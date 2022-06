Macron dépouillé

@Fergus

Il n’y a pas d’actions réalistes sans conscience de la réalité ; un boulot énorme est à faire là ; parce que, d’après ce que je lis, la crise que l’on va vivre est sans commune mesure avec l’importance de nos élections ; aussi nous devons préparer une entraide, une survie, une remise en question de nos certitudes ; bref, c’est une action souterraine mais qui se partage.

Nous sommes rendus à une situation où l’on ne peut même pas changer le pouvoir tant l’essence de ce pouvoir est vermoulu ; aussi quoiqu’il se passe, ne nous endormons pas, pensons concret, pensons vérité (assurons-nous que nous sommes dans la vérité des faits),etc.

Je ne crois pas que l’on puisse faire grand chose d’autre car ceci est fondamental. Je dirais presque, que nous mettions chacun nos pendules à l’heure. On n’a plus le temps ni le loisir de tergiverser.

Je sais que je parle ans le vide : quand on voit que ce qui sépare Mélenchon et Le Pen c’est la vaxxination obligatoire, on se doute que chez l’un c’est atout électoral sans se sentir obligé d’informer et de l’autre atout électoral tout court !

C’est un exemple mais fondamental car il contient la totalité des problèmes que l’on rencontre aujourd’hui : les retards à l’allumage de la compréhension du monde par une bonne partie des gens, une confiance qui reste alors qu’elle n’a plus lieu d’être, un espoir que tout s’arrange ou que rien ne se détériore plus.

Bref : wake up comme disait Babadjinew !!