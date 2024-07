Le bordel...là !

C’est étudié pour comme disait Coluche.

Soyons vigilants vis-à vis de ceux qui nous ont déjà embarqués plus d’une fois dans le renoncement et la trahison. Forts de nos institutions qui n’ont pas produit de responsabilité politique assumée depuis longtemps mais très efficaces pour endiguer l’expression de la responsabilité démocratique. Il n’y a rien de plus fragile en réalité qu’un certain type de politiciens porté par l’hélium médiatique et dépendant des intrigues de ceux qui lui ressemblent. Parce que la démocratie et la justice sociale, la responsabilité écologique sont plus que jamais d’actualité et que au bout du compte, c’est nous les citoyens, quand nous votons, qui avons le pouvoir de trancher. L’époque demande de la vigilance et du sang-froid. Et une volonté forte pour imposer la nécessité de nouvelles institutions en commençant sans attendre par introduire la proportionnelle dans une formule à discuter. Et pas dans le mois précédent une élection. Ce sera démocratiquement plus sain pour tout le monde à commencer pour le citoyen. Pourquoi attendre et tourner autour du pot.

Nous venons encore de subir la énième fabrique de l’opinion faute de régulation démocratique concernant les médias et les sondages.27 sondages sur 27 ont prédit la majorité absolue ou relative pour le RN en tentant d’installer un duo Macron/RN. Inversons d’urgence la tendance, dissolvons d’urgence toutes les entraves à une démocratie fonctionnelle si le peuple est souverain comme affirmé dans notre constitution. C’est aussi crucial que de se mobiliser pour une réforme des retraites.