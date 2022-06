Ils narguent le Monarc !

@Louis

« Paris est une ville de bourges très cher, le prolétariat est parti dans la banlieue »

Il ne me semble pas pas que ce soit noir ou blanc

Il y a aussi bcp de gens qui se prennent pour des bourges, ça vit dans Paris, mais après avoir payer le loyer, les charges, la bouffe et les PV de stationnement, il ne reste rien pour profiter de Paris et se qui fait sa différence avec les autres villes !!!

Quant aux vrais bourges, on ne les voit jamais, ils évoluent dans leur milieu bien fermé et leurs mondanités. Quand ils vont s’habiller chez Chanel ou Hermes, Le chauffeur les dépose devant le magasin, lequel ferme ses portes aux gueux...

Et puis il y a aussi les faux prolétaires, les traitres, vivant en logt social à 400 euros par mois depuis des lustres avec des salaires très confortables...On a qqes exemples en magasin, que dis-je, des figures même, gauchistes par dessus le marché et qui se permettent de faire les beaux sans honte aucune sur les plateaux !!!

Voyez, Paris est diversifié finalement !!!