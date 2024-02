Les images valent souvent mieux qu’un long discours, ainsi, l’expression « plein les bottes » illustre parfaitement la colère paysanne qui continue de monter…

C’est l’occasion de faire le point sur la situation, parfois confuse chez certains médias, qui mélangent communication gouvernementale et réelles informations.

En effet, alors que les « médias-trad » insistent sur la volonté du gouvernement d’intervenir auprès de l’Europe sur la question des normes, avec l’intention plus ou moins ferme de les rendre moins contraignantes, ils oublient que la question n’est pas là, et que l’un des points essentiels qui mène la colère paysanne vient du fait que l’Europe laisse passer des marchandises qui ne respectent pas les normes européennes.

Les paysans en colère illustrent parfaitement ce dernier point quand ils pénètrent dans des supermarchés afin d’enlever tous ces produits qui ont outrepassé les normes. lien

C’est le cas des poulets polonais, ou ukrainiens, qui arrivent dans nos grandes surfaces à des prix imbattables.

Ainsi ces poulets sont vendus 3 € contre les poulets français à 7 €. lien

Il en est de même pour un tas d’autres produits... comme ces légumes espagnols bourrés d’insecticides, cultivés quasi industriellement sous des serres 365 jours par an…

en attendant, la France perd ses fermes.

Pire, c’est la guerre au sein même de ce pays, preuve en est la colère de syndicats agricoles espagnols qui se plaignent que les grossistes achètent 30 cts le kilo de mandarine, alors qu’elles leurs coûtent entre 42 et 47 cts le kilo. lien

Au-delà de cette guerre interne, comment le monde paysan français pourrait-il concurrencer la majorité des fruits et légumes espagnols, alors qu’ils proviennent du désert rendu artificiellement fertile des installations d'Alméria, recouvrant plus de 33 000 hectares, produisant courgettes, fraises, tomates et autres poivrons à des prix dérisoires...pour des rendements monstrueux : plus de 50 tonnes à l’hectare.

Ainsi en 2017 l’Andalousie à exporté pour plus de 5 000 millions d’€ des légumes et fruits direction la France, l’Allemagne, l’Angleterre...etc.

Çà s’appelle la concurrence déloyale, et on ne peut que s’étonner que l’Europe tolère de pareils agissements car outre le fait que ces producteurs andalous ne respectent pas les normes européennes, utilisant sans vergogne des intras chimiques lesquels rendent la production néfaste pour la santé à coup de cancers et autres leucémies.

De plus, ils utilisent largement une main d’œuvre clandestine, payée à coup de lance pierre…35 € la journée.

Encore plus préoccupant, ces industriels de la production agricole fournissent aussi du bio… en 2018 plus de 100 000 tonnes de bio sont sorties des serres d’Alméria, dont 75 % partent à l’étranger. lien

Sur la photo qui suit, on peut découvrir la mer de plastique des serres d’Alméria.

Dans la foulée on pourrait s’intéresser au miel... en regardant attentivement les étiquettes, on s’aperçoit qu’une bonne partie de ceux-ci sont des faux miels, à base d’un peu de miel, auquel d’autres substances sont ajoutées, sirop de glucose, gélatine, dextrose, etc... ce qui permet de les vendre bien moins chers que les véritables miels d’apiculteurs. lien

Aujourd’hui, nous consommons en France 45 000 tonnes de miel, dont seulement un tiers est produit dans notre pays…

il y a donc 30 000 tonnes qui viennent d’ailleurs... comme de Chine par exemple.

Or ce pays a doublé ses exportations de miel depuis une dizaine d’années, alors que le nombre de ruches n’a augmenté que de 13 %… cherchez l’erreur. lien

On pourrait poursuivre la liste de tous ces produits qui ne respectent pas les normes européennes et que l’Europe laisse passer, mais le plus cocasse est la posture du gouvernement français, son premier ministre en tête qui assure que la France s’y est opposée…

ce qui reste à voir…

En effet si l’on épluche les résultats du vote à l’assemblée nationale lors de la question du CETA, il apparaît très clairement que la république en marche, ce parti du gouvernement , mais aussi le Modem, le mouvement agir, parti de droite favorable au gouvernement, a massivement voté en sa faveur, (266 voix contre 213) (lien) permettant à des produits non conformes aux règles européennes d’entrer impunément en Europe. lien

Ces accords ont permis au Canada d’importer en 2020, 15 000 tonnes de viande bovine, soit 4 fois plus qu’en 2019… alors que ce bœuf canadien est susceptible d’avoir été soumis à des hormones de croissance, ce qui est tout à fait interdit en Europe. lien

Constat amusant, mais tragique, d’autant que selon un audit, il y a risque de conflit d’intérêt car les vétérinaires chargés d’évaluer le respect des normes sont rémunérés par les exploitants qu’ils contrôlent. lien

Jean Luc Angot, responsable au ministère de l’agriculture est inquiet, déclarant : « on parle ici d’hormones, mais cela pourrait être autre chose… », comme l’utilisation de farines animales, d’antibiotiques...lien

à ce stade de la réflexion, quelle crédibilité peut-on donner à un Macron, ou un Attal, qui, tout en étant largement complices de ces traités de libre échange, font mine de défendre le monde agricole ?

Le salon de l’agriculture arrive, et on doit s’interroger en haut lieu pour tenter de se faire passer en défenseurs de l’agriculture.

Et puis, il y a des agriculteurs qui restent encore très naïfs, comme le céréalier François Arnoux, qui a déclaré : « le président promet et son administration fait l’inverse »…lien

...oubliant que son administration fait justement ce que le président lui ordonne.

N’y a-t-il pas quelque chose de paradoxal chez le chef de l’état qui semble vouloir se mettre en guerre contre l’infertilité tout en repoussant l’interdiction des pesticides dont on sait qu’ils sont une des causes de cette infertilité ? Lien ou lien

En tout cas, ils sont nombreux les députés qui ont clairement affirmé ne plus faire confiance à ce gouvernement qui n’en fait qu’à sa tête, comme le dit Mathilde Panot, députée LFI. lien

Comme dit mon vieil ami africain ; « la femme est la ceinture qui tient le pantalon ».

Olivier Cabanel

