« Comprendre ce qui motive les attaques des juifs ultra-orthodoxes contre les Palestiniens de Cisjordanie »

Les croyances particulières des juifs ultra-orthodoxes d'Israël expliquent leur comportement à l'égard de leurs voisins non juifs.

Le rabbin Abraham I. Kook est un héros pour les colons de Cisjordanie.

Il a dit des Juifs : « Nous sommes d'un ordre spirituel beaucoup plus élevé ».

Re-publication de l'Article de Allan Brownfeld

Prenons l'exemple de la déclaration largement citée du grand rabbin séfarade d'Israël, Ovadiah Joseph. Il a déclaré que la seule raison d'être des non-Juifs est de servir les Juifs. Ses funérailles en 2013 ont été considérées comme les plus importantes jamais organisées en Israël, avec une foule estimée à 800 000 personnes. Il est commémoré sur les timbres-poste israéliens et de nombreuses rues portent son nom.



Le rabbin A.I. Kook est un autre héros rabbinique des colons de Cisjordanie. Il a dit des Juifs : « Nous sommes d'un ordre spirituel beaucoup plus élevé ».



La plupart des Américains, y compris les Juifs américains, ne sont pas conscients de l'étroitesse et du sectarisme qui caractérisent l'establishment religieux israélien soutenu par l'État.

La plupart des Américains pensent qu'Israël embrasse la liberté religieuse et la séparation de la religion et de l'État. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Israël a une religion soutenue par le contribuable, le judaïsme ultra-orthodoxe. La plupart des Juifs américains ne sont pas orthodoxes. Leurs rabbins réformateurs, conservateurs, reconstructionnistes et autres ne peuvent pas célébrer de mariages ou d'enterrements en Israël. Leurs conversions ne sont pas reconnues.



Pour les contribuables américains, soutenir une entreprise qui embrasse le fanatisme religieux, c'est tourner le dos à nos valeurs les plus élevées.



Pour un point de vue juif différent sur Israël, la liberté religieuse et le traitement des Palestiniens, voir le site web de l'American Council for Judaism (Conseil américain pour le judaïsme) :

Allan C. Brownfeld est un chroniqueur syndiqué au niveau national. Il est rédacteur en chef adjoint de la Lincoln Review et rédacteur en chef de Issues. Auteur de cinq livres, il a travaillé pour le Sénat américain, la Chambre des représentants et le bureau du vice-président. a C-Span.

L'American Council for Judaism a été créé en 1942 par d'éminents rabbins réformateurs, principalement en opposition au sionisme. Déclaration de principe de l'ACJ : « Nous considérons le judaïsme comme une foi religieuse universelle, plutôt que comme une identité ethnique ou nationaliste... [Nous cherchons à] construire un monde de justice, de liberté et de paix... Nous croyons que, bien qu'Israël soit le berceau de notre foi, ce n'est pas le lieu de notre affiliation nationale... En tant que Juifs américains, nos liens avec l'État d'Israël sont spirituels, émotionnels et historiques, mais pas politiques ».

