Comme les blés...

Fauchés en effet, les français le sont, et c’est bien plus grave que ce que l’on pensait…et ce n’est peut-être qu’un début...

Que la France n’aille pas bien, on s’en doute un peu, vu qu’ils étaient nombreux au gouvernement, et ailleurs, à claironner que nous étions en faillite…

après 5 ans de macronisme, 1200 milliards de dettes ont été ajoutés, comme l’écrit Étienne Duhamel dans son blog de Médiapart. Lien

cette présidence bat quasi tous les records avec un déficit de 5,6 % du PIB estimé pour 2023…, alors que la prévision initiale faite par le gouvernement tablait sur 4,9 %. lien

d’autres résultats peu glorieux...

Mais il faut écouter attentivement l’économiste Charles Gave pour comprendre dans quelle situation nous sommes réellement, en tapant sur un moteur de recherche le code « sx7e »...lien

On y découvre en détail l’indice des valeurs bancaires dans la zone euro. lien

Il nous affirme qu’il faut se préparer au krach bancaire…

Très récemment l’indice était à 155/160 (en 2007) et le 21 mars, on était à 30, on avait donc perdu 90 %.

Il s’est donc passé dans les bourses européennes quelque chose qui est très net, affirme-t-il, les affaires bancaires ont perdu 90 %, et il préconise de regarder attentivement l’indice, car s’il passe à 80 c’est « la fin du monde » dit-il.

Pour l’économiste, il est évident « qu’il va se péter la gueule »... et à ce moment, on se retrouve exactement dans la position du Japon.

Dans ce pays, ils sont allé jusqu’à 30, et toutes les entreprises se sont auto-financées, il n’y a plus de marché obligataire, « y a plus de marché financier, y a plus rien ».

Dans les sociétés japonaises il y a à peu près 5000 milliards de dollars de cash... mais « il n’y a plus de banquiers au Japon », conclut Gave.

Aujourd’hui, en Europe, il est en train de se passer la même chose, on est en train de sortir d’un monde ou « les bancaires » étaient les intermédiaires, et on arrive dans un monde où « on garde le cash chez soi »…

« la société française va donc sauter pour des raisons de solvabilité... le système devient complètement pervers et la croissance ne peut pas avoir lieu » affirme l’économiste. Lien

Dans un long échange pour une chaîne de TV que l’économiste a avec sa fille, on peut découvrir en détail la menace qui concerne la France... curseur à (1.06.02), et Gave n’est pas optimiste, car, comme il le rappelle, « la tartine de beurre tombe toujours du mauvais côté (…) et les miracles arrivent rarement dans le monde financier (…) il y a deux sorties et l’une est extrêmement désagréable pour la France, (…) si ce sont les allemands qui gagnent, ça veut dire qu’il y aura le FMI en France »…

En bref, l’économiste est formel, il faut se préparer au krach bancaire. lien

il n’est pas le seul à s’inquiéter, comme Marc Touati, qui fait la même analyse : « pourquoi la bourse continue de flamber alors que l’économie va mal en particulier en France »

Pour lui, la situation ressemble de plus en plus à ce qu’il s’est passé avant 1929, au regard de l’ampleur de l’actuelle bulle boursière, de la récession qui est en train de s’installer, et de l’explosion de la dette publique, laquelle pourrait susciter un krach obligataire, notamment en France, puis une crise politique et existentielle de la Zone Euro...il se demande lui aussi si nous sommes à la veille d’un krach encore plus grave que celui de 1929. lien

à la longue liste des experts qui annoncent ce krach, on peut citer Philippe Béchade, qui s’en inquiétait des décembre dernier (lien), Nicolas Baverez (lien), Olivier Berruyer (lien), et beaucoup d’autres...

En effet, il faut se remettre en mémoire l’état du monde financier lors du krach de 1929 : « les résultats des entreprises se dégradaient, la production automobile baissait, les revenus agricoles aussi... la construction des logement fléchissait, la spéculation continuait de plus belle » cette description de la situation d’alors, brossée par le ministère des finances, et publiée sur le site « économie.gouv.fr » nous rappelle cruellement notre situation actuelle. lien

Un autre expert, Raymond Chabot, enfonce le clou : « la récession pointe le bout de son nez » affirme-t-il, et il nous donne plusieurs conseils : « réduisez vos dépenses au maximum, diminuez vos dettes, repoussez les dépenses non essentielles, contentez vous de vos acquis, et résistez à l’envie de consommer »...lien

Nous voilà prévenus, et alors que Le Maire, continue de faire des cadeaux aux plus riches, à la tête de l’état, celui qui se prend pour Jupiter joue au petit roi en septembre dernier, en compagnie de têtes couronnées, et de nantis à Versailles. Lien

Ce repas royal aurait couté, selon Libération plus de 6 millions d’euros… lien

ne nous inquiétons pas non plus pour la santé du patron des sénateurs... il se porte bien.

On pourrait aussi évoquer les injustes niches fiscales, quand l’on sait que l’état fait cadeau de 330 milliards d’euros aux entreprises, sans la moindre contrepartie. lien

Grâce au « Canard Enchaîné » nous savons maintenant que les ultrariches vont empocher un montant record de 5,3 milliards de dividendes pour l’année 2023, dont plus de la moitié ira dans la poche de Bernard Arnault. Lien

Ne soyons pas inquiets pour lui, ou pour d’autres milliardaires, comme Mark Zuckerberg par exemple, qui, pour 117 millions de dollars, se fait construire un gigantesque bunker, sur l’île Kauai, l’une des îles hawaïennes, sur 140 hectares, avec 464 m² enterrés, une douzaine de bâtiments complètement autonomes, réserve d’eau, fruits, légumes, étant cultivés sur place. Lien

Ce complexe ultra-sécurisé comporterait une trentaine de chambres, salles de bains, bureaux, salles de conférences, cuisine géante, est estimé à 270 millions de dollars et comme l’écrit Peggy Baron dans les colonnes de « l’ADN », il semble qu’il se prépare à l’apocalypse.

Ajoutons pour la bonne bouche qu’un autre milliardaire, Frank Léonard VanderSloot, PDG de Melaleuca, a pris aussi ses quartiers sur la petite île. lien

Beaucoup d’autres milliardaires semblent avoir les mêmes préoccupations, tel Peter Thiel, le patron de PayPal, lequel est en train de se faire construire un palace en Nouvelle Zélande. lien

idem pour Bill Gates, ou Oprah Winfrey, et probablement beaucoup d’autres… lien

par contre, concernant les milliards d’humains qui survivent sur la planète, pas grand-chose n’est vraiment prévu… sauf peut-être en Suisse ou la loi impose des abris anti-nucléaires pour chaque habitation. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « un vieillard assis voit plus loin qu’un jeune homme debout ».

Olivier Cabanel

