La Manipulation de l’Opinion Publique passe aussi par l’Anti-Sionisme

Comment faire taire tout questionnement des actions politiques contraires à nos Valeurs Morales et à nos Principes Républicains, dès lors que ces actions sont perpétrées par Israël, un État Allié et Ami ? https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/israel-etat-voyou-246082

Facile !

Il suffit que l'on ne vienne pas à le savoir. Ou qu'on ne le sache que partiellement, ou de manière biaisée.

Je vais d'abord donner quelques chiffres, puis j'expliquerai le Système plus loin. Note : tous les 'acteurs' du Système ne sont pas nécessairement conscients de faire partie d'un 'système complexe' (*), lequel n'est contrôlé par personne (= pas de complot).

>>> QUELQUES CHIFFRES

> La non-objectivité de la Presse US pour les personnes tuées par la partie adverse . (les Médias US et France utilisent les mêmes sources) :

Source : https://israelpalestinenews.org/associated-press-double-standard-israel-palestine-reporting/ (USA) (chiffres = moyennes)

Chaque mort Israélien correspond à 2,5 mentions dans la presse.

Chaque mort Palestinien correspond à 0,6 mention.

Récits pour Israéliens : 500 mots par récit

Récits pour Palestiniens :200 mots par récit

> Mots fréquents pour qualifier les Palestiniens : assassin, terroriste, tireur, manifestant armé, instigateur, attaquant, meurtrier ignoble, ...

> Pour les Israéliens, des déclarations politiques sont préférées : « ses meurtriers recevront une prime du Hamas », « Ce n'est pas le chemin vers la paix », « Il n'y a pas de justification à la terreur », ...

> En général, les déclarations des officiels Palestiniens sont passés sous silence : « exécution extra-judiciaire », « expansion de la colonisation », « en contravention avec le Droit International », ...

> Quelques Chiffres depuis l'an 2000, pour les morts du fait de la partie adverse. Source : https://ifamericansknew.org/ .(USA) :

Israéliens : 1314 morts (dont 138 enfants, soit 11%)

Palestiniens : 10536 morts (dont 2390 enfants, soit 23%)

https://ifamericansknew.org/stat/deaths.html

https://ifamericansknew.org/stat/children.html

L'Article de Gideon Levy du journal Israélien HAARETZ nous dit que, pour la seule Cisjordanie occupée, en 2022, on a compté 146 morts Palestiniens, et 30 pour le seul mois de janvier 2023.

https://www.haaretz.com/opinion/2023-01-29/ty-article/.premium/what-where-you-thinking/00000185-f9d7-dfd4-add5-fbf708930000 ?

La rééducation de nos esprits passe par l'ingestion de slogans cuisinés par des idéologues réputés inoffensifs et bienveillants, venus d'un autre temps, d'un autre monde.

>> L'ARTICULATION DES INGRÉDIENTS DU SYSTÈME

> Petite introduction

Depuis la loi État-nation de 2018, en Israël, seuls les Juifs ont la nationalité Israélienne. Les non-Juifs sont une catégorie à part (avec des droits différents).

En Occident, les critiques de beaucoup des politiques & actions des gouvernements Israéliens successifs sont régulièrement basées sur leur non-respect du droits international et des droits de l'homme, vis-à-vis des non-Juifs (Palestiniens). J'en ai parlé en différentes occasions :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-regime-d-apartheid-du-jourdain-244787

Alors, comment faire taire ces critiques ? Il y a les Médias Grand Public, qui sont fondamentalement déjà alignés sur le récit d'Israël. C'est important. Il y a aussi les Politiques que nous avons élus, qui se trouvent généralement alignés sur les Lobbies pro-Israël. Ça aide

Mais ce n'est pas suffisant pour aveugler tous nos concitoyens : beaucoup découvrent sur internet qu'il peut y avoir une autre vérité que celle préparée/ pré-digérée qu'on leur sert. Que faire ?

> A - Tout d'abord, à l’unisson, lobbies, médias et politiques (jusqu'à la Présidence !) valident un slogan faux et infamant : ''antisionisme = antisémitisme'' sans même prendre la peine de définir clairement ces deux termes. En effet, il y a certaines formes d'anti-sionisme qui sont honorables (par ex. : critique du viol du Droit International en territoires occupés ou contrôlés) et d'autres qui ne le sont pas (par ex. : expression de haine). Notons que beaucoup de Juifs sont antisionistes pour des raisons de droits humains, de morale, ou pour des raisons religieuses. Et beaucoup d'activistes (Juifs mais surtout Chrétiens) sont sionistes dans le sens inacceptable de déposséder les Palestiniens de Cisjordanie.

En clair, ce fameux slogan sert une manipulation de l'opinion publique. Il porte à penser que toute critique d'Israël pour des actes contraires au Droit International (=antisionisme) est faite non pas pour critiquer ces actes, mais par haine des Juifs (=antisémitisme). Un tour de passe-passe malhonnête.

> B - Ensuite, 'on' va faire valider ce slogan malhonnête dans l'esprit des décideurs et leaders d'opinion. Comment ? En donnant une large audience à un Lobby transnational (IHRA) qui propose une « Définition Pratique non juridiquement contraignante de l'Antisémitisme » :

https://www.holocaustremembrance.com/fr/resources/working-definitions-charters/la-definition-operationnelle-de-lantisemitisme-utilisee-par

En fait, les exemples explicatifs listés en suite à la définition proposée sont clairement interprétables comme décrit en ''A'' ci-dessus. C'est-à-dire que le document invite à considérer toute critique d'Israël comme potentiellement antisémite.

C'est d'ailleurs l'objectif : contourner la Justice pour obtenir une auto-censure ''consentie'' de la population.

> C – Il convient alors de tirer profit de ''A'' et ''B'' pour ''museler'' les critiques d'Israël sur internet. Je me suis exprimé là-dessus :

https://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/proposition-de-loi-visant-a-lutter-220703

Les lois françaises sont parfaitement équipées pour traiter les échanges illégaux, si on lui en donnait les moyens. Mais c'est embêtant, car la Justice est assez indépendante chez nous, et elle ne bloquerait que ce qui est illégal.

Alors, 'on' préfère déléguer-abandonner le traitement des ''Contenus haineux'' (dont les contenus dits ''antisémites'') aux Gestionnaires de Réseaux Sociaux (qui sont souvent basés aux USA, etc). Ces gestionnaires, fonctionnent souvent déjà dans la logique du slogan « antisionisme = antisémitisme » : ils vont pouvoir bloquer tout ce qui leur chante. Si on est pas content, on peut toujours entamer une procédure judiciaire de quelques années et obtenir de faire restaurer le message supprimé.

En pratique, pour échapper aux recherches ciblées des Gestionnaires sur certains mots, les gens vont s'inventer des nouveaux mots, ou bien des faux-mots. Bien sûr, ceux chargés de la censure considéreront que cette pratique prouve qu'ils sont des antisémites cachés...

> D - Ensuite, 'on' pose une chape de silence sur toute voix avisée et respectable (mais dissonante) qui tenterait de se faire entendre. Exemple - phare :

L' Appel de 127 intellectuels juifs aux députés français : « Ne soutenez pas la proposition de résolution assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-resolution-assimilant-l-antisionisme-a-l-antisemitisme_6021348_3232.html

« Nous, universitaires et intellectuels juifs, d’Israël et d’ailleurs, dont beaucoup de spécialistes de l’antisémitisme et de l’histoire du judaïsme et de l’Holocauste, élevons notre voix contre cette proposition de résolution »,

Le Nouvel Observateur apporte lui aussi sa pierre :

https://www.nouvelobs.com/politique/20191202.OBS21837/127-intellectuels-juifs-contre-la-definition-de-l-antisemitisme-elargie-a-l-antisionisme.html

La résolution est « hautement problématique », affirme le collectif dans sa tribune. D’abord parce qu’elle « assimile […] l’antisionisme à l’antisémitisme ». Or « pour les nombreux juifs se considérant antisionistes, cet amalgame est profondément injurieux », affirme le collectif.

« Certains juifs s’opposent au sionisme pour des raisons religieuses, d’autres pour des raisons politiques ou culturelles. De nombreuses victimes de l’Holocauste étaient antisionistes », rappelle le collectif.

« Pour les Palestiniens, le sionisme représente la dépossession, le déplacement, l’occupation et les inégalités structurelles. […] Ils s’opposent au sionisme non par haine des juifs, mais parce qu’ils vivent le sionisme comme un mouvement politique oppressif. »

Mais nos parlementaires et nos gouvernants préfèrent écouter les voix doucereuses de lobbies transnationaux, plutôt que celles de citoyens respectables et avisés qui se sont exprimés clairement sur le sujet. En outre, 'on' évite absolument de demander son avis aux électeurs, de peur qu'ils n'expriment eux aussi une voix dissonante !

> E - Enfin, on détourne le regard de ce qui se passe sur le terrain, le faisant ainsi disparaître de nos médias. On biaise aussi ce que l'on ne peut pas taire.

Pourtant, le bien-fondé de certains aspects des dires de ce collectif sera plus tard appuyé-illustré par nombre de structures de tous horizons. Par exemple :

B'SELEM (Israël)

HUMAN RIGHTS WATCH (USA)

AMNESTY INTERNATIONAL (UK)

J'ai donné des détails de leurs positions dans un Article récent :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/apartheid-a-l-israelienne-une-239098

> F - Pour faire bonne mesure, 'on' va aussi s'assurer de 'formater' les esprits dès l'école... Comme cela se fait depuis longtemps dans les dictatures politiques ou religieuses. 'On' va donc faire une ''formation'' aux enseignants pour les préparer à formater les enfants à l'école afin a) d'acquérir un esprit bien-pensant vis-à-vis des Juifs, et b) de savoir repérer les mots et expressions qui sont la signature des antisémites.

Là aussi, l'école aurait pu simplement renforcer les cours d'éducation civique. Mais cet enseignement renforcé aurait été relatif à toutes les formes de racisme/ discriminations).

D'ailleurs, pourquoi l'anti-sémitisme aurait-il droit à ce lourd traitement spécial, et pas l'anti-arménisme, l'anti-arabisme, l'anti-homosexisme, etc etc etc. ? A mon sens, cette approche qui place un groupe humain -ici les Juifs- dans une catégorie 'spéciale' est stigmatisante, et est parfaitement contre-productive par rapport aux résultats prétendûment recherchés.

Mais 'on' veut aussi formater/ sensibiliser tout un tas de professions, comme la Police, la Justice... La Justice !! Excusez du peu ! Suggère-t-on que notre Justice a besoin d'une ''formation'' pour évaluer la conformité au Droit de déclarations prétendument anti-Sémites, Anti-Arménites, Anti-Arabes, etc etc etc ? Ne faut-il pas avoir les chevilles enflées pour proposer cela ?

> G - Mais nos Politiques sont séduits par les doux envoûtements de Gourous transnationaux plutôt que par ce que pourraient dire leurs électeurs, s'ils leur posaient la question.

Cerise sur le gâteau, notre Président s'est engagé en notre nom sans nous demander notre avis :

Discours du Président de la République Française lu par Jean Castex au 36 ième dîner du CRIF – février 2022 :

https://www.gouvernement.fr/discours/12716-discours-de-jean-castex-au-36eme-diner-du-conseil-representatif-des-institutions-juives-de-france

« Comme je m’y étais engagé devant vous, la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah a été adoptée par la République. Cela fut parfois difficile, les extrémistes de tout bord ne manquant pas de rendre les débats houleux. Mais l’Assemblée nationale a finalement adopté solennellement cette résolution à la fin de l’année 2019.

Résultat : nos forces de sécurité, nos magistrats apprennent ainsi dans leurs écoles à mieux débusquer ses nouveaux visages, les mots dans lesquels il se drape. Nos professeurs y sont sensibilisés au cours de leur formation, pour pouvoir éveiller les consciences de tous les enfants de France. »

« Je veillerai personnellement à ce que les dispositions votées soient appliquées et les engagements pris tenus. Le retrait de ces contenus de la honte en moins de 24 heures, la fin des sites miroirs : voilà ce que nous devons viser. Mais au-delà, c’est à un terreau qu’il faut s’attaquer : celui du complotisme qui prospère dans des groupes qui, sur les réseaux sociaux, se développent à l’écart de toute vérité et de toute réalité .

Voilà ! Il y a ceux qui connaissent la vérité et la réalité. Et ces ''bien-pensants'' aux ''chevilles enflées'' vont semer les graines de leurs slogans partisans dans l'esprit de nos enfants !

Et, sur les réseaux sociaux, leur couperet tombera avant que la Justice puisse (éventuellement) donner son avis (si elle en avait les ressources) ! Pharos semble être juste un geste symbolique.

Moi, je ne vois pas là un complot, mais de simples magouillages. Qui ne devraient pas exister en démocratie.

Perroquet des îles

En pratique, on passe ainsi au-dessus de notre Justice (qui est la même pour tous ) et l'on va ''redresser'' (en amont) le cerveau des gens, dès le plus jeune âge, et aussi à l'âge adulte, afin de les aligner sur la vision d'un lobby transnational partisan . ! C'est fort !

En outre, on apprendra maintenant dans les écoles à débusquer-rectifier les mal-pensants, même si ce qu'ils pensent-disent n'est pas du tout condamnable par notre Justice. A-t-on changé de pays ? La mise au standard et le ''redressement'' des cerveaux est donc officiellement lancé chez nous.

L'autre solution aurait été de donner les moyens (ressources et textes) à notre Justice. Et, en même temps, cela aurait permis d'agir en cohérence avec les Valeurs et Principes universels que l'on brandit fièrement devant notre peuple et que l'on vante à l'étranger.

Ces derniers ont été les premiers à se rendre compte de l'effarante et effrayante dualité.

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°