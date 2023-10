’’Hudson River Tour’’ / Manhattan N.Y. (USA)

Cet Article est le dernier de la série relative à un voyage sur une fraction de la côte Est des États-Unis. Comme les précédents, il s'agit essentiellement de reportages photographiques qui livrent un ressenti. Les aspects factuels étant facilement accessibles via des liens internet. (photos JPCiron)

Ce voyage m'a plusieurs fois donné l'occasion de visiter des lieux qui évoquent des situations portant à réflexion, liées à des événements anciens, que j'avais rangés dans un tiroir mental, qui ressurgissent alors, et questionnent le présent. Ainsi que le futur.

Ce sont :

> Le traitement des peuples autochtones, hier et aujourd'hui.

(Article « Balades de Saint Augustine à Savannah (Partie ''A'') »)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/balades-de-saint-augustine-florida-249797

> La catégorisation de l'humain et la hiérarchie des idéologies

(Article « Charleston (South Carolina) – Côte Est des USA »)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/charleston-south-carolina-cote-est-250127

> L'idée de subordination du Vivant à l’Économique

(Article « Coeur de Manhattan » / N.Y. (USA) »)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/coeur-de-manhattan-n-y-usa-250380

Le présent Article est plus contemplatif...

>> HUDSON RIVER TOUR

Ellis Island

De 1892 à 1954, la plupart des immigrants passaient par ce point d'entrée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellis_Island

Statue of Liberty

Un cadeau de la France à l'Amérique.

Arrivée en pièces détachées et montée sur place.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9

Musée de la Statue de la Liberté : Révolution, Liberté, Égalité, Droit de Vote, Opportunités, Indépendance, État de Droit, ...

(Musée) Hanoukkia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanoukkia

(Musée) "L'union fait la force", déclare ce cartoon de 1910 d'un syndicat des fabricants de vêtements, publié dans un magazine Yiddish "The Big Stick".

L' IWW (Industrial Workers of the World / Travailleurs de l'Industrie du Monde) a repris l'idée pour une de ses campagnes de stickers.

(fin de la visite de l'île)

Little Island (au loin, l' Empire State Building)

Une île originale bâtie sur pilotis, sur la côte Est de Manhattan.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Little_Island_(New_York)

L' île se trouve à proximité de la fin de la ''high Line'' (ancienne voie ferrée surélevée que l'on peut parcourir à pied / https://fr.wikipedia.org/wiki/High_Line )

One World Trade Center

https://fr.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center

New York SkyLine Lower Manhattan

Brooklyn Bridge

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Brooklyn

On remonte la East River vers le Nord.

Central Manhattan East

En regardant vers l'Ouest , la rive Est de Manhattan est en contrejour)

Ancienne Centrale Électrique Edison (Manhattan Est)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Edison

American Copper Buildings

Depuis la East River, en regardant vers l'Est, vue sur Long Island

(noter la position pétillante de la lune...)

Building de Long Island (coiffé par la lune)

Manhattan Bridge

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Manhattan

Manhattan Bridge

Brooklyn Bridge

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Brooklyn

New York SkyLine Lower Manhattan

Ellis Island

Statue of Liberty

Lower Manhattan Panorama Night

Night NY city Skyline

Night NY City Skyline

Retour à l'hôtel

Bonne nuit !..

JPCiron

« You know who I am » Oeuvre par Paola Pivi

(Visible sur le High Line)

https://www.partir-a-new-york.com/parcs-new-york/high-line-new-york

Note : je ne m'oppose pas à ce que mes articles soient republiés (totalement ou partiellement) (traduits ou non), pour peu que soit rappelée l'adresse Web de l'Article concerné (sauf utilisation commerciale).

