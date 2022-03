A migrants, mi-grands et demi...

C’est un article paru dans « Marianne » le 18 mars dernier, sous la plume de Paul Conge, qui nous apprend de bien bonnes…lien

On se souvient de ces commandos d’extrême droite faisant la chasse aux migrants dans les Alpes du Sud, en parfaite impunité,...sous l'œil bienveillant des forces de l'ordre. lien

Ces militants, appartenant à GI (Génération Identitaire) sont allé jusqu’à mettre en scène des actions destinées à empêcher le franchissement de la frontière. lien

Auparavant la police s’y était mis, faisant la chasse aux exilés, les poussant à se réfugier toujours plus haut, les exposant à de grands froids, et ils finissaient parfois à l’hôpital souffrant de sévères blessures. lien

Puis le gouvernement de Macron avait pris des mesures, s’apparentant plus à des actes de rétorsion qu’à des gestes de solidarité.

Comme le rappelle dans son blog de « Médiapart » Thierry Paul Valette, la future loi Asile Immigration sera répressive et inédite depuis la seconde guerre mondiale, avec comme base « contrôler, trier, expulser ».

A ce sujet, il faisait état du cas de Martine Landry, 73 ans, risquant 5 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, pour avoir aidé 2 mineurs isolés guinéens venue d’Italie. lien

Or parmi ces militants faisant la chasse aux migrants africains, ou venant d’autres pays martyrs, fuyant la guerre ou la misère en tentant de franchir la frontières italienne dans le massif alpin, il s’en est trouvé quelques uns qui, écœurés de découvrir leur cause insuffisamment soutenue, avaient quitté la France, migrant vers ...l’Ukraine.

C’était bien sûr avant la guerre que l’on sait.

Étrange situation... eux qui empêchaient des migrants de passer la frontière française, se sont retrouvent piégés en Ukraine, d’autant qu’ils vouaient auparavant un culte effréné à Poutine, espérant que cet Ukraine seraient bientôt « russifiée »…

Devant le tapis de bombes largué par leur ami Poutine sur leur nouveau pays d’accueil, ils sont rentrés ventre à terre en France, pour échapper à la mort.

L’un d’eux s’appelle Baptiste, et ce militant racialiste blanc venait tout juste de quitter la France pour Kiev, justifiant son geste par l’affirmation que la France était, selon lui, en voie « d’africanisation ».

Or le 24 février, il était plongé dans le « sommeil du juste » dans son joli appartement de Kiev, lorsqu’il fut réveillé à 5h04 du matin par le bruit des bombes qui pleuvaient sur la ville.

Il avait quitté la France il y a 2 ans, rejoignant le groupe fasciste des « braves » celui de Daniel Conversano, lequel groupe se composait d’hongrois, de roumains, d’ukrainiens, tous portés par un idéal nationaliste.

Baptiste se faisait une haute idée de Poutine « ce défendeur des valeurs qu’aurait perdues son occident perverti », même lorsque son héros a envahi la Crimée en mars 2014.

Amusant quant l’on se sait que Poutine affirme avoir envahi l’Ukraine pour y faire la chasse aux nazis. lien

Mais quand son champion russe s’est mis a bombarder Kiev, il « s’est senti trahi, s’est senti stupide, et du jour au lendemain est devenu pro-ukrainien » tout comme le chef de section des « braves », un certain Max qui, en quelques jours avait réussi à réunir « dix mecs » avant que la guerre ne se déclare.

Il était pourtant heureux, après 2 ans passés à Bucarest, estimant qu’il « vivait mieux, qu’il bénéficiait de l’exotisme, auprès de femmes, mêmes gauchisées, qui voulaient fonder un foyer ».

Mais revenons à Baptiste.

Tout comme Max, il conteste « le projet poutinien d’une Ukraine russifiée à 2000 % », et en veut au chef du Kremlin qui, pour étendre son empire « veut juste s’attaquer au nationalisme ukrainien et détruire le sentiment national, une culture et un pays ».

Il conclut en affirmant « c’est une attaque à mon idéologie ».

Aujourd’hui, Max, Baptiste et quelques autres, sont rentrés in extremis en France pour échapper aux bombes de leur ex-héros, afin d'y retrouver un peu de calme.lien

Après cette cruelle désillusion, vont-ils reprendre leur chasse aux migrants dans les Alpes du Sud ?…

...Mais dans la France de Macron, on organise aujourd'hui le tri entre les réfugiés...séparant ceux qui fuient l’Ukraine, et les autres...voila qui ne devrait déplaire à Max et Baptiste…

Comme dit mon vieil ami africain : « nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ».

Le dessin illustrant l’article est de kichka

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

