Sur la réforme des retraites, les ministres vous mentent !

Ce matin, lundi 2 décembre 2019, sur France Inter à 8H20 dans le grand entretien Bruno Le Maire a expliqué que le gouvernement mettra en place un régime de retraite par points parce que c’est le seul qui assurera l’équilibre financier et l’équité du système. Il ment.

Avec les éléments de langage appris par cœur dans les séminaires gouvernementaux qu'ils répètent à longueur de temps dans tous les médias complaisants, ils vous mentent sciemment !

Le régime de retraite par points ne règlera pas le seul vrai problème qui se posera en effet bientôt : 1,5 actif pour payer la pension d'un retraité !

Dans le régime par points, un point sera acquis grâce à une cotisation ; avec l'ensemble de ces cotisations on paiera la pension des retraités contemporains : donc, on aura toujours le même problème : 1,5 actif pour 1 retraité !

Il n'y a pas de différence avec celui par répartition actuel. Donc ils mentent quand ils disent qu'ils veulent sauver le système et assurer une retraite aux plus jeunes en instaurant ce régime par points.

Qu'est-ce qui se passera quand les déficits apparaitront. Pour assurer l’équilibre financier il ne restera que deux possibilités : augmenter les cotisations ou baisser les pensions. Dans un régime par points il est inutile de fixer un nombre d'années de cotisation et un âge de départ. La baisse des pensions c’est ce qui s’est fait en Suède à trois reprises !

Dire qu’on met en place ce régime de retraite par points pour sauvegarder l’équilibre financier du système est un mensonge.

D’ailleurs les solutions ne sont pas là ! Mais ça c’est un autre sujet.

Autres mensonges.

On vivra plus vieux donc il faudra travailler plus longtemps pour toucher une pension complète. Tous les séniors au chômage, en longue maladie ne pourront pas travailler plus longtemps. Le coût de chômeurs séniors indemnisés est plus économique que celui des pensions de retraités. Mieux encore, celui des chômeurs séniors non indemnisés est nul. Tous les jeunes qui auront eu une carrière discontinue ne pourront pas compenser les trop nombreux trous d’emploi faute de temps à moins de rester en activité une éternité.

Ils mentent quand ils parlent d'une réforme plus juste.

Les régimes spéciaux offrent de meilleures conditions d'accès à la retraite : une réforme plus juste mettrait en place un système qui élèverait vers le meilleur niveau pour tous et pas le contraire. Non ?

L'espérance de vie d'un ouvrier est inférieure d'environ 10 ans par rapport à celle d'un cadre. Et c'est encore pire si on parle de vie en bonne santé. Pourtant la cotisation pour obtenir un point pour un ouvrier sera la même que pour un cadre. Que va proposer ce gouvernement pour une réforme plus juste : arrêter de payer les pensions aux cadres après 10 ans ? Comme aux ouvriers morts.

Revenons à l’interview de ce matin.

Pour une fois, Léa Salamé soumet des informations pertinentes, verbatim :

« Selon les projections, on estime que les enseignants vont perdre entre 300 et 600 euros par mois de pension de retraite avec votre réforme ».

Réponse bidon de Bruno Le Maire, approximativement : « on va augmenter leur salaire pour qu’à la retraite il retrouve le même montant de pension que maintenant ». Pourquoi c’est bidon ?! Parce que pour remonter de 300 à 600 euros les retraites, il faut augmenter les salaires actuels de combien ? 1 000, 1 200 euros par mois !!!

Léa Salamé, verbatim encore :

« L’institut de la protection sociale qui a fait des simulations qui dit et qui conclut que les mères de famille vont perdre de 9 à 17% de pension malgré votre bonus de 5 % ». Réponse bidon de Bruno Le Maire approximativement toujours, bidon parce qu’en fait il n’y en pas : il répète que dès le premier enfant il y aura un bonus de 5%.

Et ils vous en cachent encore plus. Exemples : en Hollande il manque 1,6 milliard pour être à l'équilibre cette année, avec un régime certes privé mais qui repose sur le même principe ; en Suède on s'interroge pour réformer le système par points actuel.

Pour finir, ils comptent sur la complicité de la CFDT pour vous tromper avec ces mensonges.

Bruno Le Maire s’adresse à Laurent Berger directement, verbatim :

« Ce que j’ai envie de dire à Laurent Berger, patron de la CFDT, c’est que nous nous rejoignons sur tous les points fondamentaux.

Est-ce qu’il faut une réforme des retraites par points, la CFDT dit oui, nous aussi.

Est-ce qu’il faut une réforme d’avantages (ou davantage ?) de pénibilité y compris pour les fonctionnaires ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, la CFDT dit oui, nous disons oui il faut aussi.

Est-ce qu’il faut un dispositif de carrière longue, la CFDT dit oui, nous aussi. »

Léa Salamé : « Alors pourquoi il n’est pas content ? » (Moi j’aurais dit : pourquoi il fait semblant de ne pas être content ?)

« Parce qu’il y a un point sur lequel nous avons effectivement aujourd’hui des vues qui sont différentes mais ça fait partie aussi de la démocratie. Nous, nous estimons qu’il faut partir à l’équilibre et que par conséquent il faut prendre un certain nombre de décisions pour que ce régime démarre bien sur de bonnes bases. Laurent Berger lui et il a encore dit ce matin, a une vue différente. Mais discutons de ce point-là, n’écartons pas ceux qui sont les points fondamentaux. »

Et Bruno Le Maire a évoqué comme décision à prendre tout de suite le fameux âge pivot de 64 ans.

(Sur la CFDT, je vous renvoie à mon article publié sur Agoravox le 28 novembre 2019 - Les directions de la CFDT, « Trente ans de détricotage du droit social » ? -)

Pour finir je veux saluer ceux qui vont sacrifier leur salaire des jours de grève au bénéfice de tous y compris de ceux qui les vilipendent et qui vont encore se plaindre d’être pris en otage mais qui ne diront pas en cas de succès du mouvement : « ne nous étant pas défendu par nous-même, nous ne voulons pas et ne devons pas profiter des améliorations obtenues. Soyons honnêtes, par équité cela ne doit revenir qu’aux grévistes et manifestants. » Pauvres otages, on élèvera un monument du souvenir pour eux à côté de celui de la Shoa.

Renseignez-vous ailleurs que devant les télés de temps en temps.

Ensuite à vous de juger les enjeux du 5 décembre.