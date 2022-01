Nucléaire, l’énergie du passé

Du début, jusqu’à la fin, c ’est du délire !!

D’abord, on n’est pas dépendant du Niger, on va dire que c’est plutôt l’inverse, hein.

Ensuite, on a strictement rien à foutre de la vie d’un bidasse qui a été payé pour la perdre.

... si quarante ans est un âge canonique, je me demande bien où je me trouve ! Avec des si on mettrait Paris en bouteille et Bugey en vrac, tu vois la probabilité !! Vouglans est plus solide que Notre Dame !! Flamanville certes, ils sont Normands, mais Olkiluoto ça marche, avec les vikings !!

Et pis la cocotte minute, ça va, c’est le progrès, la preuve à 57 balais la pépette de la vallée du Rhône elle commence juste à avoir besoin d’un youpala.

Il faut savoir ce que l’on veut : est-ce que l’on veut se chauffer à l’électricité, cuisiner à l’électricité, se doucher à l’électricité, voir la nuit comme en plein jour à l’électricité, éclairer nos vitrines pour les fantômes ou quelques frappadingues à l’électricité, se déplacer à l’électricité, se raser à l’électricité, se laver les dents à l’électricité, battre les œufs en neige à l’électricité... hein ?

Plein de questions à se poser en cette année 22 vl’a les flics. parce que ça rime avec électriques.



et puis, voter Macron qui mène ce projet tellement progressiste... tellement maîtrisé, tellement essentiel à la Vie..et pis, pas la peine de pleurer sur les morts, hein, parce que des morts il y en a partout

bref on nage en plein délire mais la cocotte est haute de bords et on a perdu l’échelle...