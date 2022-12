COP 15, la farce continue

Merci pour ce survol qui nous aère le cerveau alourdi des déclarations auxquelles il est difficile d’échapper et qui ne nous laissent pas toujours indemnes.

Toujours au rayon « Aérons-nous les méninges »



→ "Comment la culture écologique s’est diffusée dans la société"

Par Gaspard d’Allens (Reporterre) 21 octobre 2022 à 09h32 Mis à jour le 22 octobre 2022 à 09h16 (Durée de lecture : 11 minutes)

En pensant à ceux qui aiment la caricature et qui la diffuse généreusement en présupposant le même goût et la même bêtise crasse chez ceux qui sont leur cible et qu’ils ne voudraient pas voir se mettre à sortir des clichés et commencer à réfléchir et à avoir envie de se documenter.

Un texte un peu complexe par la richesse de ses références mal connues tellement nous sommes tenus à l’écart d’une information de qualité non aseptisée, non biaisée qui s’appuierait et stimulerait notre envie de savoir et de comprendre au lieu de nous gaver d’éléments de langage préfabriqués et de nous embarquer dans des polémiques stériles à répétition en ayant l’air de les dénoncer. On dirait qu’il y en a dont le métier consiste à garder en résidence surveillée l’émergence de citoyens éclairés et autonomes. Au fondement d’une authentique démocratie à construire.

https://reporterre.net/Comment-la-culture-ecologique-s-est-diffusee-dans-la-societe