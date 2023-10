Le Mythe de la lutte du BIEN contre le MAL ( = Nous contre le Reste du Monde ?)

Le Bien et le mal sous systématiquement identifiés à des groupes humains dans la totalité des idéologies et quelques religions. Il s’agit d’un mensonge évident, dans la mesure où nous avons tous en nous le bien et le mal. Personne n’est exempt du mal. Ce mensonge est nécessaire pour flatter ceux qui suivent l’idéologie afin de combattre les personnes qui s’y opposent. Le vrai fondement est le goût humain du pouvoir et l’auto-absolution de nos fautes.

Dans le christianisme, Jésus, s’il a condamné le péché s’est toujours abstenu de condamner le pêcheur. Dieu aime toute l’humanité et par amour, ne condamne personne. Cela fait de nous des êtres libres mais aussi responsables devant Dieu. C’est cette responsabilité qui est combattu par une grande part de l’humanité qui préfère alors le mensonge des idéologies. « On préfère un Dieu lointain, incompréhensible, potentat, mais pas un Père. Et d’autre part, il y a le désir de l’homme de n’être lié à Dieu par rien et de n’avoir pas à se transcender. L’homme préfère abdiquer sa dignité de fils de Dieu et se préfère esclave de Dieu. Ainsi, n’étant plus responsable de lui-même, il peut se laisser aller à tous ses instincts et se pardonner ses actes les plus vils » (Alfred Havenith)

Toutes les hérésies issues du christianisme sont allé dans ce sens. On nie l’amour de Dieu et on refuse la divinité de Jésus. On lui préfère une élection par Dieu de Jésus, uniquement homme, qui permet de justifier une même élection pour les empereurs, les rois ou les califes qui deviennent ainsi représentants de Dieu sur Terre. Cool ! Mais celui qui choisit la haine de l’autre ne peut se prétendre chrétien ; le choix de Satan est un chemin sûr vers l’Enfer.