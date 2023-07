Aurez-vous le courage de la paix ? Aurez-vous le courage de lire, et de signer la pétition contre les livraisons d'armes en Ukraine ? Le texte (lien en fin d'article), a été déposé sur le site de l'Assemblée Nationale par Anna Novikova, présidente de l'association SOS Donbass (en photo).

SOS Donbass organise des convois humanitaires vers le Donbass, région d'Ukraine particulièrement touchée par les bombardements, et ce depuis 2014. Pensons à tous ces enfants morts, qui n'auront jamais connu autre chose que la guerre. Comment pouvons nous, nous, adultes, tolérer que notre pays participe à une telle boucherie ?

N'avons-nous aucun principe ? Les partisans, les va-t-en-guerre du ministère disent que l'on envoie des armes pour la démocratie. Quelle bande d'hypocrites ! La seule démocratie dont il pourrait être question ici est la démocratie ukrainienne, mais à ce moment là c'est le peuple ukrainien qu'il faut écouter !

Et que dit-il ? Il dit qu'il en a marre de cette guerre. Marre de ces mobilisations à répétition. Marre de ces politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses. Porochenko avait promis qu'il stabiliserait la situation. Il a menti. Zélenski avait promis qu'il mettrait fin au conflit, il a trahi.

Envoyer des armes en Ukraine ne renforce pas la démocratie. Cela la détruit. Dela la détruit d'autant plus, que cela nourrit la guerre, qui ne s'encombre pas de droits démocratiques. Zélensky a fait interdire les partis d'oppostion. Et maintenant pire, il met en prison un député de son propre parti !

Le député en question n'est pas exemplaire, loin s'en faut, mais si le peuple n'a plus de représentant même dans le parti du président on s'enfonce dans la dictature la plus dure. Et qui va durer tant que va durer la guerre.

La France doit arrêter d'envoyer des armes en Ukraine, car la démocratie, cela fonctionne quand il y a un peuple. Or maintenant en Ukraine il y en a deux. Il y a les Ukrainiens et il y a les Russes. Et la coexistence n'est pas possible car les Ukrainiens refusent que la langue russe soit reconnue. Ils ont dédruit des millions de livres dans cette langue, car ils en détestent le contenu.

Or sans culture commune, arrêtez les frais. Une solution avait été envisagée, la fédéralisation du pays, c'était les accords de Minsk. Mais Kiev n'a pas voulu mener les changements constitutionnels adaptés. Soit. Mais maintenant il faut assumer. Poursuivre le conflit ne sert à rien, maintenant il faut l'arrêter.

Pour cela, il faut le courage de la paix. En tant que citoyen français ou résident régulier, vous pouvez contribuer en signant la pétition sur le site de l'Assemblée nationnale. Vous devrez vous identifier en utilisant le service FranceConnect.

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/1029