L’or de l’ortie

L’ortie, cette plante que chacun évite suite à ses propriétés urticantes, est pourtant une source de bienfaits, souvent mal connus.

Bien sûr, nous avons tous goûté une fois ou l’autre, ce potage de grand-mère, surtout au début du printemps, mais nous sommes nombreux à ignorer toutes les propriétés de cette plante envahissante.

Selon l’école d’herboristerie en ligne, elle est conseillée pour remonter le moral, donner de l’énergie, et elle est la bienvenue en période de convalescence, mais aussi dans les cas de diabète, d’hypoglycémie. lien

Elle signale d’abord un terrain riche en azote et par sa présence, elle attire pucerons et cochenilles qui du coup vont délaisser les autres légumes.

Ce n’est pas tout.

Elle est un bienfait pour notre foie, mais aussi pour nos cheveux, parce qu’elle est riche en vitamines, en minéraux comme le fer, le magnésium et la silice…

riche aussi en protéines, stimulant la croissance des cheveux, guérissant l’anémie, et améliorant la vue, elle est connue pour ses propriétés détoxifiantes.

En nous piquant, elle fait circuler l’énergie et le sang dans nos corps.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont des problèmes de rhumatismes divers et variés, car une décoction de ses racines est vivement recommandée pour prévenir la dégradation des cartilages.

L’idéal est de la réduire en poudre en laissant sécher les têtes, soit dans un four tiède, ou au dessus d’un radiateur, afin d’éviter le pourrissage, en prenant la précaution de les traiter d’abord avec une solution d’eau et de vinaigre d’alcool... (5 cl pour un litre d’eau)

Pour le séchage, on peut aussi utiliser un déshydrateur, réglé à 30°, et attendre un minimum de 5 heures.

Une fois bien séchée, il suffit de la passer dans un mixer et la conserver dons une boite hermétique, si possible opaque et à l’abri de fortes chaleurs.

N’hésitez pas non plus a faire de l’eau d’ortie, en coupant 2 grosses poignées de têtes d’orties, et les laissant macérer une douzaine d’heures dans un broc d’eau fraîche.

Filtrez et buvez, votre corps vous remerciera, mais vous pouvez aussi la boire en tisane...lien

une bonne infusion d’orties se fait avec 3 cuillères à café de plante sèche pour une tasse d’eau bouillante, qu’on laissera infuser un petit quart d’heure. lien

Les époques de récolte diffèrent suivant l’usage que l’on veut en faire…

ainsi, soit pour la cuisine, ou la réduction en poudre, il importe de la récolter avant la floraison...alors que pour l’utilisation des racines, c’est à l’automne qu’on la récolte.

On peut aussi l’utiliser lors de la culture des tomates, en plaçant sous les pieds des tomates un mélange de compost et de feuilles d’orties, ce qui permet de diminuer le risque de mildiou. Lien

Pour les plus courageux, qui souffrent de douleurs articulaires, Nicolas Culpeper, le célèbre botaniste, recommandait de se fouetter les parties douloureuses avec un bouquet d’orties fraîches…lien

comme dit mon vieil ami africain : « les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais ».

le dessin illustrant l’article est de Yelch

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles parus

quand l’abeille guérit

Nous sommes ce que nous mangeons

Ces plantes qui tuent le cancer

Atchoum

L’huile de l’arbre

Un article à la noix

A table avec les sauvages

A table avec les insectes

Des racines et des arbres

Finissez vos assiettes

Main verte pour tomate rouge

La drogue ce tabou

Ces plantes qui font trembler Big-Pharma

Arrêtez la terre, je veux descendre

A l’oreille des feuilles

La terre folle

Au bois de mon cœur

Les dessous du chou

Le jardin extraordinaire

Des piquants qui protègent

Ces plantes qui tuent les virus

L’amarante, plante espiègle

Des pommes, des poires, mais pas n’importe quoi

Aimer la Terre

Les avancées de l’immobile

A l’aide d’iode

N’écrasez pas le champignon

Jamais déçu par le chou

Sauvé par l’écorce