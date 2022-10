La question à 2 balles : Prendre parti pour l’Ukraine ou la Russie en 2022 !

Bonjour à vous les internautes ! Une personne m’a posé tout récemment la question très délicate de ma position concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Comme je lui disais que je ne prenais pas parti entre les deux belligérants, elle m’a judicieusement répondu que c’était vraiment énorme, car des milliers de citoyens Ukrainiens allaient être déportés, tués et que l’on ne pouvait pas laisser faire cela et que c’était légitime que des pays comme la France aident l’Ukraine par la livraison de son armement à résister à cette invasion. Je lui ai encore répondu que je comprenais parfaitement cette situation, mais que je m’étonnais justement qu’en France on soit très réactif pour livrer de l’armement et des biens de première nécessité humanitaire à l’Ukraine mais que l’on laissait pendant ce temps là en France plus de 300 000 SDF (sans abris) dont 42 000 enfants dans la rue en toute indifférence… Ni à aider correctement les 9 millions de pauvres (dont le Revenu de base inconditionnel ou DIA serait une bonne idée pour tous !) mais on peut aider l’Ukraine pour plus de 2 milliards de dollars sans compter les livraisons de matériels militaires !

Et donc, que le gouvernement français et d'autres soutiennent l'Ukraine et lui fournissent de l'armement est une chose (que je ne cautionne d'ailleurs pas et je n'ai pas voté pour eux car je suis un pacifiste, un humaniste et un déserteur des guerres d'un camp ou d'un autre)…

Mais qu’en matière d’aide, « l’Aide au Développement (APD) est la seule réponse viable face au terrorisme de l’Etat Français. Car seul un développement authentique des populations et peuples pauvres sauvera la paix. Le reste n’est qu’imposture ! » (source : « Ma réponse face au terrorisme d’Etat français »)

L'industrie de l'armement à d'ailleurs de beaux jours devant elle puisqu'elle n'arrive même plus à fournir et suivre les commandes… Nous sommes vraiment dans des sociétés de morts…

Et que pendant ce temps là ceux qui ont été élus pour gouverner la France en oublient leurs devoirs minimum auprès des citoyens de base. C'est scandaleux que tous les gouvernements une fois élus oublient la condition des plus petits citoyens, car seul le pouvoir les intéressent…

En Allemagne par exemple, il y a une loi qui oblige toutes les villes à héberger (décemment !) les SDF… Surtout que dans ce pays en hiver on meure si on le passe dehors…

Et encore… concernant l’armement, je ne parle même pas des interventions armées de la France sur le continent africain qui coûte au citoyen de France plus d’un milliard et demi d’euros par an… (La faillite d’une politique d’intervention militaire coloniale dans le sud du Sahel) Alors que ce pays colonialiste est déjà lourdement endetté !

De plus, la France n’est même capable de respecter ses engagements datant de 1970 auprès de l’ONU concernant les 0,7 % de l’APD (Aide Publique au Développement) (0,55 % en 2022 !) et n’en sera peut-être à 0,7% qu’en 2025 ! ( Lire ici !)

Vaste fumisterie en fait !

Ajoutons que cette Aide publique au Développement est détournée car une partie des aides humanitaires militaires sont puisées sur les fonds de cette APD !

Pour rappel, en 2017, pire que pire, c’est possible grâce à l’ancien Président Français François Hollande, qui voulait que les factures des bombes envoyées en Centrafrique, Mali, Niger, Syrie et Irak, soient en partie financées par l’Aide Publique au Développement ! (voir l’information publiée dans Le Monde du 13 janvier 2017 à ce sujet.

J’ai rarement vu un tel cynisme !

Je n’ai même pas les mots pour exprimer ma consternation d’une telle corruption morale et intellectuelle ! Bon il est vrai que son prédécesseur avait fait très fort aussi en favorisant le terrorisme en Libye, après l'avoir abondamment bombardé au frais du contribuable Français et anéanti ce pays avec quand même 170 000 morts à mettre à l'actif de cet ex-Président sans scrupule. Et dont les armements français récupérés ensuite par les rebelles de Libye avaient permis de propager le terrorisme et les guerres civiles au Mali et au Niger, grâce aux généreux donateur Français qui naïvement pensaient qu’il pourraient remplacer Mouammar Kadhafi ! (En Afrique : Et si les vrais terroristes, c’était nous…)

Un comble !

Sans parler des autres détournements de l’Aide Publique au Développement (lire ici : http://cadtm.org/Comment-l-aide-au-developpement-se).

Rappelons quand même que l’APD est destinée à aider les pays défavorisés à se sortir de la pauvreté en finançant pour une partie des projets agricoles (via des ONG) pour l’auto-suffisance alimentaire de ces pays. Mais dans les faits on est loin du compte là aussi ! (lire aussi ici !)

Soulignons au passage qu’en 2022, ce sont deux personnes sur huit dans le monde qui souffrent de la malnutrition et de la misère ! (lire ici !) et 6 millions en Afrique (lire ici !)

Alors je m’interroge !

Au final, de qui se moque-t-on si ce n’est du citoyen de base qui est détroussé (par ses impôts) pour financer des situations qu’il ne cautionne absolument pas comme ces guerres extérieures…

Mon internaute me demande alors :

Mais que devons-nous faire ? Laissez les Ukrainiens se faire torturer, assassiner par la folie d’un homme (celui qui avec sa clique de brutes rythment les guerres du Kremlin dans les pays du monde depuis plusieurs décennies) ?

J’ai rétorqué alors qu’il faudrait que les peuples russes aient le courage de se soulever et de remplacer cette clique de la nomenclature criminelle du Kremlin par des personnes spirituellement éclairées et lumineuses qui soient capables de dépasser ces nationalismes guerriers stériles…

Pour ma part, concernant ma position personnelle sur l’Ukraine, j’avais déjà répondu en 2014 lors de notre candidature collective du mouvement des Décroissants aux élections européennes (Élections européennes 2014 , le programme de la liste "Est décroissance 2014 ») en indiquant que : « … concernant les événements récents en Ukraine, Je dis non à une intervention armée de l’UE, de l’OTAN et de la Russie dans la crise en Ukraine. Au risque de surprendre, je suis pour un divorce à l'amiable ou plus précisément, un démantèlement sur le modèle de l’ancienne Tchécoslovaquie qui s’est fait sans violence (Tchéquie et Slovaquie). En effet, il est inutile de chercher à conserver une entité quand les peuples concernés n’en veulent plus et se considèrent comme des ennemis. Donc s’il doit y avoir une Ukraine à l’ouest qui ne fasse que la moitié de l’actuelle et une partie russophone à l’est qui soit indépendante, cela ne me dérange pas et évitera que les gros poissons de l’OTAN et de la Russie ne nous gonflent une fois de plus avec leurs missiles nucléaires... Tel est mon point de vue. »

Références : Notre réponse au Comité du Doubs du 14 mai 2014 à la Le lettre du 09 mai 2014 du Comité du Doubs sur la sécurité internationale et la politique de défense.

Mon internaute me répond ensuite :

Oui, d’accord, c’est bien joli, mais en attendant, penses-tu que les ukrainiens soient prêts à laisser assassiner leur famille ? Oui dans l’absolu il serait formidable de ne pas se battre… En son temps, par exemple, Gandhi a mené un combat de grande haleine. Il lui a fallu des dizaines d’années et beaucoup de sacrifices. Mais il est vrai que la cause n’était pas la même ni le contexte.

Là ils agissent dans l’urgence j’ai bien peur que ta position ne divise encore plus les français.

Bien sûr que cet argent serait mieux ici à loger les sdf dignement, mais si nous défendons l’Ukraine et ce qui s’y passe d’inhumain nous défendons la France également. Penses-tu que Poutine changera s’il voit la paix devant lui ?

Sais-tu que maintenant il n’y a plus de nuance malheureusement. Quand tu écris cela j’ai peur que les gens se disent : laissons ces gens mourir, comme nous l’avions fait pour les migrants… Ne divisons pas les français ...

Car je sais tout cela mais concrètement si nous ne faisons rien pour l’Ukraine que va-t-il se passer ?

Alors je rétorque encore ceci :

Je ne pense pas en tant que nationaliste d'un pays ou d'un autre, mais en tant qu'humain.

Et j'ajoute : Mon hobby à moi depuis des décennies, c’est de participer à des projets de développement pour les peuples défavorisés quand on me le demande et que j’en ai la possibilité. C’est ce qui est motivant en tant qu’humain (Vers la paix : “Que dans tous les villages du monde, on entende les rires des enfants !”) et me fait encore considérer un peu parmi ceux de la catégorie des vivants ! (Que feriez-vous si vous deveniez millionnaire ou milliardaire ?)

De plus, pour en finir, sachez que lorsque l'on est un(e) vrai(e) croyant(e) et que l'on croit à la vie éternelle, on peut faire comme les Juifs qui devant les fosses qu'ils avaient eux-mêmes creusés sous la contrainte de leurs tortionnaires, chantaient leur entrée toute proche dans le Royaume de Dieu.

Mais cela ne peut être accepté que si l'on est vraiment Croyant(e) en la vie éternelle et que l'on sait que ce monde terrestre n'est qu'un monde passager…

Si l'on s'accroche à cette vie terrestre on est perdant sur toute la ligne car on essaye de conserver son territoire…

C'est le grand mystère et cadeau que nous a offert le Christ par sa résurrection…

Mais attention, je n'ai pas dit que cela était facile à accepter… Le Christ lui-même sur la croix n'avait-il pas dit : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? »

Mais courage nous savons que Jésus a vaincu la mort…

J'espère que vous avez saisi le fond de ma pensée…

En fait, je ne prends parti pour aucun camp armé car je préfère perdre (éventuellement !) cette vie terrestre et sauver mon âme en restant un déserteur de la stupidité en assumant de devoir comme les apôtres en leurs temps, finir martyr pour une cause juste qui est celle du témoignage que tous les hommes sont frères et qu'il faut s'aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous l'a enseigné ! Le reste c'est de l'égoïsme terrestre de bas étage sans avenir… Réf. : Vive les déserteurs, ces héros d’un monde futur plus serein ! et ici : Un humaniste est-il voué à devenir un martyr en ces temps de folie meurtrière et guerrière ?

Voilà grosso modo ma réponse à la question de savoir s’il faut prendre parti pour l’un ou l’autre des belligérants.

Le reste ne m’intéresse pas !

Car c’est inutile de convaincre les puissants qui nous gouvernent en ce monde que les biens terrestres sont illusoires et que toutes les richesses doivent être partagées pour être mises au service des peuples et non pour une bandes de nantis suffisants autoritaires et despotes pour la plupart d’entres eux (Cf. : ••• J’ACCUSE ! (et je propose) •••).

BONUS CELESTE :

Bon mais n’oublions quand même pas qu’il y a une solution divine qui nous a été offerte en bonus par la Sainte Vierge à Fatima qui consiste pour avoir la paix, à réciter quotidiennement le Chapelet et mieux encore, le Rosaire.

En effet, la Sainte Vierge (la mère de Jésus-Christ) recommande de réciter le Rosaire chaque jour pour avoir la paix (Le Rosaire, c'est 4 Chapelets). Réciter le Rosaire en communauté via internet c’est encore plus motivant, facile et agréable aussi ! Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros ! Voir à ce propos : Les secrets de la Vierge de Fatima (Portugal) et la consécration de la Russie et de l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie : "Et à la fin c'est la Sainte Vierge qui gagne !".

En un mot et pour résumer :

A vous les puissants de ce monde : « Fichez-nous la paix ! »

Pierre Sarramagnan-Souchier,

votre iconoclaste, croyant, écolo-pacifiste de service, le 24 octobre 2022.

Notes :

La vie chère ! Et si on changeait de politique !

La France aide l’Ukraine pour plus de 2 milliards de dollars sans compter les livraisons de matériels militaires !

Allez y comprendre quelque chose sur la vie chère et ses restrictions…

Sources diverses :

Avec 300 millions en plus, la France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars sans compter les livraisons d’armement…

et là : Guerre en Ukraine : la France va apporter 300 millions de dollars d’aide supplémentaires

et là aussi : Quels armements la France fournit-elle à l’Ukraine ?

Aide militaire à l’Ukraine : Ce sont 1,145 milliard d'euros d'aide financière, militaire et humanitaire envoyée par la France.

Le montant de l'aide militaire de la France à l’Ukraine :

Soutien français sur le plan financier : Ukraine : 300 millions d’euros en prêts garantis par l’Etat français via l’Agence Française de Développement, en soutien budgétaire.

Guerre en Ukraine : comment se situe la France en termes de livraisons d'armes ?

Par contre pour une vie décente pour les citoyens précaires en France, on ne propose que la répression et les matraques quand ils veulent exprimer leur indignation !

