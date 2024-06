Les pendules à leur place

Cette amusante formule proposée par le regretté Coluche prend aujourd’hui toute sa place.

Face au séisme législatif provoqué par le chef de l’état, les électeurs se retrouvent confrontés à un choix crucial, extrême droite, ou coalition de gauche…

Dans le camp du pouvoir en place, Macron fait feu de tout bois, amalgamant sans complexe, les frontistes d’extrême droite à la gauche unie sur un programme, qu’il qualifie d’extrême gauche, se faisant promoteur de l’idée qu’ils sont tous extrémistes, et donc tous à combattre, incluant l’idée qu’il est lui, et ses aficionados, le meilleur.

Le message est simple, voire simpliste, car il est tout de même difficile de mettre dans un même sac, ceux qui, aux temps anciens, ont été des pétainistes convaincus, soumis volontairement au diktat nazi, et ceux qui, justement, les ont combattus.

On sait que, depuis des lustres, la rejetonne de Jean-Marie Le Pen, fait des efforts désespérés pour rendre son parti fréquentable, tentant de faire oublier son origine.

Ce serait donc oublier que ce parti a été rendu possible grâce à quelques officiers nazis, et aussi des pétainistes...le « rassemblement national » qui s’appelait auparavant le Front National fait donc tout pour oublier son origine...mais les faits sont têtus, et la vérité est tenace, et ce n’est pas en changeant son nom que l’on peut changer les convictions qui l’ont fait naître.

Il n’existe pas encore une lessive qui fait disparaître toutes les taches...

Il n’y a pas si longtemps on a pu voir la cheffe du FN en train de danser avec un ex-officier nazi, et régulièrement, les organisations d’extrême droite se sont illustrées lors de manifestations, avec le silence inquiétant du ministère de l’intérieur.

C’est entendu, Bardella « passe bien » dans les médias, sourire ravageur, programme passe partout, et réponse à tout, ou presque... mais qui est dupe ?

Le candidat d’extrême droite est certes malin en parlant le moins possible de son programme, programme qu’il affirme sérieux, assurant qu’il est chiffré, crédible, ( ce qui est loin d’être prouvé, voir plus loin ndlr) même si, avec le temps qui passe, il a mis de l’eau dans son vin, reculant sur plusieurs points.

Sur les retraites par exemple, comme l’écrit Stéphane Ortega dans « rapports de force », Bardella abandonne à leur sort de 78 % à 93 % des salariés...finie donc la retraite à taux plein à 60 ans, promesse pourtant avancée par Marine Le Pen l’an dernier...mesure qu’il chiffre à 1,6 milliard d’euros par an...et qu’il compense en supprimant l’AME (Aide Médicale d’Etat), punissant ainsi ces immigrés qui ont vécu des traversées tragiques, en les privant des soins nécessaires à une bonne santé.

La dernière proposition du candidat Bardella sur les retraites ne concerne donc plus que 45 000 personnes, au lieu des 500 000 prévues.

Michael Zemmour, un économiste spécialiste de la protection sociale et des retraites épingle lui aussi le programme du RN : « si l’on regarde l’énoncé de leur mesure (…) cela devrait concerner 3 fois plus de personnes, autour de 150 000 et cela coûterait donc 3 fois plus cher »...et la mesure coûterait donc près de 5 milliards d’euros, bien loin des 1,6 milliard annoncés. Lien

De plus, il recule aussi sur la retraite à 62 ans, en la remettant « à plus tard »...lien

Le premier ministre de Macron en a profité pour se moquer, assurant que le programme du RN ressemblait de plus en plus à un oignon : « chaque jour, il se pèle un peu plus, et à la fin, il ne reste plus que les yeux pour pleurer » rigole-t-il, l’accusant de pratiquer « la politique du tango »...un pas en avant, deux pas en arrière, comme chacun sait...lien

Le journal « Le Monde » va un peu plus loin, affirmant sous la plume d’Adrien Sénécal que « le président du RN a livré un discours trompeur sur plusieurs sujets ».

En effet, sur sa promesse de baisser les factures d’électricité qui serait « sa priorité », affirmant que cette réduction serait immédiate...sauf qu’il oublie que la directive européenne révisée en 2022 est la seule qui permette cette baisse, et uniquement sur le gaz et l’électricité...mais pas pour l’essence et le diesel.

Appliquer malgré tout cette réduction malgré les règles européennes, exposerait donc le fautif à de lourdes pénalités.

Du coup, on comprend pourquoi le programme présidentiel du RN menerait tout droit à un Frexit comme l’écrit Catherine Chatignoux dans les colonnes des « Echos » : « si dans son programme présidentiel, MLP ne fait plus mention d’une sortie de la France de l’Union européenne, mais cette issue apparaît comme la conséquence inexorable de son programme anti-migrant et de préférence nationale ». lien

Quant à la mesure de suppression de l’AME promise par Bardella, Adrien Sénécal affirme qu’elle serait largement contre-productive car « ne pas soigner les personnes étrangères nuirait au reste de la population en favorisant la circulation de certaines pathologies ». lien

On suppose qu’ils seraient nombreux ces français qui ne souhaitent pas le retour de pandémies dévastatrices…

Comme dit mon vieil ami africain : « la visite d’un ennemi chez un malade est pire que la maladie ».

Le dessin illustrant l’article est de Man

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

en juin, la vérité fait son chemin

moi ET le chaos

Bardé, t’es pas là

la poudre aux yeux

dans agriculture il y a « agri »

l’erreur (F) Attal

LR, un R pestilentiel

les vrais vœux présidentiels

détruire ou déconstruire

bonjour les robots, adieu les humains

Travailler ? Moi jamais !

L’homme jetable

Salauds de pauvres

Des métiers à la con

Le travail est mort, vive la paresse

Le monde avant l’ère

L’homme est-il une espèce domestique

Immortel, pourquoi faire ?

Ces tout petits humains

Utopie quand tu nous tiens !

T’as pas mille balles ?

1000 € pour tous…utopie ou nécessité ?

Le salaire du bonheur

Le triomphe de l’utopie