Pile poil !

Par les temps qui courent, on parle beaucoup de voitures électro-nucléaires, et donc de batteries.

Au delà du fait que cela va forcer au mauvais moment la demande nucléaire, on peut aussi chercher des alternatives aux batteries Lithium...

Or il se trouve que des scientifiques ont fait, assez récemment, une trouvaille qui tombe plutôt bien : le lithium pourrait éventuellement être remplacé par une solution inattendue, le chanvre.

Au delà des sourires qui ne manqueront pas de fleurir ici ou là, cette solution mérite pourtant toute notre attention.

Avant d’en arriver aux batteries, occupons-nous des piles puisque des chercheurs ont découvert que les piles au chanvre sont 8 fois plus puissantes que celles au lithium .

En effet, une équipe de chercheurs américains et canadien a mis au point une batterie qui pourrait être utilisée dans les voitures et les outils électriques en utilisant la fibre de chanvre : ils ont « cuit » la pulpe de l’écorce du chanvre et l’ont transformée en nanoplaquettes de carbone, qu’ils ont utilisé pour fabriquer des supercondensateur « d’une qualité égale ou supérieure à celle du graphène », l’étalon-or du secteur. Lien

c’est dans la revue ACS Nano, sous la plume du professeur Mitlin, de l’université Carkson de New York que l’on pouvait trouver en 2013 une description de la batterie « au chanvre ». lien

l’occasion de découvrir la chaîne youTube de Robert Murray Smith qui met en évidence les performances des batteries au chanvre. lien

Au-delà de ces bonnes nouvelles, on pourrait ajouter qu’un hectare de chanvre produit autant d’oxygène que 25 hectares de forêt.

Mais les bienfaits du chanvre ne s’arrêtent pas là…

Nombreux sont ceux qui ont oublié quels premiers jeans étaient fabriqués à base de chanvre...(lien) et qu’il est aussi utilisé pour l’isolation thermique des bâtiments, d’autant qu’il a besoin de très peu d’eau, contrairement au maïs. lien

On sait aussi que le chanvre est la plante idéale pour la production de cordes, de chaussures, de chapeaux…mais on sait moins que le chanvre fait du papier recyclable 8 fois, alors que le papier issu des arbres n’est recyclable que 3 fois.

Pour être plus précis, pour une même surface de plantation, le fabricant peut produire quatre à cinq fois plus de papier que celui à base de bois.

D’ailleurs tous les produits en plastique peuvent être fabriqués à partir de chanvre, permettant ainsi d’économiser autant de pétrole.

Ajoutons pour la bonne bouche que jusqu’en 1883, 75 à 90 % du papier produit dans le monde était à base de fibres de chanvre...d’ailleurs la fameuse bible de Gutenberg (1455) était sur papier de chanvre, et si elle avait été imprimée sur papier de bois, elle se serait désintégrée depuis longtemps. Lien

il ne faudrait pas oublier pour autant l’utilisation thérapeutique du Chanvre et s’il faut en croire le Dr Laure Martinat, diplômée en phytothérapie et aromathérapie, le chanvre apporte de nombreux bienfaits. lien

on sait déjà qu’il a une action positive dans le cadre de la neuroprotection, notamment sur les cancers du cerveau, l’épilepsie, Alzheimer, et les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) (lien) et on ne peut que blâmer l’interdiction de cette plante en France, d’autant que ça ne l’empêche pas de circuler clandestinement, enrichissant ainsi les maffias...et permettant d’inclure dans le cannabis des produits bien plus dangereux, à base d’opium….sans le moindre contrôle évidemment… lien

Cerise sur le gâteau, quelques scientifiques, dont Delfin Rodriguez-Leyva et Grant N Pierce, avancent que les graines de chanvres auraient un effet favorable dans la prévention et la prise en charge des maladies cardiovasculaires, grâce notamment à leur forte teneur en oméga-3 et oméga-6. lien

comme dit mon vieil ami africain : « le coassement des grenouilles n’empêche pas l’éléphant de boire ».

Le dessin illustrant l’article est de Kak

Merci aux internautes de leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

l’hopital et la charité

Au bouleau

H1N1 une affaire juteuse

Quand l’abeille guérit

Soigner ou vacciner

Un bon docteur n’a pas de clients

Ce Gui qui met l’amour en cage

Atchoum

L’huile de l’arbre

A table avec les sauvages

A table avec les insectes

Des racines et des arbres

Main verte pour tomate rouge

Ces plantes qui font trembler Big-Pharma

A l’oreille des feuilles

La terre folle

Les dessous du chou

Des piquants qui protègent

Ces plantes qui tuent les virus

L’amarante, plante espiègle

Des pommes, des poires, mais pas n’importe quoi

Les avancées de l’immobile

A l’aide d’iode

Jamais déçu par le chou

Sauvé par l’écorce