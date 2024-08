Macron s’y prend comme un pied

Qui a besoin du mensonge ment en premier lieu à une partie de ses propres électeurs.

La situation est importante, délicate et dangereuse pour notre avenir démocratique. Il s’agit bien sûr des manœuvres de la droite macroniste, de LR et du RN, qui sont en concurrence et compétition au niveau des personnes au service des mêmes forces économiques qui, ne l’oublions jamais, contrôlent pour l’essentiel les médias et outils de fabrication de l’opinion publique. Bien sûr, il s’agit de l’oligarchie dont le bon vouloir attend avec exigence et moyens de pressions à l’appui, les services attendus, le gardiennage et la pérennité de leurs intérêts et positions de force, voire leur renforcement comme quand le RN leur promet par exemple encore plus de privatisation des moyens d’information.

Avec quels faux-semblants, quelles combines, quelles coalitions de circonstances, quelles échappatoires, quelles diversions, quelles perfidies à deux balles ces gens vont tenter de nous contourner, nous circonvenir, en cherchant à installer et entretenir confusions et prétextes à division afin d’échapper aux résultats des urnes. Dès le départ ils ont tenté d’en biaiser le résultat, l’impact et la réalité. Rappelons-nous, 27 sondages sur 27 annonçant le triomphe du RN arrivé en réalité en 3 ème position et malgré, d’entrée de jeu déjà, une trahison des électeurs et de la nature du vote. Dans une démocratie effective, cela aurait suscité un scandale. Ici, c’est normal apparemment, c’est la France des oligarques qui jouent avec la macronie et la lepénie sous la converture aérienne des médias qui banalise tout.Enfin ce qui les arrange.



Les forces de gauche, craignant à juste titre la collusion immédiate des intérêts d’une partie des électorats LREM, LR et RN, qui quand il s’agit de la protection de leurs avantages fiscaux et rentes n’ont jamais d’états d’âme, a sacrifié une part de son potentiel de voix afin d’empêcher cette collusion. Pendant que les autres, sans surprise, en nombre conséquent, ont bénéficié de ces voix venues de gauche pour bloquer le RN quand, en même temps, toujours en nombre, d’autres ailleurs alimentaient le RN quand la gauche était en mesure de le battre. La même chose a eu lieu déjà au second tour des législatives de 2022.Ne l’oublions pas et ayons toujours à l’esprit cette donnée pour des votes futurs et aussi pour décoder la prétendue légitimité revendiquée par les uns et les autres. Qui a besoin du mensonge ment en premier lieu à une partie de ses propres électeurs.

La faiblesse de ces gens, c’est qu’ils n’ont que ces combines, ces mensonges et parjures comme expédients pour tenter de nous abuser. Et pour force, ne l’oublions pas, la puissance des médias qui pour l’essentiel sont au service de ces manœuvres et pour cause. Sans cependant oublier notre propre faiblesse quand nous oublions d’être attentifs à ces manœuvres en nous laissant embarquer dans leur propagande qui bénéficie dans un agenda imposé en réalité par les médias ( jeu des sondages entre autres) d’une surexposition aux moments déterminants. Si nous oublions aussi que, si nous en avons la volonté, c’est nous qui faisons entrer et sortir du terrain les élus quels qu’ils soient quand d’autres n’oublient jamais de pousser leurs pions et de voter. Si nous regardons sans réagir les éléments basiques de la représentation démocratique ne plus être respectés mais laissés à la disposition d’intrigants. Si nous oublions aussi qu’il faut savoir à l’occasion, quand la légitimité démocratique est bafouée, cessez nos activités pour rappeler que nous existons et que sans nous, rien n’est possible et que tout pouvoir qui n’en tient pas compte perd sa raison d’être en démocratie. Soyons lucides et résolus, nous marchons vers la fin de toutes les chausse-trappes de nos institutions actuelles que certains testent une dernière fois en urgence dans un machiavélisme infantile avant que de devoir passer la main et se résigner à voir s’installer enfin une authentique démocratie de citoyens bien informés, correctement représentés dans leur diversité, respectés avec les moyens de l’être et de mandants responsables de ce qu’ils font.