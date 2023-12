Les vrais voeux présidentiels

Le journalisme d’investigation se nourrit des éventuelles indiscrétions qui font apparaître d’autres réalités..

ainsi c’est grâce à l’indiscrétion d’un conseiller présidentiel que je suis en mesure de vous proposer le texte initial que le président de la république se proposait de diffuser pour ce début d’année.

Fort heureusement pour lui, ce premier jet a été amendé par les nombreuses plumes présidentielles, qui, aidées par un « manuel de la langue de bois », sont à l’origine du discours final…lien

ces brillantes plumes avaient déjà été initiées à la pratique de cette « langue de bois », grâce aux cours donnés dans les grandes écoles, dont la base est à découvrir sur ce lien.

voici donc ce premier jet :

Mes pauvres amis, vous avez vécu une année horribilis, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j’en suis à l’origine... la réforme des retraites, la loi sur l’immigration, l’inflation, le chômage, l’effondrement des services publics, etc.

mais vous le savez, on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs, et comme vous avez déjà consenti à de nombreux sacrifices lors de mon premier quinquennat , je me suis dit que vous étiez prêts à en accepter de nouveaux…

il est évident que je ne pouvais être totalement sincère, et que passer par la case mensonge est une obligation à laquelle j’ai dû me soumettre, car vous n’ignorez pas qu’il faut savoir, lorsque la situation l’exige, mentir, afin de ne pas faire souffrir inutilement.

Je suis donc obligé de vous cacher la vérité, laquelle serait insoutenable et pourrait mettre ma sécurité en danger, ce que je suppose vous ne souhaitez pas ?…

...obligé aussi de vous faire croire que 2024 sera l’année de la fin de vos souffrances, que les services publics seront réhabilités, que la misère va déserter les rues de nos grandes villes, que le chômage ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir, et que le barrage républicain contre l’extrême droite tiendra bon…

mais je sais que vous avez compris une autre réalité, celle de la connivence qui existe depuis longtemps entre ReNaissance et RN, même si je suis obligé de faire croire le contraire, car pour continuer à vous servir, comme je ne pourrais pas être votre candidat en 2027, il fallait bien que je prépare le terrain pour l’extrême droite.

Je suis convaincu que le RN remplira sa mission, dans la continuité de celle que j’ai mené, et que vous m’en serez reconnaissants, d’autant que vous serez majoritaires, grâce à mes amis de LR.

Sur le terrain international, des esprits chagrins auront beau jeu de mettre en évidence nos échecs africains, mais ils oublient qu’il s’agissait surtout de préserver nos mines d’uranium au Niger, indispensable à notre énergie nucléaire…

Pareil pour la situation au Moyen-Orient, nous étions bien obligé de soutenir Israël, d’autant que les puissances de l’argent ne m’ont jamais oublié dans leur soutien à ma politique...même si de mauvais esprits ont dénoncé un coup de canif à la laïcité lors de ma modeste intervention lors de la célébration d’Hanoukka. Lien

c’était quand même le minimum que je pouvais faire en retour de leur aide généreuse.

Donc, mes pauvres amis, soyez rassurés, l’année 2024 sera dans la continuité, car je sais que vous me soutiendrez comme vous l’avez toujours fait par le passé…

vive le France, vive la République, et vive Moi…et au lieu de vous souhaiter la « bonne année », formule hypocrite que vous auriez pu me reprocher, je vous propose celle de « bonne chance ».

Voilà chers lecteurs, ne me remerciez pas, car, lors du discours officiel qui sera tenu sous peu, vous pourrez comparer les deux discours, l’officiel, et l’original, ajoutant ainsi, dans la droite ligne des discours du maire de Champignac, une nouvelle page à la langue de bois, qui d’un pied alerte, et d’une main bavarde, saura, je l’espère apporter un peu de joie, si indispensable sous peu, afin de panser les souffrances à venir...car comme dit mon vieil ami africain : « le mensonge est doux comme le sable, quand vous vous allongez dessus, et rude quand il faut se lever ».

le dessin illustrant l’article est de Celya Parys

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

