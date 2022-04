La victoire en perdant ?

@olivier cabanel

J’avoue que pour un Melenchonoiste convaincu comme tu le soulignes bien la couleuvre est difficile à digerer...

Le seul truc que je n’ai pas compris hier avec Melenchon c’est lorsqu’il à appellé 4 fois a voter contre le Fn (la c’est clair, quoique pour es retraites et la partie sociale moins , mais passons)



Mais ne pas avoir dis ensuite juste la meme chose concernant Macron, qui est indicutablement l’opposé de ce que represente les idees de JLM et son programme, genre les retraites, tout aux supers riches

tu n’a pu oublier les 5€ d’apls pris aux greux et de l’autre les filer indirectement aux archi privilégies en supprimant « en meme temps » l’ISF et en accordant la flat tax



Concernant l’ecologie et la partie ecologique, en placant encore plus de supers thankers sur la mer déja tres polluee par ce genres d’embarcations,

car monarc ne peut ignorer qu’il accroitra/aggravera via son neo liberalisme debridé no border la siituation du genre l’accord de libre echange avec le Vietnam (et autre) Le ferroviaire suppriméau nomde la compétion inutile n’en causes pas tu le sais ...



Qd aux respect du droit, de nos libertés fondamentales, d’esperer d’avoir un truc meme de tres tres loin qui ressemble à la 6eme , alors que sa promesse d’un peu plus de démocratie...

il s’est grave torché avec, jne cause meme pas des voltigeurs remis en place pour massacrer son peuple avec les GJs



Non vraiment la ....pas compris

pas compris du tout pourquoi il n’a pas autant au minimum appellé à refuser de voter pour l’empire Boursier du cac40 et du mondialisme, ca me depasse, c’est un peu comme si G Marchais appellais à ne pas voter contre le Medef en designant à coté un autre bouc émissaire et quelqu’en soit les raison invoquées



Ca risque de faire tres mal ce genres d’erreurs, enfin c’est ce genre d’erreurs qui ont emmené le PS a moins de 2%, ou de l’autre coté LR à moins de 5 ; comme les ecolos qi serons ruinés et virés de l’echiquier et du PC qui lui depuis longtemps est à ce poids la.

Monarc est un redoutable psychopate dangeureux il à reussi à enterrer hier et définitivement 3 partis historisques LR, PS et Les verts...

La FI sera t’elle la suivante ? la question à le merite de se poser sans tabous malgré n score plus qu’honorable , et qui ...

ne se posera peut etre plus si l’erreur de diognostic et de positionnement politique sur ce bref instant est telle que dans 5 ans tellement degoutés les electeurs de la fi s’en détournent par manque de lucidité ou de haine ou atres raisons de quelques uns de leur descideurs à l’époque



c’est déja arrivé à trois autres, il faut y refléchir car la pluralité d’un principe démocratique est bien le nombre et la pluratilé du nombre des differents ideaux et courants qu’elle represente... et monarc comme tu l’a compris va couper (et continuer à) les tetes qui dépassent par n’importe quel procédés.



Bref t’a compris en principe de quoi je voulais causer