Pour moins d’inégalité dans les retraites, il faut moins d’inégalité dans les revenus !

Le jeudi 19 janvier 2023, est une journée de grève et de manifestation pour la réforme des retraites. (Ce que proposent les syndicats et l'opposition (lire ici !)

Pour ma part, voici mes points de vue sur les retraites au travers de 14 articles parus en une dizaine d'années depuis 2012 sur le site participatif Agoravox (que je remercie au passage !) que je vous propose pour votre réflexion.

Libre à vous de vous d'en faire votre profit…



0 - L’âge de la retraite… Pourquoi pas à 70 ans !

00 - Urgent / Stop ! / On recherche une perle rare !

Propositions pour en finir avec cette violence du travail… La solution proposée serait de ne plus travailler du tout ! En un mot et en un seul ! Le travail sous sa forme actuelle, on n’en a plus rien à faire ! On ne veut plus travailler pour des prunes et continuer d’être des SDF en puissance ! Ça suffit l’esclavage moderne que l’on nous impose depuis des siècles ! Travailler pour des clopinettes n’est plus supportable (cf. : Un exemple parmi d’autres : La journée d’une auxiliaire de vie diplômée : Salaire 8 euros net de l’heure en 2016 ! http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-journee-d-une-auxiliaire-de-vie-179720 )

Ce que nous voulons…

C’est « le revenu de base inconditionnel » à vie (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_fr) (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie), “ la fin de tous les impôts” (directs et indirects) et la mise en place d’un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 !

Bref ! Nous on veut faire comme les capitalistes, les puissants et les riches de ce monde, ne plus rien faire contre notre gré. Vivre pépère (et mémère !) et ne plus avoir de soucis !

Mais nous voulons vivre dignement, en gaspillant le moins possible ! Et en vivant tout en étant heureux et épanoui…

Et comme jamais le travail mal rémunéré n’a épanoui un humain, on n’en veut plus du travail actuel et de ses lois débilitantes qui ne servent que les puissants !

Alors, la solution que nous proposons (depuis très longtemps !), c’est que l’on nous présente le Revenu de Base Inconditionnel (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_fr) ou la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (http://www.projet-decroissance.net) pour que l’on puisse se changer les idées et découvrir les vrais intérêts de l’existence ici-bas et pas en attendant de voir plus haut par la suite si la vie est belle.

Car c’est maintenant et pas dans l’éternité que l’on veut vivre heureux et dignement (cf. : “Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, maintenant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l’argent.”, Jean Giono, Les vraies richesses, préface. Manosque, janvier 1936.)

Vous les politiques actuels, aveuglés par le pouvoir et vos petites magouilles, on vous le redit, c’est cela que l’on veut et tout de suite.

Et ne nous bourrez pas le mou en nous disant que ce n’est pas possible. Ou alors laissez la place aux autres, car nous savons que c’est possible de mettre en place immédiatement le Revenu de Base Inconditionnel (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_fr) (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) et un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4.

Pour les revenus c’est même possible sur une échelle salariale de 1 à 3 comme avec les SCOP qui le réalisent déjà dans certaines entreprises coopératives depuis plusieurs décennies (https://www.les-scop.coop).

Pour le financement, on vous suggère même qu’il suffit juste de mettre en place « Une taxe sur les transactions financières (à défaut de les supprimer !) pour remplacer tous les impôts actuels »

Oui vous avez bien lu !

C’est fini les impôts et taxes en tous genres ! (Cf. : http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels ).

Il est d’ailleurs regrettable que des idées aussi lumineuses et évidentes, ne s’imposent pas puisque cela concernent le bien-être des peuples. Oui mais voilà ! Êtes-vous vraiment pour le bien des peuples ou pour vos petits profits personnels avec vos bricolages et évasions diverses… Là est la question à se poser… De plus, vous les politiques, vous êtes tellement bornés avec vos certitudes d’un autre temps, que s’en est effarant.

IDÉE JUDICIEUSE ••••• ABOLISSONS TOUS LES IMPÔTS ET TAXES •••••

Précision : Une taxe unique à 0.1% sur toutes les transactions économiques, de l'achat de la baguette de pain jusqu'aux transactions spéculatives financières permettrait non seulement d'abolir toutes les taxes et les impôts mais surtout permettrait de financer un revenu de base par redistribution monétaire.

Voir la vidéo de la proposition pour remplacer la quasi-totalité des taxes existantes par une seule et universelle taxe sur les transactions financières. Oui, c'est possible !

1 - Pour moins d’inégalité dans les retraites, il faut moins d’inégalité dans les revenus !

2 - Pour moins d’inégalité dans les retraites, il faut moins d’inégalité dans les revenus !

3 - Le Nairu : Pourquoi il y aura toujours un taux de chômage programmé à 7 % minimum !

4 - L’arnaque du taux plein pour toucher une retraite digne !

5 - Nous on veut « Le Bonheur pour tous ! »

extrait : POUR L'INSTAURATION D'UN REVENU MINIMUM ET MAXIMUM

En mai 2014, aux dernières élection européennes, nous proposions :

(…) favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) (similaire du Revenu de base) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

(cf. : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html)



extrait : (…) 2 - Mettre en place un Revenu de Subsistance couplé à un Revenu Maximum et la fin des impôts et taxes :

Allons cependant un peu plus loin et imaginons une société plus solidaire ou disons moins inégalitaire…

Il conviendrait de mettre immédiatement en place un Revenu de Subsistance digne pour tous, couplé à un Revenu Maximum imposé dans la société et en finir avec tous les impôts :

Ce que nous proposons et voulons…

C’est « le revenu de base inconditionnel » à vie (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie), “ la fin de tous les impôts” (directs et indirects) et la mise en place d’un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 ! (et pas sur la base de 1 à 100 comme le prônent des élus parlementaires !).

Bref ! Nous on veut faire comme les capitalistes, les puissants et les riches de ce monde, ne plus rien faire contre notre gré, vivre pépère (et mémère !) et ne plus avoir de soucis !

On veut vivre dignement, mais en gaspillant le moins possible ! En vivant tout en étant heureux et épanoui…

Et comme à notre connaissance, jamais le travail mal rémunéré n’a épanoui un humain, on n’en veut plus du travail actuel et de ses lois débilitantes qui ne servent que les puissants !

La solution que nous proposons (depuis très longtemps !), c’est que l’on nous présente le Revenu de Base Inconditionnel (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) pour que l’on puisse se changer les idées et découvrir les vrais intérêts de l’existence ici-bas et pas en attendant de voir plus haut par la suite si la vie est belle, car c’est maintenant et pas dans l’éternité que l’on veut vivre heureux et dignement (cf. : “Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, maintenant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l’argent.”, Jean Giono, Les vraies richesses, préface. Manosque, janvier 1936. )

C’est cela que l’on veut nous les pauvres et tout de suite.

Et l’on ne nous bourre pas le mou en nous disant que ce n’est pas possible, car nous savons que c’est possible de mettre en place immédiatement le Revenu de Base Inconditionnel (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) et un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 (cf. : Voir le film : “Demain” et l’article sur les revenus possibles sur une échelle salariale de 1 à 3 avec les SCOP ).

Pour le financement, on suggère et propose même qu’il suffit juste de mettre en place « Une taxe sur les transactions financières pour remplacer tous les impôts actuels ».

Oui vous avez bien lu. C’est fini les impôts et taxes en tous genres !

Il est d’ailleurs regrettable que des idées aussi lumineuses et évidentes, ne soient pas déjà appliquées puisque cela concernent le bien-être des peuples.

IDÉE JUDICIEUSE ••••• ABOLISSONS IMMEDIATEMENT TOUS LES IMPÔTS ET TAXES •••••

Précision : Une taxe unique à 0.1% sur toutes les transactions économiques, de l'achat de la baguette de pain jusqu'aux transactions spéculatives financières permettrait non seulement d'abolir toutes les taxes et les impôts mais surtout permettrait de financer un revenu de base par redistribution monétaire. Simon Thorpe a étudié la Psychologie et la Physiologie à l’Université d’Oxford où il a également fait sa thèse de Doctorat. Après une année au Canada, il est arrivé à Paris en 1982 puis a été recruté par le CNRS l'année suivante. En 1993, il a été l’un des membres fondateurs du Centre de Recherche Cerveau et Cognition, un laboratoire CNRS à l’Université Toulouse 3. Il en est devenu le directeur. Si ses recherches sur les bases cérébrales de la Vision sont bien connues, son intérêt pour l’économie est bien plus récent. En effet, depuis 2010, il est devenu passionné (certains diraient obsédé !) par la nature de notre système monétaire. Son blog sur l'économie reçoit plus de 3000 visites par mois. Et en 2013, il a co-fondé l’association “Monnaie Honnête”. Voir la vidéo de sa proposition pour remplacer la quasi-totalité des taxes existantes par une seule et universelle taxe sur les transactions financières. Oui, c'est possible !

( Voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=jSEiMVQAIY4 )

(lire aussi ici : Une taxe pour remplacer les tous impôts : http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels ).



7 - ils nous prennent tous pour des naïfs !

extrait : (…) Note : Pour la gauche, la remarque est strictement identique et on regrette que M. Jean-Luc Mélenchon pense que l’on n’a pas à se soucier de l’idée d’un Revenu de Base Inconditionnel pour tous les citoyens car ce qui compte c’est d’envoyer tous les chômeurs au travail se faire plumer par le patronat ! Décidément la Révolution n’est pas pour demain matin avec ces gens-là non plus ! ( http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/11/16/a-gauche-l-idee-d-un-revenu-de-base-est-loin-de-faire-l-unanimite_5032317_823448.html ).

Non mais franchement ! De qui se moque-t-on ? Ne prendrait-on pas les Français pour des naïfs ? Moi je vous le dis, s’il n’y a pas un minimum de solidarité dans une société, celle-ci n’a plus raison d’être ! Conclusion : On ne votera ni pour les uns, ni pour les autres !

_____________________ Avis de Recherche ! _____________________

Nous, les pauvres citoyens, recherchons pour les prochaines élections présidentielles :

UNE PERSONNE QUI INCARNERA EN POLITIQUE LE BONHEUR DE VIVRE POUR TOUS !

Nous recherchons un(e) candidat(e) aux élections présidentielles qui s'engagera à respecter les droits de l'homme, à abolir toute forme de corruption. cette personne mettra les ressources économiques et technologiques au service des populations, sans aucune discrimination. Elle s'engagera à réduire à néant l'arsenal nucléaire, à ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’un autre Etat, à ne pas recourir au secret, à la raison d’Etat ou aux forces spéciales pour agir en sous-main sur la scène internationale. Elle assurera la protection de tous les lanceurs d’alerte, mettra en place un revenu de bien-être universel à défaut de supprimer l'argent. Elle assurera la répartition équitable des richesses produites en abondance par une redistribution et un partage équilibré, effacera la notion de pouvoir pour la remplacer par la notion de partage et assistance collégiale...

Le bonheur ne vaut que s'il est partagé, alors pourquoi persévérer dans la pénurie et la souffrance générées par les systèmes socio-politico-économiques du passé, entretenus par une minorité qui entend dominer une majorité maintenue à un niveau de survie afin de pouvoir l’asservir, alors que de merveilleuses et simples solutions existent...

Voilà ! C’est tout simple ! Une société solidaire et cohérente…

EN CADEAU :

Pour cette personne qui serait intéressée par ce poste d’envergure, nous lui offrons des propositions et pistes d’orientations pour réaliser ces objectifs ci-dessus mentionnées :

Propositions pour en finir avec cette violence du travail…

La solution proposée serait de ne plus travailler du tout !

En un mot et en un seul ! Le travail sous sa forme actuelle, on n’en a plus rien à foutre ! On s’en branle ! On ne veut plus travailler pour des prunes et continuer d’être des SDF en puissance ! Ça suffit l’esclavage moderne que l’on nous impose depuis des siècles ! Travailler pour des clopinettes n’est plus supportable (cf. : Un exemple parmi d’autres : La journée d’une auxiliaire de vie diplômée : Salaire 8 euros net de l’heure en 2016 ! http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-journee-d-une-auxiliaire-de-vie-179720 )

Ce que nous voulons…

C’est « le revenu de base inconditionnel » à vie (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie), “ la fin de tous les impôts” (directs et indirects) et la mise en place d’un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 ! (et pas sur la base de 1 à 100 comme le prônent ces fumistes élus parlementaires et suffisants de la gauche bobo !).

Bref ! Nous on veut faire comme les capitalistes, les puissants et les riches de ce monde, ne plus rien faire contre notre gré, vivre pépère (et mémère !) et ne plus avoir de soucis !

On veut vivre dignement, mais en gaspillant le moins possible ! En vivant tout en étant heureux et épanoui…

Et comme jamais le travail mal rémunéré n’a épanoui un humain, on n’en veut plus du travail actuel et de ses lois débilitantes qui ne servent que les puissants !

Alors, la solution que nous proposons (depuis très longtemps !), c’est que l’on nous présente le Revenu de Base Inconditionnel (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) pour que l’on puisse se changer les idées et découvrir les vrais intérêts de l’existence ici-bas et pas en attendant de voir plus haut par la suite si la vie est belle, car c’est maintenant et pas dans l’éternité que l’on veut vivre heureux et dignement (cf. : “Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, maintenant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l’argent.”, Jean Giono, Les vraies richesses, préface. Manosque, janvier 1936.)

Vous les politiques actuels, aveuglés par le pouvoir et vos petites magouilles, on vous le redit, c’est cela que l’on veut et tout de suite.

Et ne nous bourrez pas le mou en nous disant que ce n’est pas possible. Ou alors laissez la place aux autres, car nous savons que c’est possible de mettre en place immédiatement le Revenu de Base Inconditionnel (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) et un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 (cf. : Voir le film : “Demain” : https://www.demain-lefilm.com/le-film et l’article sur les revenus possibles sur une échelle salariale de 1 à 3 avec les SCOP : http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/01/26/1400419_partage-des-revenus-une-echelle-des-salaires-de-1-a-3-pour-les-scop.html).

Pour le financement, on vous suggère même qu’il suffit juste de mettre en place « Une taxe sur les transactions financières pour remplacer tous les impôts actuels » Oui vous avez bien lu. C’est fini les impôts et taxes en tous genres ! (Cf. : http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels ).

Il est d’ailleurs regrettable que des idées aussi lumineuses et évidentes, ne s’imposent pas puisque cela concernent le bien-être des peuples. Oui mais voilà ! Êtes-vous vraiment pour le bien des peuples ou pour vos petits profits personnels avec vos bricolages et évasions diverses… Là est la question à se poser… De plus, vous les politiques, vous êtes tellement bornés avec vos certitudes d’un autre temps, que c’en est effarant.

IDÉE JUDICIEUSE ••••• ABOLISSONS TOUS LES IMPÔTS ET TAXES •••••

Précision : Une taxe unique à 0.1% sur toutes les transactions économiques, de l'achat de la baguette de pain jusqu'aux transactions spéculatives financières permettrait non seulement d'abolir toutes les taxes et les impôts mais surtout permettrait de financer un revenu de base par redistribution monétaire. Simon Thorpe a étudié la Psychologie et la Physiologie à l’Université d’Oxford où il a également fait sa thèse de Doctorat. Après une année au Canada, il est arrivé à Paris en 1982 puis a été recruté par le CNRS l'année suivante. En 1993, il a été l’un des membres fondateurs du Centre de Recherche Cerveau et Cognition, un laboratoire CNRS à l’Université Toulouse 3. Il en est devenu le directeur. Si ses recherches sur les bases cérébrales de la Vision sont bien connues, son intérêt pour l’économie est bien plus récent. En effet, depuis 2010, il est devenu passionné (certains diraient obsédé !) par la nature de notre système monétaire. Son blog sur l'économie reçoit plus de 3000 visites par mois. Et en 2013, il a co-fondé l’association “Monnaie Honnête”. Voir la vidéo de sa proposition pour remplacer la quasi-totalité des taxes existantes par une seule et universelle taxe sur les transactions financières. Oui, c'est possible !

Voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=jSEiMVQAIY4

9 - Loi sur le travail : « Il faut sortir de cette crise par le haut ! »

Il y aurait une solution pour déminer l’actuelle position sur les blocages concernant la « nouvelle » loi sur le travail qui semble ne pas vouloir être acceptée par le peuple…

Ce serait de ne plus travailler du tout !



En un mot et en un seul ! Le travail on n’en a plus rien à foutre ! On s’en branle ! On ne veut plus travailler pour des prunes et continuer d’être des SDF en puissance ! Ça suffit l’esclavage moderne que l’on nous impose depuis des siècles ! Travailler pour des clopinettes n’est plus supportable (cf. : La journée d’une auxiliaire de vie diplômée : Salaire 8 euros net de l’heure en 2016 ! http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-journee-d-une-auxiliaire-de-vie-179720 )



Ce que nous voulons…



C’est « le revenu de base inconditionnel » à vie (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie), “ la fin des impôts” et la mise en place d’un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 ! (et pas sur la base de 1 à 1000 comme le prônent ces fumistes élus parlementaires et suffisants de la gauche bobo !).

Bref ! Nous on veut faire comme les capitalistes, les puissants et les riches, ne plus rien faire contre notre gré et vivre pépère et ne plus avoir de soucis !

On veut vivre dignement en gaspillant le moins possible ! En vivant tout en étant heureux et épanoui…

Et comme jamais le travail mal rémunéré n’a épanoui un humain, on n’en veut plus du travail et de ses lois débilitantes qui ne servent que les puissants !



Alors, la solution que nous proposons (depuis très longtemps !), c’est que l’on nous présente le Revenu de Base Inconditionnel (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) pour que l’on puisse se changer les idées et découvrir les vrais intérêts de l’existence ici bas et pas en attendant de voir plus haut par la suite si la vie est belle, car c’est maintenant et pas dans l’éternité que l’on veut vivre heureux et dignement.



Vous les politiques aveuglés par le pouvoir et vos petites magouilles, on vous le redit, c’est cela que l’on veut tout de suite. Et ne nous bourrez pas le mou en nous disant que ce n’est pas possible. Où alors laissez la place aux autres, car nous savons que c’est possible de mettre en place immédiatement le Revenu de Base Inconditionnel (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie).



Pour le financement, on vous suggère même qu’il suffit juste de mettre en place « Une taxe sur les transactions financières pour remplacer tous les impôts actuels » Oui vous avez bien lu. C’est fini les impôts et taxes en tous genres ! (Cf. : http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels ). Il est d’ailleurs regrettable que des idées aussi lumineuses et évidentes, ne s’imposent pas puisque cela concernent le bien-être des peuples. Oui mais voilà ! Êtes-vous vraiment pour le bien des peuples ou pour vos petits profits personnels avec vos bricolages et évasions diverses… Là est la question à se poser… De plus, vous les politiques, vous êtes tellement bornés avec vos certitudes d’un autre temps, que c’en est effarant.



Un dernier conseil : Si étiez plus éclairés, vous sauteriez immédiatement sur l’occasion pour mettre en place le Revenu de Base Inconditionnel à vie (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) car cela résoudrait le chômage puisqu’il n’y aurait plus de chômeurs mais seulement des demandeurs d’emploi ! Et en plus comme il n’y a de toute façon pas d’activité pour tous dans ces sociétés super robotisées et perfectionnées, on changerait alors de paradigme en ne vivant plus pour travailler, mais en vivant pour s’ouvrir sur les réalités de la vie ici bas en la redécouvrant et en la respectant… vu que les richesses actuelles permettent de subvenir dignement à chacun dans la société.

Vaste programme d’ailleurs au regard de notre réalité quotidienne…

Alors les politiques, on se décrasse un peu et on s’active pour mettre en place le nouveau mode de vie en société de demain… Ou faut-il que vous attendiez que tout soit explosif et cassé pour évoluer et pour ne pas passer une fois de plus pour des ringards d’un autre siècle…

10 - 1er mai : “C’est d’amour et de liberté dont souffre le plus le monde du travail !”

11 - La journée d’une auxiliaire de vie diplômée

• La richesse des humbles et la pauvreté des puissants •

•• Salaire 8 euros net de l’heure en 2016 ! ••

Et une aide à domicile pour 7 euros net bien sûr ! (°)

Témoignage : (…)

12 - ••• L’esclave moderne •••

« Je pense que l'homme a mal tourné depuis le néolithique »

••• Les nouveaux esclaves ont enfin leurs maitres ! •••

Bonjour à vous les esclaves internautes de service !

Je m’interrogeais sur le nombre que nous pourrions être en lisant une fois de plus l’énormité de faits qui ne dérange plus personne !

Qu’on en juge :

1 - Les rémunérations annuelles des P-DG dans le secteur de l’automobile mondiale vont de 5 à 12 millions d’euros ! (http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/29/automobile-ces-remunerations-qui-defient-la-pesanteur_4891727_3234.html#tlm1YzQU4EBluyP8.99)

2 - Les élus des pays eux, pensent qu’ils sont mal payés et se font voter des augmentations de revenus car avec moins de 8 300 euros la vie n’est pas tenable ! (http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/04/01/xavier-bertrand-s-augmente-de-4-000-euros-pour-compenser-la-fin-du-cumul-de-ses-mandats_4894092_823448.html)

3 - Ces même élus pensent d’ailleurs qu’il n’est pas bon d’offrir aux inactifs (chômeurs, etc.) de la société un revenu de subsistance sans contre-partie et veulent faire travailler gratuitement ceux qui perçoivent le RSA (http://www.normandie-actu.fr/france-dans-ce-departement-pour-toucher-le-rsa-il-faudra-faire-des-heures-de-benevolat_180140/)…

3 bis - Et ne parlons même pas des revenus des cumulards anciens présidents qui vivent comme des rois et pompent les finances publiques sans aucun état d’âme vu qu’ils sont des rois à vie (http://superbiere.tumblr.com/post/138607457504/qui-a-dit-vous-ne-verrez)

4 - Le revenu de subsistance ou revenu de base (https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_de_base), lui est sévèrement critiqué par un ex-ministre du travail qui pense que c’est ouvrir la porte à une société de fainéant ! Lequel ex-ministre du travail et actuel ministre des finances est d’ailleurs incapable de contrôler les déficits budgétaires des comptes publics de son pays et est donc à mettre comme beaucoup de ses collègues dans la catégorie des incapables et des nuls de chez très nuls ! La moindre des choses serait que cet assisté fortuné de la République la mette en veilleuse au lieu de se prendre pour une tête pensante sur des sujets qu’il ne connaît même pas et où il n’a même pas la plus petite notion de modestie ! (http://www.numerama.com/politique/152360-michel-sapin-dit-non-revenu-de-base-universel.html)

Mais il est vrai que cela fait des décennies que les pays ont à leurs têtes des incapables et que cela ne fait même plus peur aux citoyens d’être gouvernés pas de tels irresponsables.

Bon ! Maintenant on se dit qu’on a touché le fond et que l’on va peut-être remonter vers des horizons moins sordides !

Eh bien non !

On peut encore faire « plus pire que moins mieux que grave » dans le genre d’énormité dirait Coluche !

En effet, ce serait oublier que l’Allemagne, ce cher pays qui nous sert de référence en matière d’économie (après trois années de suite d’excédents budgétaires : http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-ecart-se-creuse-entre-allemagne-vertueuse-et-france-calamiteuse-michel-garibal-pib-chomage-sans-emploi-2639338.html) a encore plein d’idées qu’elle a déjà testées ces dernières décennies en matière de maîtrise de la main-d’œuvre bon marché corvéable à souhait pour le plus grand profit du capitalisme mondialisé :

5 - Berlin propose des “emplois à 1 euro” de l’heure aux réfugiés !(http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-ecart-se-creuse-entre-allemagne-vertueuse-et-france-calamiteuse-michel-garibal-pib-chomage-sans-emploi-2639338.html) Oui vous avez bien lu ! Pour un euro de l’heure ! On est revenu à l’ère du socialiste Gerhard Schröder et à ses méthodes brutales en matière d’économie et de fracture sociale au sein d’une même nation aujourd’hui divisée ! L’énormité de cette loi (la loi Hartz IV) fait que l’on compte plus de onze millions de très pauvres en Allemagne qui suivent avec 400 euros par mois ! J’avais d’ailleurs déjà écrit un billet sur le sujet en 2010 (http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/07/05/2141490_l-interim-en-france-et-si-on-copiait-les-allemands.html) et le pire est à venir…

6 - Pour rappel, rien qu’en France, une personne seule aurait besoin de 1.424 euros par mois pour vivre décemment (https://ledroitdunevie.wordpress.com/2015/03/06/une-personne-seule-a-besoin-de-1-424-euros-par-mois-pour-vivre-decemment/)

7 - La Banque centrale européenne qui dispense généreusement aux banques privées des crédits à tout va, pourrait, au lieu de gaspiller ces euros qui ne sont pas redistribués pour les peuples par les banques frileuses, changer de politique et distribuer par exemple 1300 euros à chaque citoyen de l’Union européenne (http://www.businessbourse.com/2016/04/01/la-bce-pourrait-distribuer-1300-euros-a-chaque-citoyen/#.Vv6oqKyli4x.facebook)

Mais il semble que cela impliquerait un courage que les puissants n’ont pas par peur, couardise et lâcheté et suffisance !

C’est étonnant comme les puissants sont toujours très à l’aise pour maintenir les peuples en état d’esclavage quotidien au lieu d’avoir l’intelligence de les rendre plus épanouis et responsables de leurs destins… Tenir les peuples et s’asseoir dessus semble être la seule pensée de tous ces puissants.

L’humanité n’est pas prête avancer vers un monde plus radieux avec de tels imbéciles, prédateurs et puissants sans scrupules.

Leur devise : Tenir continuellement les peuples le dos courbé et corvéables à volonté par les puissants !

Un exemple concret que vous subissez quotidiennement en plus de votre salaire de misère, c’est l’accumulation de taxes et impôts divers à tous les échelons de la vie quotidienne. Rien de tel pour tenir serré les peuples et les ponctionner en instituant des lois pour qu’ils soient redevables envers les puissants de toutes ces formes d’impositions. Un vieux stratège utilisé depuis des millénaires. Les idiots vous répondrons qu’on a toujours fait comme cela et qu’on peut pas faire autrement !

Pourtant…

Savent-ils ces ignorants que l’on pourrait éliminer toutes les taxes et impôts de tous les citoyens si on le voulait vraiment ! Savent-ils que l’endettement des nations n’est qu’une farce comptable pour tenir en respects les peuples ? (cf. : http://cadtm.org) Non ils ne le savent pas.



« Une taxe sur les transactions financières pourrait remplacer tous les impôts actuels »

9 - Il est d’ailleurs regrettable que des idées lumineuses comme celle d’enlever toutes les taxes et impôts ne s’imposent pas puisque cela concernent le bien-être des peuples : « Une taxe sur les transactions financières pourrait remplacer tous les impôts actuels » (http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels)



Mettre en place un Revenu Maximum légal pour combler ces écarts de salaires invraisemblables

10 - Une autre idée concernant les réductions des inégalités des revenus, serait de proposer en plus d’un Revenu de base inconditionnel (RBI) et/ou de la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) à mettre en place immédiatement, c’est de décider d’imposer un Revenu Maximum légal au delà duquel le taux d’imposition soit de 100% autrement cela n’aura servi strictement à rien de proposer un seuil minimum pour éviter l’effondrement de la notion du vivre ensemble dans une société. Notons à cette occasion, que Le Revenu Maximum est déjà dans le programme des Décroissants depuis plusieurs années, accompagné avec la mise en place de la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) : [ Extrait de cette revendication pour les dernières européennes de 2014 :

• favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

Source : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html

Voir aussi : “Le chômage, c'est fini ! Vive le bonheur national brut (BNB)”

http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.25.html

et aussi : Le partage des revenus dans une entreprise Scop sur une échelle de 1 à 3 c’est possible : http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/01/26/1400419_partage-des-revenus-une-echelle-des-salaires-de-1-a-3-pour-les-scop.html ]

Cela pourrait même être un excellent programme pour de prochaines élections présidentielles que de proposer ces idées novatrices pour le futur et le meilleur épanouissement des peuples… Mais ne rêvons pas trop devant le peu de courages de ces fumistes prédateurs qui se présentent à ces élections. Hélas !

11 - J’aurai pu ajouter d’autres points d’indignations comme celui de la suffisance des puissants qui regorgent de richesses et qui se marrent devant le milliard d’humains qui meurent de faim dans le monde encore de nos jours ! Mais à quoi bon en rajouter avant de tels constats d’inconscience et d’égoïsmes planétaires… « À l’évidence, nous avons raté quelque chose de sain pour notre futur depuis le néolithique, en rejetant le partage des richesses et je pense que l'homme a mal tourné depuis cette époque ! » (http://superbiere.tumblr.com/post/141720344929/lhomme-en-est-encore-au)

Quoi qu’il en soit, je salue votre courage, chers esclaves internautes qui avez réussi à avoir le courage de me lire jusqu’à la fin de ce billet.

Puissiez-vous prendre les idées qui vous conviennent pour la suite de votre démarche et les faire fructifier. N’hésitez pas à le faire, et à les partager, car j’en aurai d’autres !

----------------------



Voilà chers internautes ce que le sujet des etraites (et du travail) m'a inspiré ces dernières années.



Bien à vous !



Votre serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 18 janvier 2023.



