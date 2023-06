Après le confinement, plus rien ne devait être comme avant ?

« Le président de la République recommandait aux citoyens de »garder le calme« , »d’éviter l’esprit de panique« , de ne pas »croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts et les faux sachants«

En bref, le chief-manager de la start-up France leur recommandait de ne pas allumer la TV et ne surtout pas avaler les couleuvres médiatiques et gouvernementales de rigueur.

« le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant »

En Marche vers Nulle Part et avant même de se questionner sur ce que - hors son irrépressible »envie d’emmerder« tout citoyen de la République non encore mutilé et désireux d’exercer ses droits plutôt que se soumettre au caprice et autres fantasmes de toute-puissance de notre petit Monarc - le très narcissique mignon de maîtresse Jean-Migitte et giton préféré de Rothschild peut bien entendre (bâillonnement, embastillement à domicile, ausweiss et autres contraintes »vaxxxinales« , optimisation des budgets de sécu par sédation sous Rivotril de nos surnuméraires confiés aux bons soins des Ehpad, effondrement économique de tous le tissu des petites et moyennes entreprises, explosion de la dette, ...) par »gagner« , qui peut-il bien désigner par »nous« ???

Ceci dit, dans une start-up France managée à grands coups de 49.3 par nos »Global Young Leaders« et autres larbins de la nouvelle aristocratie mondialiste, dont la dette a »quoiqu’il en coûte« à ses malheureux citoyens quasi doublé depuis Flamby, transformée en désert médical dont les urgences hospitalières ne peuvent plus guère être assurées qu’en journée, pas de retour possible au jour d’avant ! C’est maintenant au sang et aux larmes que le marketing managérial de l’élite €uro-globaliste et de sa Pensée Unique ont soigneusement omis de nous faire miroiter que nous nous voyons rendus, quand il va falloir tout reconstruire sur les ruines d’une République et de ses institutions, pillées et saccagées en bonne et due forme par cette prétendue »élite« qui a depuis belle lurette déjà trahi la France, sa République et ses citoyens.

»On ne saura jamais si un autre chef d’État que Macron aurait su mieux gérer une situation de crise sanitaire particulièrement compliquée pendant et également après.«

Nooon !!! Sérieusement, @gruni, vous vous questionnez ???

Quand bouffis de leur suffisance et des exorbitants privilèges que leur confère l’ »aristocratie" de la Golden Card, nos modernes tyranneaux ne reculent plus devant aucune espèce d’humiliation, c’est à bien vous lire à raison puisque, soigneusement lobotomisée par les mass-médias, une majorité accepte et se soumet sans franchement sourciller !!!



Il semble qu’il en ait fallu bien moins à nos glorieux ancêtres pour que leurs chefs tranchés, brandis et agités à bout de pique, ils fassent ravaler sa morgue au sang bleu.

Pauvre, pauvre, pauvre France !