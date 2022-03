Lui Président ?

Voter pour Tartempion ou Machinchouette , ou Tante tartine ....c’est du pareil au même , on se fera couillonner comme d’habitude ...

On paiera des impôts, y’aura toujours des chômeurs, des HLM, des fauchés et des rupins , l’essence hors de prix, la vie de plus en plus chère, des SDF ; des trafics en tout genre, des assassins et voleurs, des gros, maigres , beaux ou moches, des putes et des vierges , des intellos et des pas intellos, des cocus , des cocufieurs, et la vie continuera comme toujours !