, sans qu’on ne lui demande rien, continue de téléphoner à Poutine, une heure et demie. Pour ?

Le même jour : « À la demande du président de la République, nous avons décidé d’intensifier les sanctions financières contre la Russie et contre les oligarques russes » ; « on va livrer une guerre économique et financière totale à la Russie (…) provoquer l’effondrement de l’économie russe » annonce Bruno Le Maire, ministre de l’Économie.

À quoi ça sert de téléphoner alors ?

Encore plus grotesque, Bruno Le Maire a retiré ces paroles dans l’après-midi. À la demande du président ?

En macronie, c’est toujours à la demande du président.

Pour finir sur Macron et sa politique.

En grand démocrate, il organise le grand débat, la Convention citoyenne pour le climat, le Conseil citoyen pour la stratégie vaccinale. Il prend l’avis du conseil scientifique Covid-19. Il demande des rapports tous azimuts, par exemple, sur la politique de la ville à Jean Louis Borloo.

Le 22 mai 2018 le Président installe le Conseil présidentiel des villes, encore une instance bidon. À cette occasion il reçoit des mains de son auteur, le plan intitulé « réconciliation nationale » commandé à Jean Louis Borloo en 2017. Et là, devant une foule d’invités, de ministres, il déclare : « Quelque part, ça n’aurait aucun sens que deux mâles blancs [lui-même et Borloo], ne vivant pas dans ces quartiers, s’échangent l’un un rapport et l’autre disant, “on m’a remis un plan, je l’ai découvert”. C’est pas vrai, ça ne marche plus comme ça. »

Autrement dit, il signifie à Borloo jusque-là tout fier, tout content : ton plan c’est de la m…

Il enferme tout ça dans un tiroir, rapports, propositions, comptes rendus, avis, plans et il décide seul ce qu’il veut.

Macron est seul.

La doctrine, le projet, le programme ne sont pas élaborés ni par les « adhérents » d’En Marche ni par les élus qui ne sont là que pour entériner. Ils sont improvisés par Emmanuel Macron et quelques conseillers occultes ou alors suggérés par les cabinets de conseils privés, de consulting, ceux-là même qui dictent la politique de tous les ministères. Vous n’y croyez pas ?

Pour vous en persuader je vous recommande la lecture du livre Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l’État de Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, grands reporters à L’obs.

Ou lisez le court livret de François Sureau, pourtant un très proche conseiller de Macron, intitulé Sans la liberté dans lequel il écrit : « Le plus souvent les ministres n’existent pas, (…) Sitôt nommés, ils vivent dans la crainte d’un mot du président, dans l’angoisse d’une note technique défavorable produite par un de ses conseillers (conseillers du président), d’une révélation de la presse, obligés d’être partout, au parlement ou à la radio, de twitter, d’exister enfin. »

Voilà pourquoi voter Macron est au-dessus de mes forces.

Donc ce sera blanc sauf énorme surprise du résultat du premier tour.

En revanche je voterai pour les législatives. Nombreux à ne plus supporter Emmanuel Macron, saisissons cette opportunité pour imposer le rééquilibrage de la démocratie en ne donnant pas une majorité absolue de députés à Macron.

