A coup de châtaignes ou de marrons

« ça fait mal, quand ils vous arrivent » chantait un vieux chanteur yé-yé, en parlant des coups... et pourtant, non, il faut s’inscrire en faux, car les marrons... les châtaignes... ça fait du bien... surtout lorsqu’il s’agit des fruits bien sûr !

L’occasion de s’interroger sur la raison qui fait donner à ces fruits de l’automne le même nom que ceux provoqués par les coups de poings ?

L’explication est relativement simple…

elle viendrait du latin, et du mot castanea, châtaigne donc... et dans le sud-ouest, on parle de castagne pour évoquer des bagarres...au cours desquelles il arrive que l’on prenne des casta, des coups de poings donc...quand aux marrons, c’est probablement se prendre une châtaigne plus violente, en référence aux marrons qui, on le sait, sont plus gros que les châtaignes…

ce qui est moins connu, c’est qu’elle était beaucoup plus utilisée qu’aujourd’hui.

Au Moyen-Age, la farine de châtaigne atteindra son apogée entre le 16ème et le 17ème siècle, et constituait à cette époque la base de l’alimentation traditionnelle, surtout dans les régions montagneuses, notamment dans les Cévennes, en Dauphiné, Ardèche et en Corse, où elle permettait la fabrication de la « pulenda », une galette idéale pour accompagner les plats de viande, et particulièrement la charcuterie.

Le pain de châtaigne a même donné son nom au châtaignier que l’on surnommé « l’arbre à pain ».

de plus, cette farine a l’avantage de ne pas comporter de gluten...et elle est très riche en éléments nutritifs indispensables au bon fonctionnement du corps humain, car elle est riche en protéines, acides aminés essentiels, fibres, vitamine E, vitamine B9, potassium, magnésium, phosphore, glucides et contient peu de graisse.

Elle facilite donc la digestion, et elle est bénéfique pour ceux qui souffrent de problèmes intestinaux, car elle nourrit les bactéries probiotiques de l’intestin.

Ses vertus antioxydantes en font une arme idéale pour prévenir les maladies chroniques, les cancers et les troubles cardiaques.

De plus, sa vitamine B9 donne de l’énergie, permettant de lutter contre le stress, ralentissant aussi la dégénérescence du système nerveux, bien pratique pour ceux touchés par la maladie d’Alzheimer.

Pourtant, on peut limiter son goût assez prononcé en mélangeant 40 % cette farine avec de la farine de blé.

Si vous voulez en faire des cookies, des cakes, ou un gâteau, il est conseillé de la mélanger avec 60 % de farine de riz, ou de fécule de maïs. lien

l’occasion de rappeler « Lou Pisadou », ce délicieux gâteau ardéchois, les biens connus « marrons glacés », mais aussi une bière corse appelée « Pietra », sans oublier le cheese cake, et le célèbre « Mont-Blanc, » que l’on doit à Angelina, cette maison parisienne qui en a fait depuis 1903 son dessert classique, en le déclinant en macarons, tartes ou éclairs.

Mais quid des différences entre marrons et châtaignes ?

Cette dernière est plus petite, a une forme triangulaire, et sa bogue contient plusieurs fruits alors que les marrons sont bien ronds, et sa bogue ne contient en général qu’un seul fruit...à ne pas confondre avec les fruits du marronnier ; lequel s’appelle aussi marron, ou marron d’Inde, mais qui est toxique, même s’il fait le bonheur des cerfs, biches, et chevreuils !

Il ne faut pas oublier le bois de châtaignier, connu pour sa richesse en tanins, ce qui le rend particulièrement idéal pour ses applications en extérieur, d’autant qu’il est très résistant aux insectes, aux intempéries, d’autant qu’il ne nécessite pas de traitements chimiques particuliers.

De fait, il était considéré jadis comme l’essence des rois. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « l’arbre qui tombe fait plus de bruit que l’arbre qui pousse ».

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

la photo illustrant l’article vient de allaboutvision

Olivier Cabanel

