Cette France qu’ils ont bradée

Ils nous auront vraiment tout fait, et le dernier président de cette France moribonde a, durant son quinquennat, acté le désastre, et prépare la destruction finale, si les français le réélisent.

À la lumière des évènements guerriers que l’on sait, on a la confirmation que les richesses sociales de notre pays ont été dispersées aux 4 vents…

Les gilets jaunes avaient lancé l’alarme, en vain, et malgré les yeux crevés, et les mains arrachées, tout a continué comme avant…

Les gilets jaunes, c’était la colère de la France des oubliés, la France d’en bas, de "ceux qui ne sont rien", qui affichaient leur détresse en occupant les péages, les ronds-points… mais le petit roi ne les entendaient pas, et il leur suggéra même de « venir le chercher ». lien

La colère persistant, ils reçurent quelques miettes censées permettre d’éteindre le feu…

Puis, le coronavirus s’est invité dans « la fête » démontrant que notre pays, malgré son vénérable institut Pasteur, malgré ses richesses, n’avaient ni masques, ni vaccins, et la seule réponse d’un pouvoir aux abois a été de confiner tout le monde, en interdisant aux docteurs de soigner, (lien) et en se remettant aux arguments d’un conseil scientifique soupçonné d’être impliqué dans des conflits d’intérêt divers et variés. lien

Le constat était cruel, il fallu faire venir des masques de Chine, s’en remettre aux bon vouloir des labos, réalisant que nos hôpitaux avaient perdu des milliers de lits, que le personnel soignant était payé à coup de lance-pierre, même après le « Ségur ». lien

À ceux-ci on leur intima de se faire vacciner, sinon, c’était la porte, et sans solde, ni préavis…

Et cerise sur le gâteau, la guerre s’est invitée en Europe, sans crier gare, alors que nos gouvernants n’y croyaient pas une seconde.. malgré les mises en garde des USA, qui, grâce à leurs services secrets, nous avaient prévenus dès le 12 février de ce qui nous menaçait. lien

Alors c’est finalement l’envahissement de l’Ukraine par la Russie qui a définitivement fait éclater la sinistre vérité.

Le peuple abasourdi réalisa que « le roi était nu »…

il aura suffi que la France ne soit plus la bienvenue au Mali, puis qu’un virus fasse le tour de la planète, puis que Poutine envahisse l’Ukraine, pour mettre en évidence l’étonnante dépendance que notre pays a vis à vis de nombreux pays.

Nous avons donc découvert que, concernant au moins l’industrie automobile, mais aussi l’industrie nucléaire, nous étions dépendants du Niger, pour son uranium, et une fois de plus de la Chine, pour ses minerais rares, et par la suite, les panneaux photovoltaïque, les téléphones mobiles, et tant d’autres produits qui nous sont essentiels.

En effet, nos grands entrepreneurs avaient délocalisé leurs boutiques, visant toujours un profit maximum, avec la volonté d’enrichir leurs actionnaires, en toute immoralité, tout en faisant grimper vertigineusement le chômage.

Pourtant en haut lieu, on continue d’affirmer que le chômage est au plus bas…

L’explication est simple : en durcissant d’une façon draconienne les règles de pôle emploi, des centaines de milliers de chômeurs ont été radiés, et on peut trouver le détail des raisons de cette pseudo baisse sur ce lien.

Notre pétrole est donc arabe, notre gaz russe, notre uranium nigérien ou russe (lien) nos terres rares chinoises ou africaines (lien), alors que depuis des lustres nos experts savent que nous pourrions fabriquer du biogaz pour faire tourner tous les véhicules du pays (53 mtep/millions tonnes équivalent pétrole), et

Au lieu de ça, c’est toujours plus d’électricité, donc toujours plus de nucléaire, qui vont coûter un « pognon de dingue ».

Bien sur, les nations quasi unanimes, condamnent Poutine, et menacent de sanctions économiques, mais ce serait ignorer que, sans les mines d’uranium du Niger, et du Kazajshtan, nos centrales nucléaires ne pourraient fonctionner. Lien

Du coup on essaye de comprendre la volonté du gouvernement de relancer le nucléaire, sachant que l’EPR de Flamanville devait être mis en service 7 ans après le lancement du chantier...soit en 2014...en 2022, l’EPR ne tourne toujours pas. lien

Est-il sérieux de proposer comme alternative au charbon, au gaz et au pétrole un nucléaire qui ne serait opérationnel que 20 ans après le lancement du chantier ?

Pour mémoire, un champ d’éolienne est opérationnel en 2 ou 3 ans après le lancement du chantier. lien

Quant à l’agriculture, à part le bio, qui reste très minoritaire, elle est souvent en plein marasme, avec une production riche en pesticides, et s’il faut en croire « capital », notre blé est en pleine déconfiture...lien

Ironie de l’histoire, c’est en Russie… et en Ukraine que de nombreux pays y achetaient leur blé...

Aujourd’hui, pour pallier à la décision prises il y a quelques décennies de dégraisser le mammouth, il avait été acté de ne pas remplacer ceux qui partaient à la retraite...et pour combler le vide, l’état macronien a fait appel à des « cabinets conseils », à coup de milliards, 3 pour être précis...lien

La France d’aujourd’hui a été vidée de ses maternités, de ses Urgences, de ses tribunaux, de ses bureaux de poste, de ses docteurs, de ses professeurs, de ses infirmiers...etc.

On pourrait aussi évoquer le dossier militaire, puisque comme l’écrit Nicolas Baverez dans un article du « Point » : « les démocraties ont donné la priorité à la distribution des pseudos dividendes de la paix sur la construction d’un capitalisme soutenable et d’un ordre mondial stable ». lien

On voit à quel point elles se sont trompées...

Machiavel avait déclaré : « l’habituel défaut de l’homme est de ne pas prévoir l’orage par beau temps », et en écho, en 1805, Blaise-Etienne Manuel avait écrit : « gouverner c’est prévoir » lien

Le moins que l’on puisse dire est que dans ces trois situations, ce gouvernement n’a rien prévu…

Un dicton célèbre affirme que « l’argent n’a pas d’odeur »...pourtant, suite à la situation ukrainienne, ça commence à « ne pas sentir pas très bon »…

Dans l’émission de France Musique, « la 4 saison n’est pas qu’une pizza », Philippe Glass a enfoncé un gros clou en déclarant : « on n’a plus de passé que d’avenir ». lien

Dans quelques jours, les français vont voter, (ou pas, pour ceux qui doutent de l’intérêt de ce geste, convaincus d’avance que « la partie est jouée »)…

D’autres contestent que le vote blanc ne soit pas comptabilisé...ou blâment le fait qu’un élu qui ne tient pas ses engagements de campagne ne puisse être sanctionné.

Nous serons bientôt fixés.

Car comme dit mon vieil ami africain : « l’ennemi du mensonge, c’est la mémoire ».

Le dessin illustrant l’article vient de Marianne

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

