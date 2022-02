À bas Poutine ! Non à l’invasion de l’Ukraine !

La situation évoluant rapidement en Ukraine, je transmets une nouvelle déclaration de la direction de l’UIT-QI (Union Internationale des Travailleurs – Quatrième Internationale) Pour l’AGIMO, Jean Dugenêt

1. Depuis le 25 février, l'invasion de l'impérialisme russe en Ukraine est en cours. Au moment de l'adoption de cette résolution par l’UIT-QI le 26 février 2022, les combats se poursuivaient autour de Kiev, sa capitale, et dans d'autres villes du pays. Vladimir Poutine avait appelé les militaires ukrainiens à organiser un coup d'État et, jusqu'à présent, la réponse a été négative. La résistance des forces armées ukrainiennes serait plus importante que prévu. Il y a aussi des sections de la population qui auraient pris les armes pour affronter les envahisseurs. La supériorité militaire de la Russie rend possible la prise de contrôle de Kiev et de l'Ukraine, mais jusqu'à présent, ces objectifs n'ont pas été atteints et la résistance se poursuit, malgré les attaques criminelles de missiles sur la population civile de Kiev.

2. L'UIT-QI, confirme sa condamnation de l'invasion et exprime son soutien au peuple ukrainien contre l'agresseur impérialiste. En tant que socialistes internationalistes, nous ne sommes pas neutres au moment du combat. Nous soutenons la résistance du peuple ukrainien face à l'envahisseur. Nous le faisons sans apporter aucun soutien politique au gouvernement capitaliste de Volodímir Zelensky ni faire confiance à sa direction militaire et politique. Nous soutenons l'armement populaire de la classe ouvrière, du peuple ukrainien et de ses organisations.

3. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre inter-impérialiste en Ukraine. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'intervention des forces militaires de l'OTAN ou des États-Unis. Au contraire, Biden et l'OTAN ont répété qu'ils n'avaient pas l'intention d'intervenir militairement. Ils se concentrent uniquement sur les sanctions économiques contre la Russie. Au point que le président Zelensky lui-même a dénoncé le fait qu'"ils nous ont laissés seuls". Cela montre qu'en fait, ils ont laissé faire l'invasion et apparaissent comme des complices de l'action criminelle de Poutine. Au point que Macron, le président de la France, et le gouvernement américain ont offert à Zelensky l’"aide" pour quitter le pays. Ce qui équivaut à une invitation à se rendre.

4. C'est pourquoi nous sommes en désaccord avec les positions nombreux partis de « gauche » qui ; dans le monde, refusent de s'exprimer contre l'invasion de Poutine ou se déclarent neutres. Des secteurs de la gauche post-stalinienne, ainsi que des pays comme la Chine, Cuba, le Nicaragua ou le Venezuela, soutiennent l'invasion russe et Poutine comme s'il était une "victime" et un combattant "anti-impérialiste" parce qu'il affronte les États-Unis. Poutine dirige un régime capitaliste-impérialiste en Russie, soutenu par la répression et une mafia d'oligarques du pétrole et du gaz. Son conflit avec l'impérialisme américain et européen porte simplement sur le contrôle politique et économique de l'Ukraine. Nous dénonçons également ce conflit.

5. Notre appel à la solidarité avec le peuple ukrainien n'a rien à voir avec l'"opposition" à l'invasion des Biden, Macron ou Boris Johnson. Ils cherchent à tirer profit de leurs projets impérialistes de domination de l'Ukraine. C'est pourquoi l'UIT-QI réaffirme son rejet de toute ingérence impérialiste en Ukraine, que ce soit par l'impérialisme russe, l'impérialisme américain, l'impérialisme européen ou l'OTAN.

6. Nous défendons la libre autodétermination du peuple ukrainien, comme Lénine et Trotsky l'ont proposé et réalisé après la révolution socialiste de 1917. L'Ukraine sera véritablement indépendante sous un gouvernement de la classe ouvrière et des secteurs populaires et dans une Ukraine socialiste.

7. L'UIT-QI continue d'appeler les peuples du monde à rejeter l'invasion et à soutenir la résistance du peuple ukrainien. Dans les principales capitales du monde, des milliers et des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester leur opposition à Poutine et à l'invasion de la Russie. Des manifestations ont eu lieu sont devant les ambassades russes. Parmi les faits marquants, citons les manifestations à Moscou et à Saint-Pétersbourg en Russie, au cours desquelles des milliers de personnes ont été arrêtées par la police. 664 scientifiques russes ont protesté "contre les actes de guerre de la Russie" et ont exigé leur cessation. Ils sont dirigés par des membres de l'Académie des sciences russe et par Konstantin Novosiolov, lauréat du prix Nobel de physique 2010. Des marches de masse ont eu lieu en Géorgie. Des événements et des mobilisations ont eu lieu à Barcelone, Madrid, Paris, Londres, Lisbonne, Rome, Budapest, Berlin, Istanbul, New York, à Mexico, à Buenos Aires, à Santiago du Chili, dans des villes du Brésil et du reste de l'Amérique latine.

8. Nous devons poursuivre sur cette voie de la solidarité internationale avec le peuple ukrainien. Nous disons non à l'invasion, non aux bombardements ! Que les troupes russes s'en aillent ! Que tous les gouvernements rompent leurs relations avec la Russie ! Pour la victoire de la résistance du peuple ukrainien ! Non à toute ingérence impérialiste en Ukraine, qu'elle soit de la Russie, de l'OTAN, des États-Unis ou de l'UE !

Soutenez la résistance du peuple ukrainien !

Comité exécutif international (CEI) de l'Unité internationale des travailleurs-Quatrième Internationale (UIT-QI)

Le 26 février 2022