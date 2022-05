L’action bulletin de vote « Coup de gueule » est lancée

Les candidats à la présidentielle et les partis parlementaires à cette législative 2022 n’ont pas daigné reprendre nos nombreuses propositions concrètes pour sortir de la crise sanitaire, économique et sociétale ni voulu débattre des thèmes ci-dessous. Face aux censures internes aux partis politiques et aux médias ainsi qu’à la médiocrité du débat politique public actuel, une nouvelle offre politique s’avère par conséquent nécessaire. Nous l’envisageons sous la forme d’un Rassemblement Républicain trans-partis.

(Liste partielle des thèmes qui ont été ou vont être débattus, notamment ici sur Agoravox)

…/…

13- Politique sanitaire alternative et de soins pour deux fois moins de décès Covid.

14- Retraites plus justes avec payement partiel des trimestres incomplets (1€ cotisé = 1€ versé).

15- Centrales nucléaires sans uranium (au thorium) plus sécuritaires et moins coûteuses.

16- Fin des désastreux abandons scolaires (140.000 jeunes sortent sans diplôme chaque année).

17- Restauration du service national, y compris civil, solidaire et écologiste.

18- Réforme constructive originale de la justice, de l’incarcération et des expulsions.

19- Lutte sérieuse contre les drogues dures et douces (les salles de shoot remplacées par des centres de désintox et de réinsertion sociale par l’apprentissage, l’entraide et l’écologie).

21- Réarmement militaire, économique, moral et culturel.

22- Non au criminel avortement du 9eme mois pour cause de « détresse sociale ».

23- Adoption de mineurs réservée aux couples mixtes et aux couples de femmes.

24- Union Européenne simplifiée, plus souple, +transparente, +démocratique et +efficace (à géométrie variable, à la carte), protectrice des Nations, de Bilbao à Vladivostok.

25- Équilibrage du droit (de propriété, de vote, …) entre l’Europe et les pays hors d’Europe.

26- Retrait négocié des phrases esclavagistes, génocidaires ou attentatoires à l’égalité homme-femme dans les textes religieux diffusés en France et en Europe.

27- Interdiction aux administrations de passer des contrats de conseil et de gestion avec des sociétés étrangères, voyous ou non, type « Macaronkinsey ».

28- Fin de l’opacité dans les contrats passés avec les administrations françaises et européennes.

29- Fin du système de tolérance des corruptions actives ou passives et des conflits d’intérêt dans la santé et les autres ministères.

…/…

Ces thèmes seront donc à travailler ensemble en prévision de l’indispensable nouvelle offre politique qui émergera à partir de 2023.

En attendant d’en bâtir calmement les bases collectivement (y compris avec des soignants), une action symbolique non gaspilleuse de ressources est proposée aux sympathisants dans chaque région. Un bulletin de vote « coup de gueule » (notamment sur la gestion demeurée scandaleuse de la crise sanitaire) envoyé à chaque électeur, déposé dans les bureaux de vote et distribué comme tract. Objectif : diviser par deux les décès Covid. Plein d’imprimeurs à mettre en concurrence sur le web. Exemple pour la 7eme circonscription de Paris (72.000 électeurs) :

www.imprimerieareaction.com/elections/bulletins-de-vote propose ttc 680 € pour 100.000 et 1077 € pour 200.000 bulletins de vote.

Une aide financière de l’association de financement de « USAGERS EN COLèRE contre la corruption, le mensonge, l’incompétence et les lois aberrantes » évoluera en fonction des dons reçus (dons de 30 € à 3.000 €, uniquement par chèque) et du financement de l’Etat calculé sur les voix obtenues.

Les volontaires, membres ou non de partis politiques, sont les bienvenus pour cogérer cette trésorerie, les répartitions/implantations futures et surtout les appels électoraux au premier et au deuxième tour.

Afin de diminuer les tentatives de manipulations électorales frauduleuses, tous les contacts, tous les échanges, prises de RDV et déclarations de soutien se font exclusivement par écrit : ResoVLC-PLP@yahoo.fr

( Réseau Vaincre Le Chômage - Protéger La Planète ) Une boite email utilisée par le collectif électoral des chômeurs et précaires, par ACCES et par REMY Ronald depuis 25 ans.

Permanence publique de 9 h à 19 h au local 10 rue Edouard Lockroy 75011 Paris, face au métro Parmentier. Dîner-débat sur demande.

RAPPEL

Votre bulletin de vote « coup de gueule »

Format A6 (148 X 105 mm) sur papier offset 70 gr Une couleur. Il doit comporter les éléments suivants :

Le nom du candidat

Le nom du remplaçant, précédé de la mention "remplaçant" ou “suppléant”. (écrit avec un caractère moins important. Aucun autre nom sur le bulletin).

Le bulletin peut contenir un logo et une photo sous réserve d’être imprimé en une seule couleur.

Le numéro et le nom de la circonscription.

Il est recommandé de ne pas mettre la date des élections pour qu’ils puissent éventuellement resservir.

(NB / Dépôt de votre candidature en préfecture du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022 à 18 h).

Exemple ci-dessous de bulletin de vote « COUP DE GUEULE ». Deux gros lots de tracts (celui-ci et un autre fustigeant Olivier Véran) ainsi que des panneaux de manif gratuits sont à votre disposition.

Cette action "Bulletin de vote COUP DE GUEULE des usagers en colère" émane de cette pétition que vous pouvez signer si vous estimez qu'elle le mérite.

