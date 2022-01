« Je ne suis pas une girouette, c’est le vent qui tourne » avait déclaré Edgar Faure, et aujourd’hui, on constate que, sur le sujet de la crise sanitaire, le vent tourne à son tour.

Ils sont en effet de plus en plus nombreux à retourner leur veste, tel le Dr Blachier, qui après avoir soutenu largement la stratégie sanitaire gouvernementale, change de camp, contestant la politique sanitaire, et propose de limiter la vaccination aux personnes âgées, ou à risque, ainsi que la fin du pass sanitaire. lien

Dans la même logique, le Pr Caumes se dit déçu par la faible efficacité des injections et considère que le pass-vaccinal est une « régression sanitaire ». lien

En Europe, le scepticisme voit le jour, car s’il faut en croire « FranceSoir », le Ekstra Bladet, l’un des plus grand journal Danois fait marche arrière toute, avouant « avoir été abusé de façon presque hypnotique par les discours des autorités pendant près de 2 ans, et n’avoir pas fait preuve d’assez de vigilance dénonçant « ces experts nous mettent sans cesse en garde contre le monstre corona qui sommeille sous nos lits », en écho à un article plus ancien du journal allemand Bild lequel avait demandé « pardon pour (...) cette couverture médiatique qui, comme un poison vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la société... ». lien

Dans le monde des médias, Pascal Praud agresse une députée européenne, fervente adhérente de la politique sanitaire, au point que celle-ci menace de quitter le plateau. lien

Mais c’est dans le monde médical que le changement s’accentue, puisque Le 8 janvier, 1200 médecins ont poussé un cri d’alerte et démissionné de leurs responsabilités administratives. lien

Quelques semaines auparavant, 60 000 scientifiques avaient demandé l’arrêt de la vaccination de masse, portés par la déclaration de Great Barrington, laquelle avait permis de récolter 870 000 signatures contre les injections massives d’ARNm.

Cette déclaration a été portée par le Pr Martin Kulldorff, la Dr Sunetra Gupta, et le Dr Jay Bhattacharya, lesquels affirment que la vaccination massive par ARNm rend impossible l’immunité collective.

Ils expliquent que l’immunité grandissant dans la population, le risque d’infection baisse pour tout le monde, y compris les plus vulnérables, ajoutant que pour les enfants, la COVID-19 est moins dangereuses que bien d’autres maux, y compris la grippe. lien

En Italie, un médecin prescrit des dérogations au vaccin à tour de bras, car dit-il « j’ai vu avec mes yeux que les meurent d’AVC, de myocardites quelques heures après le vaccin », ajoutant « spike provoque des thromboses et des dépressions du système immunitaire. spike tue les gens ! vous êtes tous des criminels ». lien

En France, ils étaient quand même nombreux à contester les décisions sanitaires du gouvernement, comme lecélèbre Pr Didier Raoult, tout comme le Pr Christian Perronne, l’épidémiologiste Alexandra Henrion-Caude, le Pr Luc Montagnier, et beaucoup d’autres, considérés souvent comme de « dangereux complotistes », quand ils ne sont pas jugés carrément séniles, voire fous...

Il n’est pas inutile de découvrir cette courte vidéo dans laquelle le Pr Raoult explique les problèmes provoqués par les injections ...

Le Pr Perronne, (et il est loin d’être le seul) a payé le prix fort, il a été démis de ses fonctions, car il dénonçait les grandes supercheries de la gestion de la pandémie. Lien

Dès septembre 2020, Jean-François Delfraissy, président du « conseil scientifique » a été mis en cause par de nombreux scientifiques qui dénonçaient son alarmisme et ses erreurs de jugement. Lien

Le mouvement s’est amplifié depuis, et gagné beaucoup d’autres scientifiques, d’autant que les injections provoqueraient ici ou là un phénomène d’épaississement du sang...les scientifiques évoquent « de la mélasse » d’où les thromboses constatées.

En effet dès le 3 mai 2021, on pouvait lire sur le site « eurofins », une étude évoquant la découverte de « thromboses insolites et thrombopénies après vaccination anti-covid-19 » en proposant des solutions.

Reconnaissant qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, les auteurs de l’étude pointent du doigt des évènements thrombotiques qui arrivent 5 ou 6 jours après l’injection, établissant ainsi un lien évident avec la vaccination. lien

L’importante manifestation des enseignants du 13 janvier a fait trembler l’exécutif, dénonçant « Blanquer, c’est toi le virus », (lien) provoquant des tensions entre ce dernier et Véran. lien

Il est vrai que devant l’incohérence de certaines décisions du gouvernement, on est partagé entre la colère, ou le rire, comme l’a fait cet internaute taquin. lien

D’ailleurs, il est probable que les propositions de Blanquer ne calmeront pas les manifestants : engager 3300 nouveaux enseignants parait une bonne nouvelle, sauf que ces derniers seront moins payés que leurs confrères, et que cette promesse est prévue « d’ici la fin de l’année scolaire ». lien

Quant aux « anti-pass », ils n’ont pas l’intention d’en rester là, et proposent une nouvelle manifestation le 15 janvier, forts du succès des manifestations du 8 janvier, avec comme mot d’ordre « vivre normalement, librement, et refusant la « 3ème dose ».

Comme dit Alexis Haupt : « les antis vaccin sont aujourd’hui les garants de la démocratie. Voilà pourquoi ils sont tant pourchassés par un régime qui n’est pas démocratique. Les autres confondent la liberté avec la liberté de consommer . Ce sont des esclaves qui s’ignorent ». lien

comme dit mon vieil ami africain : « la souris a beau être petite, elle n’est pas l’esclave de l’éléphant ».

Olivier Cabanel

