Macron, à marche forcée...

Les francais subissent un systeme de scrutin completement déconnecté des réalités, qui favorise des partis en état de mort cérébrale avancée au détriment des partis actifs

Les rentes de situation PS et LR n’ont plus lieu d’être. Or ils détiennent un nombre de sièges disproportionné à l’assemblée. Alors que dans le même temps, 45 % du corps electoral ne dispose que de quelques députés

Le scrutin présidentiel avec la complicité honteuse des média qui se sont livrés à une propagande incroyable : pour faire en sorte que MLP soit au second tour d’abord, puis pour la désigner comme le diable dans la foulée

les 38 % que vous evoquez, c’est les gens qui ont déposé un vote macron dans l’urne au second tour... Mais ca oublie qu’en réalité, bcp l’ont fait sous pression, contre leur volonté, par reflexe pavlovien. Si on se fie au premier tour, seuls les 28 % (et c’est déjà plus qu’enorme) qui ont voté Macron le considéraient en réalité comme pertinent. Et ca colle avec le sondage indiquant que 70 % des electeurs ne voulaient pas MLP/Macron.

Et c’etait pas mieux en 2017

A chaque election le fossé se creuse, les gens élisent par contrainte un mec dont ils ne veulent pas. Puis vont manifester dans la rue contre le gars qu’ils viennent de désigner...

Pour ceux qui pensent que « cette fois, il tiendra compte des votes de ses adversaires pour pondérer son action » : https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/emmanuel-macron-recycle-son-discours-de-2017-au-mot-pres-16991082.html

Le discours de 2022 est le même que celui de 2017. Le même

Dont nous avons déjà pu voir lors de ces cinq dernières années à quel point il l’a traduit dans les actes

5 ans de manifs à venir, de repression policière, d’anathèmes, de divisions tactiques, de conflits d’interet, de syphonnage des finances publiques, de copinage.

Chouette on avait bien besoin de ca

encore 5 années de perdues