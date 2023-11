La défaite de l'Ukraine et de l'OTAN face à la Russie est actée



Dans un papier de 9 février 2023 intitulé : « Au secours, les Russes pourraient peut-être ne pas perdre cette guerre, voire même la gagner », j'avais pronostiqué la défaite de l'OTAN en Ukraine face à la Russie.

Évidemment, dans le contexte du début de l'année 2023, le pronostic sur la défaite de l'Ukraine et de l'OTAN semblait irréaliste pour beaucoup de commentateurs, mais 9 mois plus tard, nous y sommes : toutes ces âneries prennent fin !

L'Occident est à court de munitions contrairement à la Russie, et l'économie Européenne a souffert infiniment davantage que la Russie des sanctions ( plus de 14 000 sanctions ! ), le vieux monde Occidental a démontré au reste du monde son mépris pour le sud, et que sa parole n'a aucune valeur, et surtout, les puissances occidentales ont démontré qu'elles sont impuissantes militairement, économiquement et diplomatiquement face à la Russie malgré l'envoi à une mort inutile de centaines de milliers d'Ukrainiens.

L'Ukraine est maintenant au bord du gouffre, incapable de mobiliser d'autres hommes pour aller combattre, et le gouvernement Zelinsky est en crise, les USA cherchent déjà un nouvel homme de paille à mettre à la tête de cet état en faillite. Le risque de coup d'État ou de destitution de Zelensky est une possibilité de plus en plus réelle. Le risque de rébellion d'une faction de l'armée fidèle à Zaluzni n'est pas à écarter.

Pour résumer, le camp Occidental est en train de subir tout ce qu'il avait promis d'infliger à la Russie, et bien, nous y sommes, la Russie a gagné, et le camp de bien est entré en mode panique, et il ne peut plus que s'agiter comme un poulet sans tête.

Et quand j'écris que les puissances occidentales sont en mode panique, ce n'est pas un effet de manche, tous les commentateurs qui pronostiquaient la déroute des Russes il y a encore quelques semaines en sont à demander le remplacement de Zelensky à la tête de l'Ukraine à cause de son refus intransigeant à négocier avec la Russie.

Ces mêmes commentateurs « z'experts en expertitudes » comme dirait une auteure de ce site, en sont à se lamenter que les négociations auraient dû commencer il y a bien longtemps, que finalement ce n'était pas une bonne idée d'avoir voulu humilier V. Poutine et la Russie et que les sanctions infligées à la Russie ne sanctionnent en fait que les occidentaux.

Et quelle joie de voir ces « z'experts en expertitudes » se tortiller du popotin pour pointer du doigt le responsable de cette débâcle monumentale. Comme dirait Jean Yanne : « J'me marre ».

Mais même sans tête, le poulet occidental s'agite encore dans tous les sens et essaye de donner une image moins catastrophique de la situation réelle afin d'obtenir des conditions les moins défavorables possibles de la part de la Russie.

C'est pourquoi les occidentaux, dans un rapport, prétendent qu'il y a une « impasse » sur le front ukrainien, et que les responsables américains affirment qu’il était temps pour l’Ukraine d’accepter qu’elle avait perdu et de négocier avec la Russie. Cela s'appelle tortiller du popotin, une impasse n'est pas une défaite et pourquoi les Américains veulent-ils que l'Ukraine concède qu'elle a perdu s'il ne s'agit que d'une impasse.

Un autre rapport occidental affirme que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, « délirant », est le seul à refuser d’accepter la défaite.

Ukraine est au bord de la guerre civile, les factions nazies sont à deux doigts de s'entretuer.

Zelensky, qui a joué son rôle d'homme de paille pour les USA, poussant à la mort des centaines de milliers d'Ukrainiens dans une contre-offensive qui a renforcé la Russie et affaibli l'Ukraine, est maintenant un boulet contre-productif pour ses donneurs d'ordres américains. Une révolution de palais est en cours en Ukraine, règlements de comptes et grenades dans les gâteaux d'anniversaire deviennent la norme. Zelensky n'a d'autres choix, pense-t-il, que de se saisir de tous les pouvoirs pour tenter de sauver sa vie. Il va s'essayer à la dictature.

Scott Ritter a résumé récemment la situation dans un article de Consortium News :

« La guerre en Ukraine, selon cette définition, n’est pas dans une impasse. Depuis septembre 2022, la guerre a définitivement tourné en faveur de la Russie, militairement et politiquement, par toutes les mesures pertinentes. »

La Russie jouit d’une suprématie militaire sur Kiev en termes d’hommes, d’équipements, de réserves de main-d’œuvre, de leadership, de moral national et de capacité à mobiliser des armes. C'est désormais à la Russie de choisir entre lancer une offensive d'automne, attendre une offensive d'hiver ou simplement attendre que le moral s'effondre à Kiev afin d'y générer les changements politiques souhaités par Moscou. Bref, Poutine contrôle désormais le rythme du jeu.

Dans les points chauds d’Avdiivka et de Koupiansk , le long des lignes de front, la Russie a façonné le champ de bataille en « semi-chaudrons » au moyen desquels, comme le note Ritter :

"L'objectif russe est de placer le commandement ukrainien dans un dilemme, où l'abandon d'Avdiivka pourrait entraîner l'effondrement du moral des défenseurs ukrainiens, et rester pourrait entraîner une perte massive de vies humaines en raison des difficultés liées au renforcement de la garnison."

Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, tente judicieusement de préserver ses forces restantes, inexpérimentées et inaptes, mais subit la pression politique de Zelensky et de l’OTAN pour ne céder aucun territoire. Ce n’est pas un hasard si les bombardements de la ville de Donetsk depuis Avdiivka, à proximité, qui durent depuis des années, ont pratiquement cessé. L'approvisionnement d'Avdiivka a été interrompu par le semi-chaudron.

L’armée ukrainienne n’a plus d’options : la Russie en a beaucoup. Il s’agit d’une situation dans laquelle deux combattants manifestement inégaux attendent la fin, une solution militaire ou politique à cette guerre .

Pourquoi Poutine attend-il ?

Principalement pour le retrait de Zelensky et pour voir ce qui suivra à Kiev. Il continue d’attacher de l’importance à tenter de minimiser les dommages supplémentaires et les pertes de main-d’œuvre subis par l’Ukraine, qui fait toujours, selon lui, partie du monde russe.

Un blog Telegram intitulé UKR LEAKS_eng, rédigé par l'ancien officier des services spéciaux ukrainiens Vasily Prozorov, offre une multitude de détails quotidiens sur la façon dont la politique à Kiev entre dans un état assez fluide, alors que le moral du front s'effondre et que Washington prépare un éventuel dossier à défendre. Zelensky aux loups.

La situation à Kiev semble nécessiter un bouc émissaire et un certain changement de régime. Mais son successeur négociera-t-il une paix réaliste avec la Russie ou tentera-t-il de poursuivre la guerre d’une nouvelle manière ? Il n’aura pas de nouvelles options militaires, les ressources sont épuisées et le moral est en baisse.

Le placard à armes miraculeuses occidentales est vide. Les options terroristes, par exemple une nouvelle attaque sur le pont de Kertch ou une tentative d'assassinat politique de haut niveau en Russie, sont toujours possibles, mais elles sont désormais moins probables. Il est certain que les personnes les plus sensées à Kiev, comme par exemple l'ancien conseiller médiatique de Zelensky, Oleksiy Arestovych, envoient déjà de discrets messages de paix à Moscou.

On dit que Biden préférerait maintenir le statu quo jusqu’à l’élection présidentielle américaine dans un an. Cependant, seul un optimiste aux yeux étoilés pourrait s’attendre à ce que cette situation politique et militaire précaire perdure d’ici 12 mois. Quelque chose doit céder.

Selon des responsables américains cités par NBC News, les États-Unis ont commencé à aborder la question de l’Ukraine en acceptant qu’elle perdrait des territoires au profit de la Russie et qu’ils devraient sérieusement envisager d’entamer des pourparlers de paix avec Moscou. Le rapport dit :

« Les discussions sont une reconnaissance de la dynamique militaire sur le terrain en Ukraine et politique aux États-Unis et en Europe, ont déclaré des responsables.

Elles ont commencé alors que les responsables américains et européens craignaient que la guerre soit dans une impasse et quant à la capacité de continuer à fournir de l'aide à l'Ukraine, ont indiqué des responsables. Les responsables de l’administration Biden s’inquiètent également du fait que l’Ukraine soit à court de forces, alors que la Russie dispose d’un approvisionnement apparemment inépuisable, ont déclaré des responsables. L’Ukraine est également confrontée à des difficultés de recrutement et a récemment été témoin de protestations publiques contre certaines des exigences de conscription à durée indéterminée du président Volodymyr Zelensky .

Et le gouvernement américain est inquiet du fait que la guerre en Ukraine a suscité moins d'attention du public depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près d'un mois, ont déclaré les responsables. Les responsables craignent que ce changement ne rende plus difficile l’obtention d’une aide supplémentaire pour Kiev. …

Des responsables ont également déclaré en privé que l’Ukraine n’avait probablement que jusqu’à la fin de l’année ou peu de temps après avant de commencer des discussions plus urgentes sur les négociations de paix. Les responsables américains ont partagé leur point de vue sur un tel calendrier avec leurs alliés européens, ont déclaré des responsables.

Mais la Russie est-elle intéressée par des négociations à l’heure actuelle, compte tenu de l’avantage dont elle bénéficie sur le champ de bataille ? NBC dit :

« L’administration Biden n’a aucune indication que le président russe Vladimir Poutine soit prêt à négocier avec l’Ukraine, ont déclaré deux responsables américains. Les responsables occidentaux affirment que Poutine croit toujours qu'il peut « attendre que l'Occident s'en aille » ou continuer à se battre jusqu'à ce que les États-Unis et leurs alliés perdent leur soutien interne au financement de l'Ukraine ou que la lutte pour approvisionner Kiev en armes et en munitions devienne trop coûteuse, ont déclaré des responsables. "

Selon le magazine TIME, seuls Zelensky lui-même résiste à de telles suggestions selon lesquelles il serait prêt à entrer dans des pourparlers de paix.

« Zelensky se sent trahi par ses alliés occidentaux. Ils l’ont laissé sans les moyens de gagner la guerre, seulement les moyens d’y survivre.

Selon certains de ses collaborateurs, l'entêtement de Zelensky a nui aux efforts de son équipe pour élaborer une nouvelle stratégie, un nouveau message. Alors qu’ils débattent de l’avenir de la guerre, une question reste taboue : la possibilité de négocier un accord de paix avec les Russes. À en juger par les enquêtes récentes, la plupart des Ukrainiens rejetteraient une telle démarche, surtout si elle impliquait la perte d’un territoire occupé. »

L’extension de la guerre n’est certainement plus une option pour l’OTAN, malgré tous les discours précédents sur le « aussi longtemps que cela prendra ». À leur manière, de plus en plus de gouvernements et de populations de l’UE expriment leur épuisement et leur désenchantement face à cette guerre perdue.

Les dirigeants de l’UE et de l’OTAN, Ursula von der Leyen, Josef Borrell et Jens Stoltenberg, sont désormais des biens endommagés. Viktor Orban en Hongrie a un poids et un prestige croissants, et la Slovaquie a un nouveau gouvernement anti-guerre. La Pologne, les pays scandinaves et les pays baltes sont restés silencieux.

L’autre grande raison pour laquelle Poutine pourrait vouloir attendre est la dangereuse instabilité au Moyen-Orient. Aussi étrange que cela puisse paraître, je soupçonne que Poutine souhaite ne pas surcharger dangereusement les décideurs faibles et erratiques de Washington.

Il voudra peut-être donner à Biden et à ses conseillers un certain espace politique pour tenter de maîtriser le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de placer la crise humanitaire à Gaza, actuellement en chute libre tragique, sous une sorte de contrôle américain. Étant désormais pratiquement les seuls adultes présents dans la salle, les Russes et les Chinois doivent traiter Biden avec considération et prudence.

La soi-disant impasse en Ukraine est donc une illusion. Il est donc logique pour les dirigeants russes et chinois de laisser l’Ukraine dériver pendant un certain temps.

Entre-temps, la stature de Poutine dans les pays du Sud continue de croître. Il a publié le 4 novembre une déclaration du Conseil de sécurité nationale russe, qui dénonce fermement la déstabilisation mondiale arrogante et imprudente de Washington, malgré l'affaiblissement de sa position géostratégique.

Ces extraits donnent la saveur :

« Divers moyens et instruments, notamment des mensonges, des provocations et des technologies sophistiquées d’agression psychologique et informationnelle, sont utilisés contre la Russie afin de déstabiliser et de polariser notre société multinationale et multiconfessionnelle.

Les États-Unis perdent leur emprise en tant que superpuissance, perdent leur élan, le monde avec un seul hégémon s’effondre. Mais les États-Unis ne sont pas prêts à accepter ce fait ; au contraire, il cherche à étendre sa domination, sa dictature mondiale. En semant le chaos, ils veulent contenir et déstabiliser leurs adversaires.

Les élites dirigeantes des États-Unis et leurs satellites envoient des armes et de l’argent vers les zones de conflit, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Faute d’obtenir des résultats sur le champ de bataille, ils cherchent à nous diviser, à diviser la Russie de l’intérieur, à affaiblir notre pays et à semer la discorde.

Plus la Russie est forte, plus notre société est consolidée, plus nos efforts pour défendre nos propres intérêts nationaux et ceux des peuples victimes du néocolonialisme occidental sont efficaces. »

