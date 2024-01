La réalité augmentée

Le verbe mentir dérive du mot latin mens, mentis, qui signifie esprit, intelligence. Donc, plus vous mentez, plus vous êtes intelligents, et réciproquement, plus vous êtes intelligent, plus vous mentez.

Les enfants des Spartiates étaient encouragés à voler et se faisaient battre quand ils étaient pris, non pour avoir volé, mais pour avoir été pris et ne pas avoir été capables de mentir. Et ce n’est pas si facile de mentir sans se faire prendre. Si vous mentez toujours, et toujours de la même manière, votre interlocuteur devinera que vous mentez, et pourra deviner ce que vous voulez lui cacher. Le bon menteur est celui qui sait tantôt mentir, tantôt dire la vérité.

Le grand art, c’est de trouver des alliés dont la vérité ressemble à vos mensonges, et qui croiront dire la même chose que vous ou des défenseurs des nobles causes et des bons sentiments : il y a chez eux quelque chose de touchant et un ton qu’il est très difficile d’imiter, même aux très bons menteurs, et laissez-les s’exprimer à votre place. Leur accent de sincérité candie et naïve finira de convaincre votre auditoire.