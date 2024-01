L’erreur (F) Attal...

Le feuilleton politique que les médias nous ont imposé, une fois la surprise de l’âge passée, pourrait bien engendrer sous peu un flop retentissant…

Le gouvernement peut espérer que les français aient la mémoire courte, mais heureusement les réseaux sociaux sont là pour la réactiver…

Le jeune trublion politique a pourtant déjà un passé, et il n’est pas toujours brillant.

D’ailleurs des internautes taquins ont déniché une lettre étonnante.

Plus sérieusement, qui a oublié de quelles façons il a géré la situation de la crise sanitaire ?

On se souvient que celui qui se prend pour Jupiter avait déclaré à l’époque « vouloir emmerder les non-vaccinés »…

Attal, à l’époque porte-parole du gouvernement, avait pris la posture présidentielle à son compte assurant que les non vaccinés mettaient en péril la santé des autres citoyens, ainsi que le fonctionnement du système de santé, précisant que la réticence d’une partie de la population contribuait à la persistance de l’épidémie, (lien) ce qui est assez cocasse quant l’on songe au peu d’efficacité du vaccin, reconnue aujourd’hui quasi unanimement. lien

Il a une stratégie amusante, tout comme son président, il pratique la diversion, ainsi, alors qu’il était à l’éducation nationale, que le manque de prof était latent, puisque en 2023, 3 163 postes n’ont pas été pourvus...(lien) il a préféré braquer les projecteurs médiatiques sur l’abaya...lien

Thème qui semble être une idée fixe, puisque lors de ses premiers mots en tant que premier ministre, il a commis un lapsus révélateur, confondant « abaya » et « laïcité ». lien

Comme tout bon élu qui se respecte, il respecte la tradition du retournement de veste, comme par exemple au sujet du nucléaire...

En effet, lui qui proposait en 2021 de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique, en développant plus les énergies propres, dit aujourd’hui exactement le contraire… lien

Autre information étonnante sur le nouveau premier ministre, c’est lui qui a plaidé la cause du fameux cabinet McKinsey, ce cabinet qui a coûté si cher à notre république. Lien

Rappelons tout de même qu’il s’est agit de 2,5 milliards pour l’année 2021… lien

En tout cas, il est l’un des rares à avoir trouvé du travail juste en traversant la rue, comme le notent de nombreux internautes, tel ce député qui interpelle le nouveau premier ministre en lui reprochant d’être coupé de la réalité. Lien

Le moment de rappeler les quelques épisodes précédents concernant sa carrière : de 2012 à 2017, il fait les discours de Marisol Touraine, ministre de la santé et en mai 2016, il adhère à la REM, dont il devient porte parole en janvier 2018.

Puis il est secrétaire d’état auprès de Blanquer, en juillet 2020... suivi par un poste de ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre des finances en avril 2022. lien

pas étonnant qu’il se voit depuis longtemps président. lien

François Asselineau pose les bonnes questions, celles qui dérangent, réalisant que celui qui va conduire la liste de la macronie aux européennes est aussi le petit ami du nouveau premier ministre, situation pour le moins cocasse. lien

On pourrait aussi s’interroger sur les relations qui vont s’établir entre Attal et sa ministre de la culture, si l’on veut bien se remettre en mémoire le duel à pointe moucheté qu’il a eu avec celle-ci. lien

...d’autant que celle-ci avait une position bien tranchée sur ceux qui trahissent leur camp (lien)... n’imaginant pas qu’elle pourrait bientôt faire partie justement de ces traîtres qu’elle dénonçait. Lien

Quant au reste de l’équipe, sur le fond, il n’y a pas de gros changements, les poids lourds du gouvernement ayant fait savoir vigoureusement qu’ils n’entendaient pas laisser leur place. lien

Quant au bilan judiciaire de la macronie, la journaliste Mathilde Viot nous propose une longue énumération des casseroles qui s’accumulent au fil des mois… lien

faisons maintenant un tour du coté du ministère de l’éducation nationale, représenté par une certaine Amélie Oudéa-Castera, qui accumule les bavures.

Accusée d’avoir retiré ses enfants de l’école publique, les inscrivants dans le privé, sous prétexte que les profs n’y étaient pas remplacés, elle a finalement dû s’excuser de ce vilain mensonge... à peine cette tentative qu’elle en a rajouté une couche assurant que 50 000 € par mois, c’était mal payé. lien

Une autre Amélie en avait déjà fait des siennes, sous le regard effaré de celui qui n’était alors que conseiller ministériel. lien

Passons sur ce feuilleton scabreux et, comme Guilem Carayon, qui tente, chez LCI, un bilan provisoire de ce début de deuxième mandat, déclarant ; « Macron ne sait plus où il va ! (…) il ne sait plus où il habite, il ne comprend plus les français, et ça commence à se voir... aujourd’hui, il n’arrive plus à exercer le pouvoir, il est désorienté... n’a pas une vision claire… ça c’est sur la forme...sur le fond, il dit exactement le contraire de ce qu’il a fait depuis qu’il est à la tête du pays depuis 6 ans. Le bilan c’est quoi ? Des records d’insécurité, la catastrophe climatique, qui n’est absolument pas gérée par le Président de la République, avec un pouvoir d’achat en berne et un président qui a l’air de dire l’inverse de ce que pensent et ressentent les français ». lien

D’autres politologues ne sont pas plus optimistes : ce serait fini pour la France, évoquant une une chute libre, défaite économique...la honte de la France devant les pays européens, laquelle sera placée sous surveillance budgétaire renforcée par l’union européenne pour cause d’une défaite européenne la commission européenne estime que la France est tellement mal gérée et désindustrialisée... elle ne respecte plus les normes européennes . En effet, la France est en voie de tiers-mondialisation, et les graphiques qui ont été publiés montrent à quel point les dirigeants français ont détruit l’économie jusqu’à l’os... etc lien

Voilà qui laisse mal augurer de la suite, même si le 16 janvier, Macron va tenter de reprendre la main, occultant quasi tout l’audio-visuel du pays, mais sera-t-il écouté...sa dernière intervention n’a pas battu des records d’audience, dans un paysage médiatique qui séduit de moins en moins les français.

Sauf qu’il y a un os : s’il faut en croire Cyril Lacarierre, qui s’exprimait sur l’antenne de France Inter, TF1 s’interroge sur la manière de diffuser ce moment, envisageant de n’en passer que le début, et de quitter la conférence sur la pointe des pieds, afin de ne pas perdre trop d’audience, et de revenus publicitaires... au moment ou un maximum de français sont devant leur poste. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « bavardage est écume sur l’eau ».

le dessin illustrant l’article est de Sondron

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

