Il y a 50 ans nous quittait Boby Lapointe, le « chanteur sous-titré »

@Fergus

Oui, on confond les deux un peu partout, mais en fait, pour les menuisiers, ce n’est pas la même chose. Les pointes sont utilisées pour joindre deux éléments sans se préoccuper de l’aspect extérieur de l’assemblage. Leur tête est étroite et plate, ou même, ils n’ont pas de tête et n’apparaissent plus au bout d’un certain temps. Les pointes permettent un travail rapide et une fixation en série à l’aide d’un marteau classique ou pneumatique ou d’une agrafeuse cloueuse électrique.

Les clous, eux, ont une tête conçue pour être apparente et fonctionnelle avec sa forme large ou bombée, et on obtient des assemblages esthétiques (question de goûts), ces fixations faisant partie intégrante du décor (tapisserie cloutée, meuble, ferrure de serrure...).