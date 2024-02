Lynx...tinction ?

Ce qui se passe dans la tête du chasseur français a de quoi rendre perplexe le moindre citoyen... il demande à pouvoir tuer des lynx alors que l’espèce ne compte qu’environ 150 sujets dans tout le pays, et qu’elle est logiquement protégée !

Cette information surprenante a été diffusée sur l’antenne de France Inter, le 21 février, par le journaliste Hugo Clément, dans sa chronique matinale « en toute subjectivité ». lien

Pour justifier leur demande, l’association des chasseurs de Fournets Luisan, dans le Doubs, évoque la menace que représenterait le Lynx pour « l’équilibre agro-sylvo-cynégétique », à cause de sa prédation sur les chevreuils et les chamois.

Pour la petite histoire, il faut tout de même savoir que, pour cette saison, les chasseurs prévoient de tuer 7852 chevreuils et 886 chamois...et ils demandent aux pouvoirs publics de ne plus protéger les 150 fragiles lynx, qui finalement représenteraient pour eux une concurrence acharnée…

de plus, il est possible que ces quelques lynx disparaissent d’ici 30 ans à cause de la consanguinité. lien

D’après Gilles Moyne, co-fondateur du centre Athenas pour la protection de la faune sauvage, cette réapparition du lynx tient quasi du miracle, car pour se maintenir dans notre espace national, il a besoin de corridors, car il ne vit que dans des espaces forestiers, et en a besoin pour se déplacer de lieux en lieux, raison pour laquelle il est classé sur la liste rouge des espèces menacées en France, bénéficiant d’un premier plan national de protection lancé au printemps 2022. Lien

Certains chasseurs n’ont pas attendu l’autorisation d’abattre des lynx et il est avéré que plus de 50 d’entre eux ont été tués depuis leur apparition, soit par braconnage soit suite à des collisions routières. Lien

Décidément le président de notre pays choisi bien mal ses amis…

On sait les cadeaux royaux qu’il a fait à cette corporation, car depuis son élection, il a multiplié les signes de sympathie en direction des chasseurs comme l’écrit Marion Rivet dans les colonnes de « Marianne ». Lien

Certes ils représentent un électorat non négligeable très convoité par les politiques, car, même en ces temps ou les paysans sont en colère contre ce pouvoir, ils font aussi partie de la ruralité, d’autant qu’à droite Macron n’est pas le seul à vouloir séduire les chasseurs, le patron de la région Rhône-Alpes-Auvergne leur fait aussi les yeux doux, et leur a accordé 3 millions d’euros dès 2016, multipliant le budget dédié auparavant à la chasse par 40. lien

Plus consternant encore, Wauquiez en a profité pour baisser drastiquement les subventions aux associations écologiques…

l’occasion de rappeler que les chasseurs ne peuvent pratiquer leur « sport » meurtrier qu’à plus de 200 mètres des habitations, mais comme j’ai pu le constater à plusieurs reprises, les chasseurs n’en ont cure, les ayant filmé pratiquant des battues au chevreuil quasi sous mes fenêtres, malgré mes protestations...et après avoir prévenu la gendarmerie, d’autant que la loi préconise de ne pas chasser en direction des lignes électriques ou de leur support, ce qui était le cas en ce qui concerne la battue évoquée plus haut. Lien

et s’il n’y avait que le lynx…

d’autres animaux sont menacés…

prenons le renard, par exemple…

Alors que les rats deviennent un vrai problème, notamment dans la capitale, ou l’on compte plus de rats que d’habitants,

... on oublie souvent que le renard est l’un des meilleurs, voire le meilleur, prédateur du rat : il en mange 3000 par an, et on fait le calcul, par rapport aux dégâts que les campagnols font dans les récoltes, chaque renard fait économiser 2400 € par an à l’agriculture. Lien

ça n’a pas empêché la fédération de chasse d’abattre 7000 renards l’an dernier.

Et si l’on parlait du loup ?

Je connais assez bien le sujet, d’autant que le dernier loup français aurait été tué en Dauphiné, à Vignieu, village où j’ai habité plus tard

la vieille dépouille de ce loup a fait l’objet de disputes, entre plusieurs communes, chacune revendiquant sa destruction, l’une parce que les pompiers qui participaient à la battue étaient d’une de ces communes, l’autre parce que le chasseur qui l’a tué était d’une autre commune...et la dernière étant celle dans le territoire de laquelle il avait été abattu ; en 1954 à Vignieu.lien

Alors pour calmer la querelle de clocher, il fut décidé à l’époque que quatre communes accueilleraient tour à tour la dépouille du vieux loup..

à l’heure ou j’écris ces lignes, on ne sait même plus trop où il se trouve…

aujourd’hui, il y a de nouveau quelques loups dans notre pays, 620 environ, (lien) pour une territoire de 55 millions d’hectares, ce qui fait peu de loups à l’hectare...soit 0,1 loup/100 000 hectares.

Mauvaise nouvelle pour ce prédateur intelligent, le gouvernement pour tenter d’apaiser la colère paysanne a décidé de multiplier le nombre de loups tués…

mais c’est aussi une mauvaise nouvelle pour les éleveurs, car ces prédations de chasseurs risquent de disséminer un peu plus les loups restants.

Et puis le loup, au contraire du chasseur, est un prédateur intelligent, car il sélectionne les proies les plus vulnérables, repérant les signes de faiblesse, ou de maladie, choisissant judicieusement sa proie. lien

On peut signer une pétition sur ce lien

j’ai eu l’insigne honneur de connaître Robert Hainard, ce célèbre peintre et sculpteur animalier, qui était l’un des premiers écologistes, étant aussi mon oncle par alliance...et lors d’une rencontre, il me disait, avec sagesse et perspicacité : le seul vrai nuisible de cette planète, c’est l’homme…

Comme dit mon vieil ami africain : « un homme sans culture, c’est un zèbre sans rayures ».

le dessin du lynx est de Robert Hainard

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

