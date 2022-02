« Manger les pissenlits par la racine », l’expression est connue et a une connotation tristement macabre…

pourtant la racine de pissenlit a des vertus qui méritent le détour !

Cette jolie plante s’appelle aussi « dents de lion » en référence à ses pétales pointus comme les dents d’un lion...mais aussi peut être à cause de ses feuilles bien échancrées.

Restons-en aux feuilles de cette plante, que l’on ramasse au printemps, si connue pour ses propriétés diurétiques (d’où son nom !) mais aussi dépurative, ce qui tombe bien à la sortie de l’hiver.

C’est à ce moment qu’il est préférable de les cueillir, car par la suite, elles deviennent un peu coriaces, amères...pourtant pour les « fines gueules », il est préférable de les blanchir.

pissenlit vert ou blanchi

Plusieurs méthodes sont possibles : soit mettre un pot sur la plante pour la mettre à l’abri de la lumière, mais on peut aussi tout simplement la recouvrir d’un peu de paille et d’une pelletée de terre.

Le pissenlit blanchi devient alors nettement plus tendre, et se prête aux salades les plus originales : en les parsemant par exemple de segments d’orange ou de pamplemousse.

Pour obtenir ces segments, il faut défaire chaque quartier du fruit, enlever la peau des tranches, et défaire les petits morceaux.

Quelques cerneaux de noix viendront agrémenter le tout.

Cette salade booste aussi le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, (elle peut éliminer les calculs rénaux et biliaires) grâce à sa légère amertume, que l’on équilibre en la servant avec le jaune d’un œuf dur émiétté (voire un œuf mollet) et une bonne huile d’olive.

Ajoutons que les feuilles séchées lutte contre le vieillissement de la peau, mais aussi contre les cellules cancéreuses, tout en faisant maigrir, d’autant qu’elle est efficace dans les cas de constipation.

En infusion, au maximum 10 grammes de feuilles sèches sont jetées dans 150 ml d’eau bouillante, et peut se boire 3 fois par jour.

Mais voyons maintenant les racines…

d’après la naturopathe d’Annecy, Frédérique Laurent, elles contiennent jusqu’à 25 % d’inuline et activent le transit, tout en favorisant encore plus que les feuilles la guérison des troubles digestifs.

Pour bien se soigner, il faut faire une décoction de 5 grammes de racines sèches versée dans un bol, à renouveler 3 fois chaque jour.

Ce n’est pas tout, les racines coupées en petits morceaux, torréfiées dans un four à 200°C, permettent de faire un café très original.

Pour la bonne bouche, s’il faut en croire Françoise Uberall, ajoutons qu’on peut aussi les manger, car si elles sont amères crues, une fois cuites, elles sont douces avec un goût proche à celui du salsifis.

On les coupe en morceaux d’environ 2cm, on les cuit 20 minutes dans l’eau bouillante, puis on les fait griller avec un peu d’huile d’olive et c’est prêt à être mangé, agrémenté de sauce de soja, légèrement miellée. lien

Encore plus original, savez vous que l’on peut faire des câpres avec les boutons floraux non ouverts ?

Il suffit de débarrasser les boutons de leur tige, et de toutes les petites barbules afin d’avoir un bouton bien propre.

Après les avoir rincés à l’eau froide, on les place dans un pot, et on recouvre de vinaigre de cidre bien chaud (ou de vinaigre d’alcool coupé par de l’eau par moitié), et il n’y a plus qu’à fermer le pot, lequel a été stérilisé à l’eau bouillante.

Attendez au moins 2 semaines avant de les utiliser, et vous pourrez les garder plusieurs mois…à l’abri de la lumière. lien

il est conseillé de parfumer le vinaigre avec soit du thym, du poivre, du laurier, voire des baies de genièvre, ou de l’ail des ours...(voire de l’ail tout court)

Ce qui tombe bien, puisque la saison de l’ail des ours commence bientôt.

Comme dit mon vieil ami africain : « on ne tire pas une plante pour la faire grandir ».

Le dessin illustrant l’article vient de alm.bleudeprusse

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

