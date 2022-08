Macron écolo ?

Comme l’écrit avec un humour grinçant une blogueuse surnommée Jessica , Macron est le président le plus écologique que la France n’ait jamais eu : "il n’a jamais été au charbon, ses promesses de campagnes sont biodégradables, il recycle ses ministres et il brasse plus d’air qu’un parc éolien"

Au-delà de l’humour, c’est un sujet intéressant à creuser, car la question peut être posée plus sérieusement : en quoi Macron serait-il écolo ?

Les voitures électriques, censées supprimer la pollution dégagée par les moteurs thermiques ?

Sachant que l’autonomie d’une voiture électrique peut être au maximum de 500 km , cela correspond sur une autoroute à 4 heures de conduite...mais quid en cas de bouchons...provoqués par une tempête de neige par exemple ?

Qui a oublié cette fameuse tempête de neige nommée Bella, faisant tomber 50 cm de neige en 2 jours, un certain 29 décembre 2020 qui a bloqué pendant des heures des centaines de véhicules sur l’autoroute qui relie Clermont-Ferrand à Béziers ? lien

Au bout de 3 heures de blocage, étant obligés de faire tourner leur moteur pour ne pas subir le froid, ou d’autres problèmes mécaniques, quelle solution restera-t-il aux voyageurs ?...et qui viendrait les dépanner puisque tous les véhicules seraient électriques, y compris celui des dépanneurs ?

Et il n’y a pas que l’hiver qui pourrait poser problème... car, nous avons connu cet été plusieurs épisodes de canicule...qui dit canicule dit utilisation de la clim dans les véhicules, et donc consommation supplémentaire d’électricité, d’autant que lors des départs/retour de vacances, il est bien connu que les bouchons se multiplient : 860 km de bouchons cumulés, lors des départs de vacances (lien) et 770 km pour les retours en 2022, entraînant une autre surconsommation d’électricité. lien

Il est facile d’imaginer le chaos qui s’en suivrait, tant en été qu’en hiver, si ces véhicules électriques se trouvent finalement en panne sur l’autoroute…

Au-delà de cette réflexion, d’autres problèmes surgissent, car le recyclage des batteries coûte cher, raison pour laquelle, elles sont la plupart du temps stockées, provoquant une nouvelle pollution...

Mais la raison principale est que le tout-électrique va provoquer un énorme accroissement de consommation électrique, et donc toujours plus de centrales nucléaires…

Revenons au bilan présidentiel en matière de lutte contre le changement climatique.

On sait que notre pays est largement en retard sur l’ensemble des pays de l’union européenne, 17ème au sein de l’union européenne, piégé dans son choix de « politique des petits pas »…lien

On sait aussi que pour la rentrée, Macron serait prêt à décider des mesures exceptionnelles (?) pour rattraper son retard, mais qui peut encore le croire, d’autant que le quinquennat précédent a montré les limites de l’action gouvernementales ?

Au moment où 28 des 56 réacteurs disponibles sont à l’arrêt, (lien) et où la Russie a décidé d’un chantage au gaz, on ne voit pas très bien comment le pays pourrait enfin prendre le virage vers les énergies propres. Lien

Pour être plus précis, en ce moment, le parc nucléaire ne produit plus que 23,6 GW sur les 61,4 GW possibles soit presque le tiers du potentiel...

Ajoutons que la sécheresse exceptionnelle que nous connaissons amplifie le problème, car les centrales nucléaires ont besoin de beaucoup d’eau pour refroidir les réacteurs : la centrale de Golfech en a fait les frais, et elle n’est pas la seule, le Blayais, Chooz, Cattenom sont aussi concernés. lien

D’autres réacteurs ont du ralentir leur production, comme par exemple ceux de St Alban, Tricastin, Dampierre, Belleville...lien

Rappelons aussi qu’un réacteur prélève 3m3 d’eau par seconde, provoquant l’évaporation d’un demi mètre cube d’eau. lien

N ‘oublions pas pour autant les centrales situées au bord des côtes de la Mer du Nord : en effet, la canicule a provoqué une prolifération d’algues, lesquelles pourraient boucher des canalisations destinées au refroidissement des réacteurs.

Et la situation devrait empirer dans les années suivantes s’il faut en croire la carte réalisée par « explorer 2070 » qui montre les projections de sécheresse pour 2050…

Pour tenter de répondre à cette urgence, ce gouvernement propose des solutions discutables, comme on l’a vu avec les voitures électriques...il propose de déboiser des forêts entières pour implanter des parcs photovoltaïques. Lien

Il y a pourtant une solution bien moins dévastatrice, c’est tout simplement d’équiper tous les toits du pays ce qui représente une surface considérable.

Beaucoup de fausses informations ont été communiquées ici ou là, afin de démontrer que le photovoltaïque ne serait pas une alternative crédible...en réalité, la production électrique annuelle actuelle correspond à un carré de 25 km de coté (500 km²)...alors que la surface couverte d’infrastructure en France bordures d’autoroutes, et toitures diverses correspond à environ 30 000 km². lien

La Chine a déjà au moins une autoroute solaire, qui devrait permettre la production d’un million de kWh par an. lien

Pareil pour l’éolien : le choix principal est d’implanter ici ou la des parcs éoliens, qui ne font pas l'unanimité...oubliant qu’il y a une autre solution, c’est équiper d’abord les maisons, les immeubles, les batiments industriels, de petites éoliennes à axe vertical, moins dommageables pour l’environnement, et quasi tout autant efficaces, même si elles sont un peu plus onéreuses, car elles sauvegardent du terrain au sol, et en permettant la consommation sur place de l’énergie produite, elles évitent un gaspillage lors du transport énergétique. Lien.

Alors quel avenir pour « le plan énergétique de Macron »...va-t-il rejoindre les plans divers et variés qui l’ont précédé, et à la longue liste des promesses non tenues ?

L’avenir nous le dira, car comme dit mon vieil ami africain : « si tu veux voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards ».

Le dessin illustrant l’article est de Mutio

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

