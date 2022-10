Pas de panique

@olivier cabanel

Je crois que c’est le contraire (sur la méthode, pas sur le but).

Ils s’ingénient depuis plusieurs années et en coordination avec les autres dirigeants européens et américains (le camp de l’OTAN, en résumé) à canaliser l’énergie de la population en mettant sur la place publique via les médias TV 100% verrouillés des sujets de peur et d’angoisse pour occuper totalement les circonvolutions cérébrales des téléspectateurs, mais aussi pour imposer des mesures visant à limiter les déplacements, les rencontres, les échanges (confinement, télétravail, pénurie de carburants...) et soumettre chaque geste de la vie quotidienne à un contrôle (compteur Linky pour la consommation d’électricité, test covid pour entre dans un hôpital... ). Ce qui est désespérant c’est de constater à quelle vitesse la population intègre tous ces interdits et même, pour certains, continue à s’auto flageller quand on relâche la bride (port du masque dans la rue).

Le but n’est pas de provoquer un soulèvement (il n’y en a pas besoin pour réprimer, comme on le voit), mais de mettre en place des leviers de plus en plus performants de contrôle social, en évitant en fait d’employer la force et en persuadant les victimes qu’elles ont elles-mêmes décidé de leur comportement alors qu’il a été induit. Propagande et manipulation sont les deux mamelles des nouveaux « managers ».