Macron trompe la mort

Depuis quelques temps, la mort et la guerre ont envahi obsessionnellement les discours du chef de l’état…

inquiétant non ?...

Lors de la crise sanitaire, le chef de l’état avait créé la panique, enfermant son peuple pendant de longs mois, pour des raisons qui mériteraient aujourd’hui d’être éclaircies... « nous sommes en guerre » éructait-il, déjà... lien

Plus tard,on se souvient aussi qu’il a annoncé « la mort cérébrale de l’Otan »...lien

Ce même OTAN sur lequel il compte fermement puisqu’il en a invité quelques uns pour discuter du soutien à l’Ukraine…

toujours cet entêtant « en même temps ». lien

Plus récemment, sous l’injonction de « regarder la mort en face », il en a remis une couche, sans se poser la question pourtant essentielle : est-ce que c’est la préoccupation principale des français ?

N’est-il pas en train d’agiter des écrans de fumée pour mettre à l’arrière plan les sujets qui fâchent ?...le prix de l’électricité, de l’essence, le chômage, la colère paysanne, l’inaction climatique, la retraite, la perte du pouvoir d’achat, l’inflation, les services publics malmenés, les prisons surpeuplées, le mal logement, et toujours plus de français dormant dans la rue...la liste est longue.

Fatalement, il était urgent de parler d’autre chose, et la mort et la guerre sont devenus les éléments de langages récurrents du chef de l’état…

En effet, n’a-t-il pas menacé l’autocrate russe d’envoyer des troupes en Ukraine pour lui faire la guerre ? lien

D’ailleurs en écho, Macron évoque maintenant la relance du service national universel. lien

Ajoutons pour ceux qui l’auraient oublié que la nouvelle loi de programmation militaire qui a été votée récemment permettrait de réquisitionner les français...et leurs biens. lien

N’oublions pas que, pour la première fois, la France est devenue championne du monde pour la vente d’armes au tiers monde… avec une progression de 47 % sur la période 2014-2018... un titre dont on pourrait se passer. Lien

Pas étonnant que le 14 juillet 2023 le chef de l’état major de l’armée de terre évoquait « la nécessité de se préparer à une guerre de haute intensité ». lien

Pas étonnant non plus qu’un internaute fasse sur TikTok une déclaration menaçante, se disant « prêts à l’allumer si une personne est prête à le financer pour le voir mort ». lien

Cette déclaration à provoqué la mise sous contrôle judiciaire de cet homme de 36 ans, son téléphone portable a été saisi, et il attend son jugement le 27 mars prochain. Lien

Pourtant Macron ne devrait pas s’en étonner, lui qui par le passé avait provoqué les français par un : « qu’ils viennent me chercher »...lien

D’ailleurs que risque-t-il vraiment ?

Quand on se rend au salon de l’agriculture pour tâter le cul des vaches, et qu’on se fait protéger par un millier de gendarmes, on ne doit pas avoir trop d’angoisses. lien

Des angoisses pourtant il en a eu quelquefois, comme la fois où il a du être exfiltré d’un théâtre suite à la menace de quelques manifestants...lien

Mais que peut craindre ce va-t-en guerre, lui qui est en permanence protégé par le GSPR (groupe de sécurité de la Présidence de la République), et pas seulement, puisqu’à l’occasion du 40ième anniversaire de cette institution, étaient présents aussi des généraux d’armée, le commandant du GIGN entre autres ? lien

Ces histoires d’attentat ont éveillé la plume d’un écrivain, François Médéline, qui, dans son ouvrage : « tuer Jupiter » imagine la fin brutale du chef de l’état...lien

comme l’écrit un critique sous le pseudo Charybde2 : « À rebours et à cent à l’heure, le thriller frénétique d’un crime politique au retentissement planétaire, tissé dans les gazouillis des réseaux sociaux et dans les ombres des pouvoirs réels ». lien

Comme l’a écrit un poète tenté par les alexandrins :

« Dans un pays hexagonal, un petit roi efféminé et doté d’un pouvoir royal, avait décidé d’emmerder le peuple qui l’avait choisi.

fort de ce choix, il déployait son arrogance, oubliant que sa victoire avait des accents à la Pyrrhus, il avait gagné par défaut, le peuple n’ayant eu d’autre choix que la peste ou le choléra.

ce monarque d’opérette, oubliait un point essentiel, gagner, c’est bien, tenir c’est mieux…

alors le roitelet, bien protégé par sa police, est maintenant tenté d’envoyer son peuple risquer sa vie dans les tranchées... ».

le dessin illustrant l’article est de Placide

Olivier Cabanel

Articles anciens

