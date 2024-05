L’antisémitisme : ’’mère porteuse’’ du Sionisme

Antisémitisme et Sionisme forment un binôme indéfectible. Le premier à permis la naissance du second. Puis, il a largement contribué à le faire prospérer : les Chrétiens (surtout US) ont ainsi soutenu-financé-aidé le Sionisme Juif. Mais pour des raisons clairement antisémites.

Nous nous parons des plumes de la Vertu, après avoir contribué généreusement à la création d' une situation pourrie, que nous aidons à présent à se développer par notre silence et par nos connivences malsaines.

Les Grandes Nations Occidentales ayant (via négociations diplomatiques) initialement accordé la colonisation demandée par le mouvement Sioniste Juif (2), les Palestiniens ne peuvent donc qu'être la variable d'ajustement de la parole donnée pour la colonisation. Les documents de l'ONU de 1947 et les garanties pour les Palestiniens de la Déclaration d'indépendance d'Israël de 1948 (1) n'étant que des artifices de pure forme. On a d'ailleurs observé que ce qui advient effectivement sur le terrain correspond aux négociations 'diplomatiques' initiales, tandis que de 'droit' international (qui est cohérent avec les promesses) fait tapisserie.

L'acceptation de notre différence par les autres n'est possible

que si l'inverse est accepté-intégré. Mais ce n'est qu'un premier pas :

Voici donc quelques développements sur ce qui a été dit plus haut :

>>> Sans l'Antisémitisme Européen, Theodor Herzl n'aurait probablement jamais conçu le Projet colonial qui a conduit à l’État d'Israël.

Le sionisme n'est pas apparu "ex nihilo", à la fin du 19 ième siècle. Il plonge ses racines dans un antisémitisme ancien, endémique, virulent, sans fin. Cet antisémitisme se manifestait alors essentiellement en Russie et en Europe : discriminations variées, humiliations et violences allant jusqu'aux pogroms. En Occident, les États ont montré leur incapacité (ou manque de volonté ?) à traiter sérieusement la question de l'antisémitisme. Déjà était apparu le concept de "question juive" (= les Juifs sont-ils aptes à s'intégrer en Europe ?). La question suggérait que la victime était en fait le problème ...

L'affaire Dreyfus (1894) a été le déclencheur pour Theodor Herzl. Dès 1896, il publie son Projet : Der Judenstaat ce qui signifie l' État des Juifs, (et non l' État Juif = Der Jüdische Staat) – Voir plus en (2)

>>> Au final, nos médiocres Politiques & Médias Européens, plutôt que d'affronter l'antisémitisme, ont préféré la solution consistant à ''exporter'' les victimes de l'antisémitisme, via ''l'outil'' commode du Sionisme. Une approche dès le départ fondamentalement antisémite.

Dès 1917, Edwin Montagu mettait en garde que « l’entreprise sioniste (...) renforcerait par ailleurs, dans tous les autres pays, les courants qui souhaitaient se débarrasser des Juifs. » (7) Il pensait plus spécifiquement aux « pays à majorité chrétienne. »

« Mais la vérité est que le mouvement sioniste s’est construit en exploitant l’oppression endurée par les Juifs et en comptant sur l’appui des antisémites afin de créer un État colonial structurellement intégré au système impérialiste , et non un État postcolonial comme il le prétend . » (7) Voir aussi (1) comme illustration de la nature transitoire de l’État post-colonial promis.

Comme l’avait prévu Theodor Herzl « le projet sioniste se réalisa sous l’égide d’une grande puissance européenne [USA] dans le cadre de ses visées coloniales-impérialistes. (…) cette dépendance continuera tant que [l’État d'Israël] reposera sur l’oppression coloniale, entretenant ainsi un antagonisme avec le peuple palestinien et les peuples avoisinants, dont la conséquence est qu’Israël a besoin de la protection d’une grande puissance extérieure. Les États-Unis ont assuré cette protection depuis les années 1960. » (7)

>>> On savait dés le début que le Projet impliquait un Nettoyage Ethnique pour les populations indigènes.

En effet, Der Judenstaat était muet sur le sujet des indigènes. Et Herzl, qui parlait d' État Juif dans ses courriers privés, était ambigu dans son livre, suggérant un État-refuge pour les Juifs persécutés (d'où le titre de son livre : l’État des Juifs).

Cependant, il était vite devenu clair que le Projet prévoyait qu'un ''accord diplomatique'' accorderait une souveraineté juive sur un territoire.

Edwin Montagu (seul membre Juif du Cabinet du gouvernement britannique d'alors) s'est opposé à Arthur Balfour et prévoyait que « l'entreprise sioniste entraînerait l'expulsion des autochtones de Palestine . » Il affirma : « Le sionisme m’a toujours semblé être un credo politique malveillant, indéfendable par n’importe quel citoyen patriote du Royaume-Uni. » (3) Montagu ajoutait : « J’affirme qu’il n’y a pas de nation juive. Il n’est pas plus vrai de dire qu’un Juif anglais et un Maure juif sont de la même nation que de dire qu’un Anglais chrétien et un Français chrétien sont de la même nation. » Il soulignait en fait, pour cette nouvelle nation, qu' il s'agissait alors d'un « peuple imaginé. » (7)

Le titre du « Mémorandum d'Edwin Montagu sur l’antisémitisme du gouvernement [Britannique d'alors] » est clair. Voir plus sur l'article le l'Union Juive Française pour la Paix (UJFP) en (3). Edwin Montagu concluait :« Je tiens à ce que soit consigné mon avis que la politique du gouvernement de Sa Majesté est antisémite et fera par conséquent le jeu des antisémites du monde entier »

>>> Le plan de mise en œuvre du Nettoyage Ethnique a été glissé sous le tapis par les Congrès Sionistes successifs, ainsi que par les Politiques et les Médias...

...comme le rappelle Alain Cypel de ORIENT XXI : « Le sujet du « transfert » de la population palestinienne hors du futur État juif avait été longuement débattu au Congrès sioniste de Zurich en 1937, or ces débats furent maintenus secrets (ils le sont restés jusqu’aux années 1990). Et lorsque l’épuration ethnique fut mise en œuvre en 1948-1950, elle apparut suffisamment déshonorante aux yeux des dirigeants sionistes pour qu’ils la nient (en accusant les victimes d’être la cause de leur propre malheur). » (4)

En tout cas, aussi sur ce sujet, la clairvoyance et la Vision de Albert Einstein ont été remarquables. (8)

Le Plan mis en œuvre prévoyait tant l'expulsion des Palestiniens que l'importation de populations juives de remplacement (Arabes du Maroc et d'Irak). Plus de détails sur les informations déclassifiées en (5). En tout cas, un clair viol de nos Valeurs et Principes (6).

>>> Le Nettoyage Ethnique des Palestiniens se trouve (aussi) être interprété par les fondamentalistes comme la mise en œuvre d'un des éléments du plan Divin.

Il n'y aurait donc pas de vrai problème, n'est-ce pas, pour les croyants sincères ? D'ailleurs, en pratique, quels politiques en charge s'y sont opposés en actions autres qu'en paroles verbales ? D'ailleurs, en était-il même besoin, puisque les médias étaient muets !

Ne faisons pas semblant de croire que le temps des fondamentalistes suprémacistes est révolu en Israël, car ils sont installés à la Knesset, et le drapeau jaune circule librement dans les rues. (9)

Et que disent donc les textes saints sur ce sujet ? (petite sélection) :

(Deut. 7:16) « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, (…). »

(Nombres 33 : 50-55 ) « L'Éternel parla à Moïse (…) Il dit (…) lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays (…) Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez ; car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. (…) Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. »

(Deut. 20:16) « Mais dans les villes de ces peuples dont l’Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. »

Bien sûr, aujourd'hui, pour une partie des citoyens de nos démocraties, sur le thème de l'injonction divine, il est quand même difficile d'argumenter honnêtement tout en respectant et les Droits de l'homme et la parole de Dieu . C'est pourquoi l'on peut légitimement se poser la question sur la légitimité de bien des textes de la Septante grecque, document dont dériva plus tard la Torah et l'Ancien Testament. En effet, il apparaît bien que la Septante n'est pas le livre théologique que l'on croit, car de grands pans ne sont que le bras religieux du 'coup' politique préparé pendant l'exil à Babylone et mis en œuvre en Yehud-Canaan durant l'effondrement de l' empire Perse Achéménide. (10) D'ailleurs, le peuple d'Israël ''apparaît'' d'abord dans la Septante (après le récit de la sortie d’Égypte). Aucun texte de l'époque, Égyptien ou autre, ne mentionne les Hébreux. (13)

>>> En parallèle, les Chrétiens (surtout ceux des USA), pour des motifs antisémites, ont sauté sur l'occasion pour aider le Projet colonial.

Les politiques de l'ancien monde ont cédé —on l'a vu— à leur penchant antisémite, par faiblesse-médiocrité , quand ils ont adoubé le Projet Sioniste. Les Chrétiens des USA, par contre, ont activé leurs politiques pour des raisons antisémites liées à leurs croyances.

En effet, « Pour les sionistes chrétiens, le ''retour'' des Juifs en Terre sainte est une condition de la seconde venue du Christ. Viendra ensuite le Jugement dernier, qui condamnera à d’éternelles souffrances en enfer tous les Juifs qui ne se seront pas convertis au christianisme. Aux États-Unis, ce courant constitue aujourd’hui le soutien le plus ardent du sionisme en général, et de la droite sioniste en particulier. » (7) Ce faisant, ces bonnes âmes s'activent pour 'aider Dieu' à faire se réaliser ce qu'ils ont voulu comprendre de l'interprétation de certains textes, qu'ils qualifient de prophétie. N'oublions pas que l'essentiel de ces 'troupes' se considèrent comme le Peuple ''choisi'' par Dieu ( à côté du Peuple ''élu'').

Cette croyance, et les actions qui vont avec (soutiens politiques, dons divers, véto à l'ONU, etc), sont parfaitement antisémites de la part de ces chrétiens fondamentalistes, du fait de la finalité des actions .

>>> Ce projet colonial était cependant contraire au Principe d'auto-détermination des peuples (Président Woodrow Willson 1918).

Ce principe avait été officiellement établi en faveur des peuples occupés militairement, ce qui leur permettait de conserver leur souveraineté sur leur territoire : « les aspirations nationales doivent être respectées ; les peuples ne peuvent être dominés que par leur propre consentement. » C'est le principe d'auto-détermination.

Étrange que ce principe apparaisse aux USA. Mais le monde en a pris acte.

Le Projet Sioniste était une bonne occasion de mettre en œuvre le principe d'auto-détermination. Mais cela ne collait pas avec les promesses 'diplomatiques' faites . Voir (6) paragraphe ''F''. Alors, en conscience, les démocraties ont passé outre. On a volontairement décidé de ne pas demander l'avis des populations indigènes... car on savait bien quel en aurait été le résultat. On les a 'royalement' privés de leurs droits.

>>> « Suis-je prêt à accepter l'autre dans sa différence, tout en percevant à quel point il me ressemble ? Puis-je accepter que l'autre ait quelque chose de moi, et que j'aie quelque chose de lui ? Il est temps, dans ce conflit, de penser autrement le « nous » et le « eux », d'envisager qu'il n'y a pas d'un côté les Israéliens et de l'autre les Palestiniens, mais un « nous » israélo-palestinien qui choisit la paix et la vie, et affronte ceux qui nourrissent la haine et assassinent tout espoir de paix. » (14) Le rabbin Delphine Horvilleur pointe là l'essence du problème. Le problème ne se trouve donc pas devant nos yeux, mais juste derrière !

Il est souvent mis en avant le fait que les Juifs se heurtent à une réaction passionnelle-irrationnelle d'exclusion. Alors que, par leur seule présence, ils revendiquent simplement un droit à la différence . Et il est souligné que « les religions missionnaires et impérialistes [des mondes chrétien et musulman] envisagent la conversion de tous, de gré ou de force, le salut étant réservé exclusivement aux croyants. » (11)

Pour être plus équilibré, mentionnons qu'en Idumée, sous les Hasmonéens (II s av. JC) les conversions forcées furent chose courante. Plus tard, le royaume de Himyar suivait le même exemple. Et, de nos jours, l’État d'Israël tolère peu la différence des non-Juifs de Palestine.

Albert Einstein n'affirmait-il pas : « mon vœu le plus cher est que, grâce à une politique préservant les légitimes intérêts des Arabes, les Juifs puissent prouver qu’ils ont réussi à apprendre quelque chose de leurs longues épreuves passées. » (12) Ce qui renvoie aussi, je suppose, à la pensée du rabbin précité.

Mon sentiment est que la moindre prise en compte de l'autre vient souvent avec la puissance. Un phénomène humain tristement 'ordinaire' commun à tous les peuples .

Par ailleurs, notons en passant que le salut n'était pas nécessairement réservé aux croyants dans d'autres monothéismes universalistes largement antérieurs au Judaïsme : Le très ancien culte de Zurvan, le Zoroastrisme des Gathas (vers 1700 av. JC) ou le Culte de Aton (vers 1350 av. JC). (Ces datations ne tiennent pas compte des datations déduites des récits mythiques propres à chacun)

Le droit à la différence est une revendication commune à tous les groupes de l'humanité. Il y a donc un chemin à parcourir, ensemble, pour espérer pouvoir cohabiter paisiblement. Si les règles communes sont progressivement remplacées par des règles unilatérales, édictées à la discrétion des uns ou des autres, la cohabitation paisible devient improbable . En effet, même les accords signés ne valent alors plus que durant le temps où l'un ou l'autre veut bien s'y tenir.

Ne reste alors que la soumission, ou l'affrontement sous ses différentes formes. Un monde probablement plus chaotique. Au moins au début.

Dans ce monde-là, le droit à la différence ne considère pas la substance intrinsèque de cette différence, qui n'a plus qu'une éventuelle valeur d'utilité temporaire pour la partie dominante du moment.

>>> Confortation de la pratique du ''non-droit à la différence'' par l'instauration de la primauté des Règles Occidentales (USA) sur le Droit International commun.

« La pratique juive donne une importance particulière au respect de la distinction. Car du point de vue du judaïsme, la tentation d'un monde indifférencié est une pente glissante qui mène vers la violence sociale . Quand on veut gommer les différences, ce sont les premiers pas du totalitarisme. » (15) En ce sens, les juifs seraient (un des ?) gardiens de la vigilance non-totalitaire.

Les monothéismes du Livre postérieurs au Judaïsme seraient porteurs de ce risque de par leurs efforts d'extensions. En effet, « En voulant imposer une certaine manière d’être à d’autres qui ne sont pas prêts à la recevoir, ce programme universel devait presque forcément échouer, dans la réalité concrète, et dévier vers un impérialisme totalitaire. » (11)

Bon, d'un autre côté, le Coran dit à travers plusieurs de ses sourates que Dieu a voulu que le monde procède de la diversité et de la différence, et que si Allah en avait voulu autrement, il en aurait fait une seule nation. Ex. : Sourate La Caverne (18:1-110). Les Chrétiens ne sont pas en reste (Actes 17:26) (Apocalypse 5:9)

Demeure le fait que la diversité est là, pour le moment... et semble clairement poser problème.

Alexis de Tocqueville faisait remarquer que « L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. » (…) « A côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe. »

Néanmoins, Henry Kissinger, avec les Américains, perçoit le risque d'une subversion islamique : « Inspiré par la conviction que son expansion unirait toute l'humanité et lui apporterait la paix, l'islam incarnait tout à la fois une religion, un super-État multiethnique et un nouvel ordre du monde. » (16)

Heureusement, depuis toujours, « Tous les présidents, quel qu'ait été leur parti, ont proclamé que les principes américains étaient valables pour l'ensemble du monde. » Kissinger rappelle que, pour la ''Conquête de l'Ouest'', « L'Amérique affirma énergiquement que son entreprise ne relevait pas de l'expansion territoriale au sens traditionnel, mais de la propagation des principes de liberté ordonnée par Dieu. »

En conclusion, Kissinger assène :« Nous sommes la nation du progrès humain (…) et, qui pourra imposer des limites à notre marche en avant ? Puisque la Providence est avec nous, aucune puissance ne le pourra. ». (…) « les États Unis n'étaient donc pas simplement un pays mais le moteur d'un plan divin et la quintessence de l'ordre mondial. » (16)

Et nous voilà revenus au point de départ : que faire face à cette ''différence'' si particulière des USA, et devant le parterre de politiques des protectorats qui continueront à jacasser avec fermeté et autorité, bien alignés en rangs d'oignons.

>>> Et, dans cette histoire, aujourd'hui, qu'en est-il pour les Juifs de la diaspora ?

Eh bien, ils sont comme tout le monde : soumis à un bombardement médiatique continu, constitué d'informations partielles, biaisées, qui sont ensuite travaillées-étayées par les efforts d'experts dédiés à l'une ou l'autre famille d'opinion.

Considérant les temps à venir, il conviendrait d'éviter que les Juifs de la Diaspora soient associés aux méfaits produits par les apprentis-sorciers que nos peuples ont élus. Pour cela, il y a sans doute des solutions honorables à considérer.

« L’État d’Israël contre les Juifs » par Sylvain Cypel

Un régime d’Apartheid du Jourdain à la Mer Méditerranée : quoi de plus naturel ?

Déclaration d'indépendance d'Israël (14 mai 1948) – (extrait) :

« L'ETAT D'ISRAEL sera ouvert à l'immigration des juifs de tous les pays où ils sont dispersés ; il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants ; il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël ; il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ; il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture ; il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations unies. »

Ces garanties pour les Palestiniens ont été effacées par la Loi État-nation du Peuple Juif du 19 juillet 2018.

« Vaincre l'Antisémitisme par le Sionisme, c'est la Vision de Theodoor Herzl »

Mémorandum d'Edwin Montagu sur l'antisémitisme du gouvernement actuel (britannique) - Soumis au cabinet britannique en août 1917

Article « Comment l'occupation a fini d'imposer la mentalité coloniale à la société israélienne » ORIENT XXI – Alain Cypel – 13 juillet 2017

Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre

Le VIOL de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste

La Dualité du projet sioniste – Monde Diplomatique – Gilbert Achcar

Lettre adressée par Albert EINSTEIN et Hannah ARENDT au New-York Times (02/12/1948)

A Jérusalem, il était dans les esprits depuis longtemps. Il est maintenant tranquillement déployé sur la place publique

Le Mythe de la ''Loi de Dieu'' - La Septante : bras religieux du coup Politique en Yehud - Canaan

L'Élection d'Israël et la lutte contre les tentations de l'universel – Benjamin Gross – dans Pardès 2011/1 (N)49), p. 67 à 77 - Cairn.info

Lettre à Albert Einstein à propos d'Israël et du sionisme – par M. Lévy-Leblond - 17 janvier 2024

L' énigme des Hébreux : d'où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ?

Interview du rabbin Delphine Horvilleur

Entretien avec le rabbin Delphine Horvilleur

L'ordre du monde de Henry Kissinger

