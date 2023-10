Israël, une réserve d’indiens ?!

Combien de citoyens occidentaux se résoudraient-ils à vivre dans un pays dont les deux territoires ne sont ni contigus, ni même reliés entre eux jusqu'à estimer voire souhaiter que ceci soit La solution ?!.

Update du 29/11/2023 (extrait de l'article écrit le 15/7/2014 : Lien direct)

Suite à l’incursion terroriste des membres palestiniens du Hamas en territoire d’Israël causant de nombreux morts de civils, tous âges et sexes confondus, ainsi qu’une centaine d’enlèvements de citoyens israéliens ou binationaux pris en otages, le premier ministre B. Netanyahu décide d’une offensive armée visant à éradiquer le Hamas au prix de bombardements incessants et de morts civils palestiniens.

Au départ de cette information diffusée par tous les médias occidentaux, a-t-on encore le droit, comme citoyen ni pro juif, ni pro palestinien de tenter, d’oser réfléchir sur ce qui fait l’actualité sans immédiatement passer dans les pays membres du "Machin UE", comme cela semble être devenu la règle depuis la crise Covid, pour un idiot complotiste... en se demandant comment Israël, ce pays 3.0 sécurisé comme nul autre, hormis peut-être la Chine, a pu, précisément à cette frontière pour le moins sensible, laisser passer aussi facilement tant d’hommes armés, motorisés, les laisser commettre autant de crimes et d’enlèvements sans qu’aucune caméra, sans qu’aucun garde, sans qu’aucun moyen de communication n’ait été alerté suffisamment tôt…

Evidemment pour tout bon citoyen occidental pour qui la parole médiatique, politique occidentale est vérité incontestable, toute réflexion, tout doute ne peut venir que d’un esprit faible, possiblement instrumentalisé par ces réseaux sociaux qui, contrairement aux médias, ne diffusent que des infox (parole de média !)

Sauf que…

Ainsi que relevé ci-dessus, l’absence de contrôle à cette frontière aurait dû interpeller jusqu’aux moins informés.

Que le premier ministre B. Netanyahu, aux prises avec la justice pour de multiples procès, à la tête d’un gouvernement plus que faible et provisoire, "profite" de cette guerre pour souder le peuple juif derrière sa croisade anti-terroriste soutenue par tout l’Occident… jusqu’à faire oublier tant ses soucis personnels avec la justice que sa responsabilité dans cet apparent manque de vigilance à ce poste frontière.

Que les bombardements incessants qui ont conduit l’ONU à émettre une résolution d’arrêt des combats au titre d’humanitaire, se poursuivent sans discontinuer... sachant qu'une idéologie a plutôt tendance à se renforcer qu'à disparaître en de telles circonstances.

Que les cibles à détruire, notamment d’hôpitaux, sont justifiées par l’armée israélienne comme des bases souterraines du Hamas qui prend soin d’afficher des "preuves" de l’existence de ces bases souterraines grâce à de belles photos… virtuelles.

Il faut reconnaître qu’en matière de "preuves" pour déclencher une guerre, les occidentaux (européens comme américains) ne manquent pas d’imagination…

Une fois de plus, si l’objectivité individuelle, factuelle n’a pas (encore) à se soumettre à l’absence d’objectivité médiatico-politique occidentale qui a réussi à convaincre nombre de citoyens que seule sa propagande ne peut souffrir d’aucune contestation quand celle des "autres" ne peut être qu’à priori et d’office contestable, cette différence de traitement des informations suivant le "camp" dont elles proviennent posent ou devraient, en "démocraties", poser question !.

Au fait, comment les médias occidentaux qualifieraient-ils ces "preuves" sinon de montages suspects, grossiers, de fake news si celles-ci avaient été produites par le camp non occidental (ex : Russie-Ukraine).

Historiquement, rappelons que l’origine de ce conflit est en grande partie due à ces dirigeants européens, occidentaux qui, suite au choc des camps d’extermination de juifs mis en place par l’Allemagne nazie dont ils se sont, sans l’avouer, sentis responsables, au moins par leur complaisance économico-politique à l’égard de l’ascension d’un insignifiant personnage nommé A Hitler, ont imposé l’existence d’Israël au sein d’un territoire arabe, réussissant l’exploit de dessiner un Etat palestinien divisé en deux parties non contiguës et séparées par Israël qui, depuis cette création, impose à l’autre Etat ses sanctions, permissions, restrictions, contrôles dans la bande de Gaza et extensions via leurs colons en Cisjordanie… !.

Pour rappel, l’article d’origine proposait, comme quelques rares personnalités à l’époque, d’approfondir la faisabilité d’un Etat confédéral , un seul territoire où chacun apprendrait à vivre selon les mêmes lois et serait, palestinien comme israélien soumis et respectueux des mêmes droits.

Israël/Palestine : le retour de l’idée de l’Etat unique (Slate.fr)

Probablement qu’au lieu de perdre tant d’années à rêver, au prix de quantités de morts des deux côtés, d’une solution à deux Etats imaginaires, une société israélo-palestinienne aurait fini par établir un modus vivendi acceptable.

Sans oublier que ces rêves ne sont que des propositions destinées à maintenir, pour les dirigeants des Etats occidentaux comme arabes, un pouvoir d’influence géopolitique générateur de conflits perpétuels, d'autant plus avec ce retour aux prétextes religieux.

Evidemment pour Israël, le souci avec la création d’un seul Etat signifierait l’abandon de son statut de théocratie pour devenir une démocratie au sein de laquelle différentes communautés partagent le même territoire…

Mais que vaut la vie du "peuple" face aux intérêts des "élites" ?!.

Au fait, combien de morts d’israéliens dues aux palestiniens du Hamas vs combien de morts de palestiniens via l’armée et les colons israéliens ?!.

Que les dirigeants occidentaux et les "experts" médiatiques à leur service estiment, encore toujours que la seule solution reste celle qui assurerait à des citoyens de vivre en paix au sein d’un territoire divisé, séparé par des dizaines de kilomètres sans communication ni couloir d’accès libre qu’il suffirait d’appeler pays pour résoudre tous problèmes, démontre à quel point une partie du monde, jusqu’ici encore dominante, méprise les autres parties du monde.

Combien de citoyens occidentaux se résoudraient-ils à vivre dans un pays dont les deux territoires ne sont ni contigus, ni même reliés entre eux jusqu'à estimer voire souhaiter que ceci soit La solution ?!.

Comparaison n’est pas raison…mais… faut-il rappeler les mouvements dits nationalistes (le qualificatif "terroriste" n’étant généralement accolé, par les médias occidentaux, qu’aux seuls mouvements issus du camp non occidental) qui ont déchiré, causé des morts en Irlande (IRA), en Corse (ARC-FLNC), en Catalogne (Terra Lliure).

Et ces populations européennes étaient loin de (sur)vivre confinées, contrôlées, privées de droits et de libertés (avec l’accord tacite pour ne pas dire l’hypocrisie voire la lâcheté de toute la communauté internationale) depuis 70ans sur une bande de terre de 360km² à plus de 2 millions de personnes !.

Si ce sujet n’était aussi tragique pour tous ceux qui y (sur)vivent, on en viendrait, en Occident, presque par en mourir… de rire.