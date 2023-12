Détruire ou déconstruire

Déconstruire, ce mot à la mode, c’est se remettre en question, alors que détruire…

Alors qu’il était convenu que les femmes se devaient d’être calmes, douces, à l’écoute, maternelles, se contentant d’être belles, et féminines, les hommes n’ont pas le droit de pleurer, de montrer leur fragilité, et d’exprimer leur puissance, mentalement autant que physiquement…

Se déconstruire s’est justement ne pas se couler dans ces moules que la société veut nous imposer… si l’on veut bien adopter le point de vue de Jade Champetier, entre autres. lien

Détruire, c’est à l’évidence, tout à fait autre chose…

ce gouvernement, et quelques autres qui les ont précédé, en est la parfaite illustration, comme l’explique en détail Modératus, sur agoravox. lien

Tout est passé à la trappe, ou presque : les hôpitaux publics, l’école, la liste est longue.

il a abîmé les principe de séparation de l’église et de l’état,

s’il faut en croire Michel Wieviorka, Macron a encore un peu plus détruit les « corps intermédiaires »...lien

Pourtant il y a, pour cette année qui commence, une donnée qui devrait inquiéter la cheffe du parti d’extrême droite, car bizarrement, alors que chaque scrutin veut l’opposer à Macron, il apparaît de plus en plus clairement que ces deux politiques poursuivent le même but, au point que l’on pourrait imaginer facilement que Macron devienne un jour le leader d’un parti d’extrême droite…

en effet, si on tente d’analyser la situation, force est de constater que tous les deux défendent souvent les mêmes valeurs.

Sur l’énergie, on ne peut que constater leur convergence sur la promotion de l’atome, et même si, pour donner le change, Macron essaye d’envoyer le RN dans le camp des climato-sceptiques, finalement le président français n’est pas le meilleur promoteur des énergies propres...lien

d’ailleurs l’état français a été condamné a plusieurs reprises pour inaction climatique et préjudice écologique… lien

allons plus loin…

on a vu récemment par le biais de la loi sur l’immigration à quel point il y a convergence entre les deux partis sur la préférence nationale.

sur le chapitre social, comment ne pas remarquer que tous les deux ont dans leur programme la disparition de la taxe d’habitation... tous les deux ont aussi une convergence sur le CICE, en le transformant en allègement de charges.

dans le domaine de l’enseignement, tous les deux veulent améliorer l’apprentissage, l’alternance et la formation professionnelle…

tous les deux veulent toujours plus de policiers, de gendarmes, de places de prison, évoquant la tolérance zéro, ils veulent augmenter le budget défense, et sont aussi conjointement pour un rétablissement du service militaire obligatoire,

tous les deux prônent une réduction du nombre de parlementaires, députés, autant que sénateurs... et tous les deux défendent l’idée de la proportionnelle...lien

on n’a pas oublié non plus que Macron (lien) comme Le Pen, ne sont pas favorables à une réelle augmentation du Smic. Lien

Sur la réforme des retraites, après avoir entretenu un flou artistique, Le Pen a finalement rejoint le projet de la macronie, allant même jusqu’à justifier la retraite à 67 ans. lien

Difficile d’ignorer que ce gouvernement, au-delà des déclarations trompeuses, participe activement à la banalisation des idées d’extrême droite, voire jusqu’à les copier…

Comment ne pas observer que, lorsque Borne assure que le FN est héritier de Pétain, (ce qui est une vérité historique : n’oublions jamais que son parti a été cofondé par un ex-milicien pétainiste, et par un ancien Waffen SS (lien) », 2 jours plus tard, elle se faisait sermonner par le président de la république, qui, en plein conseil des ministres, lui dit : « vous n’arriverez pas à faire croire à des millions de français qui ont voté pour l’extrême droite que ce sont des fascistes ». lien

Alors que depuis le début, Macron se met dans une posture anti-extrême droite, (vidéo), le journaliste Sébastien Fontenelle fait judicieusement remarquer dans son livre, « Macron et l’extrême droite... du rempart au boulevard », (Massot éditeur) « mais depuis le début de son règne, il n’a cessé au contraire de favoriser la progression de la droite nationaliste et xénophobe ». lien

Ce qui expliquerait l’étrange déclaration présidentielle qui affirmait, lors d’une conférence de presse : « l’extrême droite s’est transformée ». lien

Autre convergence entre les droites républicaines extrêmes et le RN, la chasse... alors que Macron ne cesse de faire des cadeaux aux chasseurs, (passant de 27000€ en 2017, à 6,3 millions en 2012 (lien)), tout comme Wauquiez, Retailleau ou Éric Ciotti (lien), Le Pen ayant fait connaître depuis longtemps son amour de la chasse et des chasseurs. lien

Dans le blog « ricochet », Nantes révoltée écrivait lors de la précédente élection : « Macron ou Le Pen (…) les deux candidats veulent aller plus loin en matière de restriction de liberté et répression ». lien

Macron sera-t-il donc un jour le président d’un parti d’extrême droite, d’autant qu’il serait probablement soutenu par les « républicains » d’ Éric Ciotti, Wauquiez, et quelques autres ?

Nous le saurons bientôt.

L’année 2023 s’achève et celle qui vient va nous offrir probablement les vœux présidentiels, et il n’est pas inutile de se remettre en mémoire ceux qui les ont précédé…

En début d’année, Macron évoquait « une année difficile », et ils n’étaient pas sans rappeler ceux de Sarkösi qui début 2009 déclarait : « l’année qui s’achève a été difficile pour tous, 2010 sera une année de renouveau »..., puis fin 2010, le même déclarait : « 2011 sera porteuse d’espérance »...puis début 2012, il constatait « l’année 2011 aura connu bien des bouleversements », puis déclarait prudent : « l’année 2012 sera celle de tous les risques... » (évidemment il pensait aux risques de perdre l’élection)...ce qui fut confirmé puisque Hollande lui succeda, lequel déclarait lors de ses vœux : « l’année 2013 a été intense et difficile, et 2014 sera l’année des décisions fortes... ».

début 2015, il observa : « l’année 2014 fut une année rude et 2015 doit être une année d’audace... » sauf qu’en 2016, le même constata : « 2015 fut une année de souffrance et de résistance, faisons de 2016 une année de vaillance et d’espérance... ».

Espoir qui furent déçus puisque Macron le remplaça, déclarant début 2019 : « l’année 2018 ne nous a pas épargnés, cette année 2019 est à mes yeux décisive... », mais fin 2020, il constatait : « oui, cette année 2020 a été difficile, que 2021 soit une année heureuse... », ce qui ne fut pas le cas, mais début 2022, çà ne l’empêcha pas d’affirmer : « 2022 sera l’année de tous les possibles... »...etc vidéo

Pas besoin de consulter une boule de cristal pour imaginer les vœux présidentiels pour 2024...comme dit mon vieil ami africain : « redoute les trahisons de celui qui t’a déjà menti »…

Olivier Cabanel

