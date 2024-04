Extras, ces terrestres ?

« Téléphone maison », réclamait E.T…

Avec l’apparition de l’I.A., des vidéos, de photoshop, des images bidons se multiplient sur le net, mais pour autant, n’y a-t-il pas de vrais ovnis, d’autres peuples venus d’ailleurs ?...

les apparitions dans le ciel de ces engins se multiplient, et une fois évacués certaines explications rationnelles, comme « ce sont des ballons sondes... » ou autre, il reste des mystères.

On se souvient que l’an dernier, en février, le gouvernement américain avait détruit un ballon espion chinois, mais on sait moins que quelques temps auparavant, ils avaient aussi détruit 4 ovnis qui parcouraient le ciel états-unien...lien

Qu’on les appelle ovnis, ou ufo, le GEIPAN les étudie depuis des lustres, et sur 2980 cas signalés, 23,6 % de ceux-ci sont considérés comme « parfaitement identifiés », 40,2 % ne le sont que « probablement », mais il reste tout de même 33 % qui sont « non identifiés », par manque de données, et 99 cas (soit 3,3%) qui restent sans explication, après enquête. Lien

il y aurait de quoi remplir plusieurs pages pour évoquer ces « cas non résolus », mais limitons-nous à l’ovni observé en décembre 2022 par tout l’équipage d’un vol d’Air France, au dessus de la région parisienne. lien

Ces mystères ont été largement exploités, lors du 1 avril, comme celui de cet objet mystérieux qui aurait percuté le sol français, à Nice. lien

Au-delà de ça, il reste une grosse zone d’ombre, et les scientifiques s’accordent à dire qu’il est statistiquement impossible qu’il n’y ait pas la vie ailleurs que sur notre petite terre, grain de sable au milieu de la voie lactée, et de ses milliards d’autres planètes qui gravitent autour de ces étoiles…lien

Avec 40 milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie, et au dernier recensement, l’Univers observable pourrait compter un minimum de 100 milliards de galaxies

La chercheuse de Grenoble, Lucie Leboulleux, à l’IPAG (Institut de Planétologie et d’Astrophysique) nous fait remarquer : « pour chercher la vie, il faut essayer de comprendre ce que c’est que la vie. Notre seule référence, c’est celle qui est sur Terre, donc on recherche la vie qui ressemble à celle à celle que l’on connaît sur notre planète », et l’astrophysicien Anthony Boccaletti du CNRS, d’ajouter : « on n’observe pas des bonhommes verts mais des molécules ». lien

Ce que confirme l’exobiologiste Nathalie Cabrol, de l’Institut SETI : « statistiquement, la plupart de la vie dans l’univers est probablement microscopique et simple (…) sur Terre, la vie est à 95 % microbienne, et il y a une espèce qui est capable de s’échapper de sa planète pour aller chercher de la vie ailleurs (…) ce serait une absurdité qu’une vie extraterrestre n’existe pas ». lien

les scientifiques utilisent donc la notion « zone habitable », mais « habitable ne veut pas dire habitée »...précise Lucie Leboulleux, car si cette zone habitable n’inclut aujourd’hui que la Terre, il reste l’espoir de trouver la vie en dehors de cette zone, autour de Jupiter, ou de Saturne par exemple.

Dans un article paru dans « Le Point », Nathalie Cabrol détaille l’objectif de son institut : en s’appuyant notamment sur l’Allen Telescope Array , un réseau d’antennes d’écoute Californien, analyse les données reçues grâce à l’intelligence artificielle « afin de détecter des codes qui pourraient nous avoir échappé à priori. Sans s’interdire de réfléchir aux méthodes utilisées dans les sciences de la communication, en particulier avec les espèces intelligentes comme les dauphins, pour comprendre la structure possible de messages extraterrestres ». lien

Pour autant la chercheuse affirme : « la planète n’est pas en danger, elle se remettra de tout ce que nous pouvons lui imposer. Ce qui est en danger, c’est l’environnement bénéfique au développement de notre espèce... il ne serait pas possible aujourd’hui de se réfugier sur une planète B, il y en a certes des milliards, mais aucune d’entre elles n’est suffisamment proche ».

La plus proche, Proxima B, se trouvant à 700 000 fois la distance Terre-Mars (41 000 milliards de km) laisse peu d’illusion même si les « nanocrafts », chers à Stephen Hawking, permettraient un voyage qui durerait au minimum 20 ans.

Ce seraient des vaisseaux miniatures, non habités, qui, en transformant la lumière captée, technologie baptisée propulsion photonique, pourraient atteindre 160 millions de km/h. lien

De là à imaginer que des E.T. aient décidé de s’installer sur notre planète, il n’y a qu’un pas... même si certains, comme Jean Duprat, directeur de recherche au CNRS affirment « à priori, les extraterrestres ne sont pas parmi nous (…) si nous avions des signes, nous en parlerions entre scientifiques (…) or pour l’instant, nous n’avons aucun signe d’une vie extraterrestre sur Terre qui serait parmi nous... ». lien

Ce n’est pas l’avis de Garry Nolan, professeur à l’Université de Stanford, lequel assure que « les E.T. sont déjà parmi nous, et il ajoute, et ils le sont depuis longtemps ».

Pour conforter ses dires, il se base sur un signal radio puissant capté en 1977, le signal surnommé « Wow », qui proviendrait d’une comète...mais aussi sur le fait que le Pentagone confirme que les ovnis sont « de plus en plus nombreux ». lien

En attendant, des scientifiques se sont plongés sur le phénomène des « enfants surdoués », certains imaginant qu’ils auraient été conçus par des E.T…

invraisemblable… quoique…

le moment d’évoquer le cas de Boris Kipriyanovich, un ado russe connu sous le nom d’Indigo Boy, lequel savait lire, écrire et dessiner dès l’age de 2 ans, et pouvait décrire des civilisation extraterrestres.

Plus étonnant, il affirme avoir vécu sur Mars, ajoutant que ses habitants maîtrisent le voyage spatial. Lien

Ce n’est pas un cas isolé : en 2002, Cho Yano décroche à 12 ans, son diplôme de fin d’études, avec la mention très bien, à l’Université de Chicago.

6 ans plus tard elle obtient un doctorat en génétique… ou Ainan Celeste Cawley, un singapourien, qui a dit ses premiers mots à l’âge de 2 semaines, et qui, à l’age de 6 ans, donne une conférence sur le thème des acides et des alcaloïdes...ou Adam Kirby, qui savait lire alors qu’il n’avait que 10 mois... quoi qu’il en soit, ces enfants, surnommés « enfants des étoiles », font peut être partie d’une nouvelle race qui vivrait parmi nous... auraient-ils un lien avec des êtres venus d’ailleurs, un lien qui leur octroie des dons uniques, permettant de changer la société ? lien

Parenthèse : Il avait un humain en face de lui, un humain comme les autres, et cet homme lui demanda : « les extra terrestres, vous y croyez ? » - bien sur, j’y crois ! - vous en avez vu ?!!! - Bien sur j’en ai vu ! - mais où ?!! - juste en face de moi…vous !

Vous êtes l’un d’eux… vous habitez cette planète, mais tout dans votre comportement me fait douter que vous y soyez depuis toujours...vous détruisez le fragile équilibre de cette planète, et tout porte à croire que vous n’êtes pas d’ici ! Vous devez venir d’une autre planète, une planète ou l’on puisse couper un arbre, convaincu qu’il va repousser dans la seconde qui suit,

vous êtes capable de polluer tout ce qui vous entoure, même si cette terre devient inhabitable… oui, aucun doute n’est plus permis, vous êtes un extra-terrestre !

Comme dit mon vieil ami africain : « Tout à une fin, sauf la banane qui en a deux »...

