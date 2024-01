L.R., un « R » pestilentiel

Alors qu’à la tête de l’état, on semble s’inquiéter de la poussée de l’extrême droite, cette inquiétude serait-elle une belle farce ?

En effet, il est temps de tenter de comprendre cette fuite de la droite, en direction de l’extrême droite ?

Cette fuite n’est-elle qu’apparente, et sur le fond n’est-elle pas logique, au vu des antécédents de certains hommes politiques ?

D’ailleurs si l’on remonte à 1988, on pourrait rappeler que Charles Pasqua avait organisé une rencontre entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, lequel avait demandé au premier son soutien pour le deuxième tour de la présidentielle qui opposait le patron du RPR à François Mitterrand.

Rappelons que Pasqua avait déclaré à l’occasion : « sur l’essentiel le Front National se réclame des mêmes valeurs que la majorité ».

çà a le mérite de la clarté...

Prenons le cas de Ciotti.

Apparemment, c’est bien un homme de droite, et donc pas suspecté d’avoir la tentation de l’extrême droite... et pourtant, s’il faut en croire le Canard Enchaîné, généralement bien informé, ce serait oublier qu’en 2017, lors des législatives, il devrait sa victoire (56,2 % au 2ème tour) à un certain Philippe Vardon, du Front National, à la suite d’un accord.

Le Canard précisait que Ciotti aurait bénéficié du financement du RN lors de sa campagne. lien

ajoutons pour la bonne bouche que Ciotti avait refusé d’appeler à voter contre Marine Le Pen en 2017. lien

collusion manifeste réitérée en 2022 lors des législatives ou le même Vardon a appelé à voter Ciotti. Lien

voilà, voilà…

allons du coté de Laurent Wauquiez.

C’est en 2018, lors de la diffusion d’un tract qu’il suscita une vive polémique, suspecté d’une dérive vers l’extrême droite, ayant repris dans ce document les arguments, les codes et le vocabulaire du RN : « que la France reste la France, il n’y a jamais eu autant d’impôts, jamais eu autant d’immigrés... le risque terroriste... la pression communautaire... la flambée de la délinquance... la fracture territoriale... »

alors lorsque l’élu rhone-alpin assure vouloir se présenter à la présidentielle de 2027, on peut légitimement s’interroger sur la direction qu’il compte prendre. Lien

D’autant qu’il entend conduire la droite « vers un grand succès collectif »…collectif mais avec qui ?

Pas étonnant des lors que Ciotti le soutienne, car on sait bien que « qui se ressemble s’assemble »...lien

qui d’autre ?

Interessons nous à Jean-François Copé qui dans son livre « manifeste pour une droite décomplexée » (fayard éditeur) a jeté un gros pavé dans la mare, reprenant en grande partie les idées du Front National, lorsque par exemple il évoque « le racisme anti-blanc qui se se développe dans les quartiers de nos villes... » même s’il assure « qu’il ne fera jamais alliance avec le FN »...lien

faut-il le croire ?

N’oublions pas le cas intéressant de Bruno Retailleau, dont la tentation de l’extrême droite est de plus en plus évidente.

Déjà en 1990, lors de la convention de Villepinte, celui qui allait devenir le patron des LR au sein du Sénat, n’a pas eu d’états d’âme pour défendre des idées apparentées clairement à Jean-Marie Le Pen, sur le thème de la « fermeture des frontières ». lien

Allons du coté de la macronie…

c’est le blog « la grande conversation » qui fait le constat du « naufrage de la macronie », se basant sur la nouvelle loi au sujet de l’immigration pour laquelle le site évoque le passage de « l’équilibre entre le centre gauche et le centre droite » au « mix de la droite et de l’extrême droite ».

étrange parcours pour un parti qui assurait vouloir être le rempart qui empêcherait l’extrême droite de parvenir au pouvoir...lien

En résumé, avec une droite LR gérée, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat par des politiciens apparemment convaincus par les thèses de l’extrême droite, et avec une macronie qui fait quasi de même, comment ne pas imaginer des demain que cette extrême droite prenne le pouvoir aux prochaines présidentielles, avec la complicité de la macronie et de la droite ?

Cette situation n’a pas échappé à Jacques Toubon, qui avait déclaré en 2021 : « je ne suis pas certain que la stratégie qui consiste à singer l’extrême droite au prétexte de la combattre soit la meilleure solution ». lien

Il avait tout compris, mais il semble qu’il n’est pas été entendu...

Comme dit mon vieil ami africain ; « les oreilles ne dépassent pas la tête »...

le dessin illustrant l’article est de Lupo

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

