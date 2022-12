La Qatarstrophe

Si les événements sportifs ne devaient se dérouler quand dans des pays « éthiques », on n’en organiseraient plus beaucoup. Déjà, qui va définir qu’un pays est plus respectueux qu’un autre ? Sur quels critères ?

On va avoir les JO en 2024 (hélas) et on pourrait admettre que les iles du pacifique nous trouvent pas très « éthiques » d’avoir utiliser nos atolls pour faire sauter des bombes atomiques. La NZ peut aussi se demander pourquoi nos barbouzes ont tué un journaliste à bord du rainbow warrior. On se demande aussi ce qui se trame dans l’affaire des frégates de Taiwan ou des ventes d’armes avec le Pakistan et pourquoi des gens se sont retrouvés suicidés alors qu’ils trempaient visiblement dans ces affaires. idem avec la Libye, on a l’air franchement louche.



Ensuite, n’importe quel collectif peut dire que la France ne respecte pas les animaux (corrida etc..), ou alors les évangélistes américains peuvent appeler au boycott car on avorte en France. Certains pays anglo-saxons et les musulmans trouvent nos lois sur la laicité, comme liberticides. Donc là encore, on peut avoir des Mollahs décréter que filer les JO à la France, c’est une insulte aux droits de l’homme etc...

Même si je suis d’accord, jouer au foot dans un pays minuscule dans des stades climatisées, ça n’a pas grand sens.