Les infos sur les événements de Palestine sont triées-biaisées, et les opinions devront à présent être exprimées selon des critères ad-hoc

L'exécution de la journaliste Palestino-Américaine Shireen Abu Akleh par une faction que l'enquête ''indépendante'' révélera peut-être, a donné l'occasion de déployer l'image de notre vertu et de notre droiture... … Et je donne ici mon opinion en réaction à ce déploiement, car, quand l’État d'Israël semble concerné, parler chez nous d'une information libre et d'un débat public ressemble à une sombre plaisanterie. C'est l'objet de cet Article illustratif.

Le 11 mai 2022, pour Shireen Abu Akleh, "La France exige une enquête'' : Le porte-parole du Quai d’Orsay a ajouté que la France réaffirmait « son engagement constant et déterminé, partout dans le monde, en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l’expression contribue à une information libre et au débat public »

https://www.ouest-france.fr/monde/israel/la-journaliste-shireen-abu-akleh-d-al-jazeera-tuee-en-cisjordanie-la-france-exige-une-enquete-96da64dc-d12e-11ec-8683-fd3702e27bb5

.

Mais ''en même temps'' notre Président s'engage à insuffler l'esprit et les termes de la ''définition opérationnelle de l'antisémitisme'' (y compris donc les exemples qui lui sont attachés par l'IHRA) pour sensibiliser les professeurs et « éveiller les consciences de tous les enfants de France » :

« Comme je m’y étais engagé devant vous, la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah [ IHRA ] a été adoptée par la République. Cela fut parfois difficile, les extrémistes de tout bord ne manquant pas de rendre les débats houleux. Mais l’Assemblée nationale a finalement adopté solennellement cette résolution à la fin de l’année 2019. »

« Résultat : nos forces de sécurité , nos magistrats apprennent ainsi dans leurs écoles à mieux débusquer ses nouveaux visages, les mots dans lesquels il se drape. Nos professeurs y sont sensibilisés au cours de leur formation, pour pouvoir éveiller les consciences de tous les enfants de France . »

Discours du Président de la République Française lu par Jean Castex au 36 ième dîner du CRIF – février 2022 :

https://www.gouvernement.fr/discours/12716-discours-de-jean-castex-au-36eme-diner-du-conseil-representatif-des-institutions-juives-de-france

.

< La Justice sanctionnant les malfaisants, quand on lui donne les moyens de le faire >

Il faut noter que la France dispose déjà de tous les textes opérationnels nécessaires pour que la Justice juge les malfaisants, par rapport au Droit Français. Et l'enseignement des Principes de la République dès l'école primaire est tout-à-fait praticable, si on veut le faire sérieusement. La sensibilisation et l'éveil des consciences sur les multiples formes de racisme est certainement une bonne chose ; mais il me semble par contre discutable de concentrer nos efforts et investissements essentiellement sur une des multiples formes du problème que constitue le racisme.

Ce que ''propose'' l'IHRA, proposition que nos parlementaires ont voté, c'est d' agir en amont sur les esprits des forces de sécurité, des magistrats, des professeurs et des enfants depuis l'école, sur l'antisémitisme, en donnant de facto beaucoup moins d'importance aux autres facettes du racisme... A mon sens, cette approche ''spécifique'' risque de renforcer les clichés.

Pourtant, le texte de la seule définition de l'IHRA me semble tout à fait raisonnable et pourrait -devrait ?- être déclinée pour les Homosexuels, les Romanichels, les Arabes, les Musulmans, etc etc etc car ce qui est inacceptable pour les uns l'est aussi pour les autres : « L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. »

https://www.holocaustremembrance.com/fr/resources/working-definitions-charters/la-definition-operationnelle-de-lantisemitisme-utilisee-par

Par contre, la longue liste d'exemples qui illustrent la définition de l'IHRA pour 'sensibiliser' et 'éveiller les consciences' consistent dans la pratique à une manœuvre pour clouer le bec à quiconque penserait critiquer la politique de l’État d'Israël, y compris pour contraventions supposées à nos Valeurs ou à nos Principes universels !

.

ORIENT XXI nous explique comment cela se fait :

Comment Israël manipule la lutte contre l’antisémitisme : https://orientxxi.info/magazine/comment-israel-manipule-la-lutte-contre-l-antisemitisme,2892

.

Le problème de fond est ici : « L’antisionisme est-il une forme d’antisémitisme ? »

https://orientxxi.info/magazine/l-antisionisme-est-il-une-forme-d-antisemitisme,2946

.

Et là : « Enquête sur les réseaux d’influence israéliens à Bruxelles »

https://orientxxi.info/magazine/enquete-sur-les-reseaux-d-influence-israeliens-a-bruxelles,2876

.

Et là aussi : « Les critiques d’Israël étouffées par la loi du silence »

https://orientxxi.info/magazine/les-critiques-d-israel-etouffees-par-la-loi-du-silence,4411

.

Pourtant il y a une opposition de poids au slogan « antisionisme = antisémitisme » :

Appel de 127 intellectuels juifs aux députés français : « Ne soutenez pas la proposition de résolution assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-resolution-assimilant-l-antisionisme-a-l-antisemitisme_6021348_3232.html

Qui a vu l'information libre et le débat public sur ces sujets ? Le lobbying suffit, semble-t-il. En France, en Europe, et en Occident.

.

Quelque chose ne tourne pas rond dans nos naïves 'démocraties'...

JPCiron

