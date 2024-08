Macron cherche 1er ministre. Désespérément !

Autrement, d’accord, pas d’accord, si vous vous sentez citoyens et voulez savoir ce qui se passe et connaître le point de vue de ceux pour qui, en dehors de la caricature, la citation tronquée ou décontextualisée, l’accès aux médias dans des conditions normales est chichement compté, une longue déclaration qui vous fera gagner du temps et nourrira votre réflexion en vous donnant des repères sur l’ensemble de la situation politique. Loin de la saturation voulue par la course à l’info dont l’essentiel des tenants et aboutissants sont tenus cachés ou à peine mentionnés quand d’autres sont répétés sans fin. Démarrage un peu long avec un public acquis mais ce serait dommage de ne pas aller au bout.

Thèmes : la situation internationale et la paix menacée. Comment conjuguer démocratie, citoyenneté et économie au service de l’intérêt général. La situation politique actuelle et ses coulisses : comédie, mensonges et solutions. En route pour une démocratie citoyenne équitable et responsable.

→ Le Moment Politique – Conférence de Jean-Luc Mélenchon aux AMFIS 2024 (23/0824-1h40mn)

https://melenchon.fr/2024/08/23/le-moment-politique-conference-de-jean-luc-melenchon-aux-amfis-2024

+ un bonus vite consulté pour savoir réellement ce qu’a dit le responsable promis ici au pilori

→ La réponse du berger à la bergère. Jean-Luc Mélenchon invité du 13H de TF1 (24/08/24-4 mn)

https://melenchon.fr/2024/08/24/jean-luc-melenchon-invite-du-13h-de-tf1-macrondestitution

On dirait bien que la macronie et ses conseillers en machiavélisme de jeux-vidéos pour adolescents attardés ont de plus en plus de mal à tromper leurs concitoyens depuis qu’ils se sont remis à voter en nombre.

On dirait aussi que certains viennent de découvrir que la démocratie, ce n’est pas qu’un jeu rhétorique et institutionnel et qu’il y a des élus qui prennent leurs responsabilités et le vote de leurs concitoyens au sérieux.