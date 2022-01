Ils vont nous rendre fous !

Le 30 décembre, France Inter recevait dans sa matinale, un psychiatre, un certain Raphaël Gaillard, lequel était interrogé sur la santé mentale des français...

En effet, les mesures sanitaires prises par ce gouvernement ont généré une quasi parano chez beaucoup de nos concitoyens...

Raphaël Gaillard dirige le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’hôpital Sainte Anne, et il évoque au sujet de la santé mentale de nos concitoyens « une grosse fatigue », et au lieu de parler de vagues, il parle d’une « lame de fond », celle de leur souffrance psychique, d’autant que les dernières études ont fait apparaitre que 57% des français se disent fatigués par cette incertitude, par le confinement, et par la dilution des rapports sociaux, qui les frappe.

D’ailleurs, selon Santé Publique France, 1/3 des français présente un état anxieux ou dépressifs...et 70% des français présentent des troubles de sommeil, soit 20 points de plus qu’habituellement.

Le psychiatre dénonce cette incertitude insupportable dans laquelle les français sont plongés depuis plus de 2 ans, et il évoque « l’expérience de la souris »...

« Pour faire déprimer une souris, il faut rendre son univers imprévisible : si une souris ne peut pas savoir ce qui va lui arriver demain, elle déprime, et nous sommes soumis à quelque chose qui est insupportable, et encore plus insupportable pour un humain, que pour une souris et nous ne pouvons ni prédire, ni donner du sens et cette incertitude elle pèse, elle est à l’origine de cette lame de fond du trouble psychique ». lien (curseur à 1’22’’)

A titre d’exemple, ce témoignage (curseur à 1h26’ 24’’) d’un auditeur qui évoque le cas de sa femme, laquelle développe des troubles obsessionnels compulsifs, qui désinfecte tout ce qu’elle achète, trouve insupportable le contact avec tout ce qu’elle touche quand elle est dehors, développant une mini-déprime, et poussée d’aller consulter.

Raphaël Gaillard constate cette incapacité à se projeter, et le caractère imprévisible de notre univers...

Quid de ces français, se passant régulièrement les mains avec le gel alcoolique, refusant d’être touchée par qui que ce soit au sein de leurs propres familles, et qui en perdent le sommeil ?

Il est vrai que lorsque l’on lit l’étendue des recommandations de « l’autorité sanitaire » concernant « les gestes barrière » il y a de quoi s’inquiéter sur la portée de telles recommandations, d’autant qu’il y a beaucoup d’incohérences dans les dernières décisions. lien

La dernière en date, celle d’obliger les enfants de plus de 6 ans, de mettre un masque en extérieur, mesure qui laissera probablement des traces dans les années à venir. lien

BHL, dans un livre récent, évoquait : « une sorte de mondialisation de la peur » et « une incroyable docilité »...dénonçant « les exagérations du pouvoir médical » et décrivant « sa peur bleue d’un monde où nos maitres seraient des chiens labradors dressés à renifler les porteurs de Covid ». lien

Outre-Manche, on s’interroge même sur la santé mentale de notre président...

A ce stade, il faut écouter le canular téléphonique de Cauet de NRJ, qui rend pratiquement folle son interlocutrice, canular qui serait drôle si la fiction inventée par l’animateur n’était pas proche de la réalité dans cette année qui commence.

Il l’oblige à tenir son téléphone à un mètre d’elle pour parler, et à désinfecter tout ce qu’elle touche, puis fait intervenir un robot qui prétend voir l’intéressée, et la traite de menteuse, assurant qu’elle ne tient pas le téléphone à 1 mètre d’elle, et finalement, elle va se trouver en présence d’un faux gendarme, qui met au désespoir cette femme, avant qu’on ne la rassure, et lui dise qu’il s’agit d’un canular...

On peut aussi jeter un œil sur cette vidéo, prise à l’intérieur d’un avion, montrant une femme perdant ses nerfs, pour une histoire de distanciation...ou de masque...

Mais revenons aux dernières décisions, celle de priver les français de nouvelles libertés, alors que l’on sait que cet Omicron n’est finalement qu’un simple rhume qui se guérit en 5 jours, même s’il est très contagieux.

Si l’on en croit l’institut Pasteur, les symptômes sont connus : « un peu mal de tête, pas vraiment mal à la gorge, pas de perte de gout ou d’odorat... une maladie qui dure généralement 3 jours, avec risque d’être hospitalisé est 80% moindre...70% plus contagieux, mais moins dangereux... ». lien

Ce qui a fait réagir quelques personnalités politiques, comme Nicolas Dupont-Aignan qui n’y va pas avec le dos de la cuillère, déclarant : « les dernières mesures annoncées par Olivier Véran sont les preuves de la folie de ce gouvernement d’Emmanuel Macron. Il persiste ... ils sont face à un mur...et ils accélèrent et ils klaxonnent...pire ils sont fiers de restreindre les libertés de millions de français... ». lien

Et quid de ce : « tiens bon, on les aura ces connards », glissé par SMS à Véran par Macron, à la destination de ceux qui critiquent sa politique sanitaire ? lien

Est-ce un signe...dans le camp des médias trad, on commence à s’énerver : le 1er janvier, David Pujadas a poussé un coup de gueule montrant son agacement face aux mensonges, et dénonce le « mirage Omicron », preuves à l’appui. lien

Le plus paradoxal, c’est que c’est maintenant le ministre de la santé qui assure que « les non vaccinés sont dans un délire ». lien

Comme l’écrivait un internaute taquin : « à quand le variant Tétrokon » ?

Comme dit mon vieil ami africain (et aussi Jacques Lacan) : « la psychanalyse est un remède contre l’ignorance, mais elle est sans effet sur la connerie ».

Le dessin illustrant l'article est de Sempé

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

